Senamhi emite alerta naranja por fuertes lluvias en la selva e incluye a la sierra y costa en el aviso

Senamhi precisó que las precipitaciones empezarán el sábado 22 de noviembre desde las 13:00, con una duración estimada de 24 horas. Foto: Radio Nacional

La selva peruana enfrenta un fin de semana marcado por lluvias intensas, según el reciente aviso del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Este episodio climatológico, que ocurre simultáneamente al vigésimo noveno friaje del año pero corresponde a un aviso independiente, generará descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en la selva sur, y afectará la rutina y movilidad de las poblaciones locales.

Senamhi precisó que las precipitaciones empezarán el sábado 22 de noviembre desde las 13:00, con una duración estimada de 24 horas, e incluyó recomendaciones para proteger bienes y tomar precauciones ante posibles emergencias. El alerta naranja vigente advierte sobre riesgo significativo de aniegos e inundaciones pluviales en zonas vulnerables.

En la sierra central y sur se prevén lluvias localizadas de intensidad ligera a moderada, que se presentarán durante la tarde y noche, acompañadas por granizo en altitudes superiores a 2.800 metros sobre el nivel del mar y nieve en áreas que superan los 4.000 metros.

Las lluvias intensas previstas para la selva este 22 de noviembre estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con mayor impacto en la zona sur, según informó Senamhi.

Por otra parte, la costa central registrará lloviznas aisladas y de ligera intensidad en la noche y madrugada, aunque sin repercusiones mayores. El nivel de alerta naranja refleja el potencial de aniegos e inundaciones, por lo que las autoridades instan a la población a extremar precauciones, proteger bienes y evitar desplazamientos innecesarios en zonas de riesgo, mientras se mantiene atenta a la información oficial de Senamhi.

Lluvias intensas afectan costa, sierra y selva

En la sierra, se esperan lluvias dispersas de moderada intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de viento, acompañadas por granizo en zonas por encima de 2.800 metros y nevadas en regiones que exceden los 4.000 metros, principalmente en la sierra central y sur.

Zonas anegadas en Pangoa. Comunidades nativas son las más afectadas por las lluvias intensas. (Facebook)

En la selva, las lluvias y chubascos oscilarán entre ligera y fuerte intensidad, con impacto más severo en la selva sur. Estos eventos, relacionados con el vigésimo noveno friaje, se desarrollarán desde la tarde hasta la noche y madrugada, con particular incidencia en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno.

En la costa, las lloviznas serán aisladas y de ligera intensidad, focalizadas en la costa central durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana. Aunque no se prevé un riesgo significativo, se recomienda vigilancia en zonas urbanas susceptibles de aniegos.

Alerta naranja por lluvias intensas y medidas de prevención

El nivel de alerta naranja significa un riesgo considerable debido a precipitaciones intensas capaces de generar aniegos e inundaciones. Senamhi advierte que estas condiciones pueden acompañarse de granizo, descargas eléctricas y vientos fuertes, lo que incrementa la peligrosidad para la población.

Se aconseja proteger bienes y viviendas, mantenerse informado por medios oficiales y restringir desplazamientos a zonas vulnerables. Además, resulta fundamental asegurar techos, canaletas y desagües para evitar daños causados por la acumulación de agua. Las autoridades locales y regionales hacen hincapié en la importancia de no subestimar la alerta y seguir todas las indicaciones de seguridad, especialmente en áreas propensas a emergencias por desbordes de ríos o quebradas.

Vigésimo noveno friaje mantiene alerta en la selva peruana

El vigésimo noveno friaje del año afecta principalmente a la selva peruana, caracterizándose por lluvias de moderada a fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzan hasta 40 km/h. Senamhi prevé que el evento comience el sábado 22 de noviembre y se extienda hasta el lunes 24, con acumulados de lluvia superiores a 70 mm/día en la selva sur.

El vigésimo noveno friaje del año generará acumulados de lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva, además de vientos cercanos a los 40 km/h entre el 22 y 24 de noviembre.

Durante este periodo, en la selva norte se estiman hasta 60 mm/día, en la selva centro hasta 55 mm/día y en la selva sur cerca de 70 mm/día. Los departamentos expuestos a estos fenómenos incluyen Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

El friaje aumenta la probabilidad de desbordes de ríos y huaicos, por lo que las autoridades enfatizan la necesidad de mantenerse alerta y acatar las recomendaciones oficiales. La combinación de lluvias intensas y ráfagas de viento exige medidas preventivas ante riesgos meteorológicos, sobre todo en zonas vulnerables de la selva y la sierra.