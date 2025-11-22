Senamhi: qué distritos de Lima tendrán brillo solar este fin de semana

Lima y Callao amanecerán entre cielo cubierto y cielo nublado durante las primeras horas de la mañana. (Andina)

De acuerdo al más reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima mantendrá el siguiente panorama climático: mañanas frías y con nubosidad y presencia de brillo solar hacia horas de la tarde.

A través de una publicación en la plataforma X (antes Twitter), publicado anoche 21 de noviembre, el organismo detalló que los distritos próximos al mar y los que están alejados presentarán brillo solar, pero en distintos momentos del día.

“Distritos próximos al mar presentarán brillo solar hacia la tarde, y cielo nublado parcial por la noche; mientras que, distritos alejados del mar esperan brillo solar hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer”, escribió la institución.

Hacia horas de la tarde, el Senamhi pronostica que habrá presencia de brillo solar en Lima Metropolitana, principalmente en distritos cercanos al mar. (Senamhi)

En esa misma publicación, el Senamhi pronosticó: “Lima y Callao amanecerán entre cielo cubierto y cielo nublado durante las primeras horas de la mañana. Este tiempo es asociado a las condiciones frías del mar e ingreso de vientos del sur”.

De acuerdo a la explicación de los expertos, el ingreso de vientos del sur hace referencia al fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur frente a las costas peruanas.

Los distritos de Lima más cercanos al mar son principalmente aquellos que conforman el circuito de la Costa Verde, incluyendo San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

La presencia de brillo solar se mantienen sobre todo hacia horas de la tarde, según el Senamhi. (Andina)

Además, se puede inferir que otros distritos cercanos al litoral como La Perla (Callao) también están directamente influenciados por la cercanía al mar.

En tanto, los distritos más alejados son: La Molina, Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y El Agustino.

Amaneceres fríos

El pasado jueves 20 de noviembre, Lima Metropolitana registró una mañana más fría de lo normal, marcada por lloviznas y alta humedad. Las zonas centro y norte de la capital fueron las que registaron estas condiciones climáticas.

Entre los distritos que reportaron lloviznas desde horas de la madrugada figuraron el Rímac, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, Lince y Miraflores. Algunos usuarios, a través de redes sociales, también indicaron que en San Martín de Porres e Independencia se vivió una mañana más fría.

La Calle 2 de Mayo, en el distrito limeño de Miraflores, en una mañana de llovizna de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

“Lima amaneció con llovizna primaveral”, comentó un usuario mediante la red social X (antes Twitter). Más internautas hicieron notar que la ciudad capital hoy inició con clima más frío en comparación con días pasados de noviembre.

De acuerdo a lo proyectado por meteorológos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las mañanas continuarían siendo frías, pero no se había reportado lloviznas en lo que va de la presente semana.

Umbrales de la temperatura

A través de un reporte, el Senamhi dio a conocer que Lima atraviesa una etapa caracterizada por marcadas oscilaciones entre temperaturas más cálidas durante el día y enfriamiento durante la noche, fenómeno habitual durante la primavera.

El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Según el informe titulado “Monitoreo y umbrales de la temperatura del aire en Lima”, publicado el pasado 17 de noviembre, la ciudad registró máximas diurnas superiores al promedio habitual y mínimas nocturnas por debajo de lo normal, con variaciones en distintas zonas urbanas.

Entre los registros citados, la estación de Jesús María alcanzó el 16 de noviembre una temperatura máxima de 24,7 °C, lo cual corresponde a un día cálido para Lima Metropolitana. Ese mismo día, en el aeropuerto internacional se midieron 20,7 °C, en Campo de Marte 22,1 °C y en la zona Von Humboldt 23,2 °C.

Por la noche, el panorama cambió con mínimos en La Molina de 14,4 °C durante la noche del 16 de noviembre; en Jesús María se reportaron 15,7 °C y en el aeropuerto internacional 16,4 °C en la noche del 17 de noviembre.

Estos valores, según el Senamhi, están por debajo de los niveles usuales para la temporada, lo que ha intensificado la sensación de frío nocturno.