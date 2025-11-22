Perú

Senamhi: qué distritos de Lima tendrán brillo solar este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que los distritos próximos al mar presentarán mayormente brillo solar hacia la tarde

Guardar
Lima y Callao amanecerán entre
Lima y Callao amanecerán entre cielo cubierto y cielo nublado durante las primeras horas de la mañana. (Andina)

De acuerdo al más reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima mantendrá el siguiente panorama climático: mañanas frías y con nubosidad y presencia de brillo solar hacia horas de la tarde.

A través de una publicación en la plataforma X (antes Twitter), publicado anoche 21 de noviembre, el organismo detalló que los distritos próximos al mar y los que están alejados presentarán brillo solar, pero en distintos momentos del día.

“Distritos próximos al mar presentarán brillo solar hacia la tarde, y cielo nublado parcial por la noche; mientras que, distritos alejados del mar esperan brillo solar hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer”, escribió la institución.

Hacia horas de la tarde,
Hacia horas de la tarde, el Senamhi pronostica que habrá presencia de brillo solar en Lima Metropolitana, principalmente en distritos cercanos al mar. (Senamhi)

En esa misma publicación, el Senamhi pronosticó: “Lima y Callao amanecerán entre cielo cubierto y cielo nublado durante las primeras horas de la mañana. Este tiempo es asociado a las condiciones frías del mar e ingreso de vientos del sur”.

De acuerdo a la explicación de los expertos, el ingreso de vientos del sur hace referencia al fortalecimiento del Anticiclón del Pacífico Sur frente a las costas peruanas.

Los distritos de Lima más cercanos al mar son principalmente aquellos que conforman el circuito de la Costa Verde, incluyendo San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

La presencia de brillo solar
La presencia de brillo solar se mantienen sobre todo hacia horas de la tarde, según el Senamhi. (Andina)

Además, se puede inferir que otros distritos cercanos al litoral como La Perla (Callao) también están directamente influenciados por la cercanía al mar.

En tanto, los distritos más alejados son: La Molina, Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y El Agustino.

Amaneceres fríos

El pasado jueves 20 de noviembre, Lima Metropolitana registró una mañana más fría de lo normal, marcada por lloviznas y alta humedad. Las zonas centro y norte de la capital fueron las que registaron estas condiciones climáticas.

Entre los distritos que reportaron lloviznas desde horas de la madrugada figuraron el Rímac, Breña, Jesús María, Cercado de Lima, Lince y Miraflores. Algunos usuarios, a través de redes sociales, también indicaron que en San Martín de Porres e Independencia se vivió una mañana más fría.

La Calle 2 de Mayo,
La Calle 2 de Mayo, en el distrito limeño de Miraflores, en una mañana de llovizna de invierno | Foto: Infobae Perú / Edwin Montesinos

“Lima amaneció con llovizna primaveral”, comentó un usuario mediante la red social X (antes Twitter). Más internautas hicieron notar que la ciudad capital hoy inició con clima más frío en comparación con días pasados de noviembre.

De acuerdo a lo proyectado por meteorológos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), las mañanas continuarían siendo frías, pero no se había reportado lloviznas en lo que va de la presente semana.

Umbrales de la temperatura

A través de un reporte, el Senamhi dio a conocer que Lima atraviesa una etapa caracterizada por marcadas oscilaciones entre temperaturas más cálidas durante el día y enfriamiento durante la noche, fenómeno habitual durante la primavera.

El equinoccio de primavera constituye
El equinoccio de primavera constituye un momento relevante tanto en la percepción climática. (Andina)

Según el informe titulado “Monitoreo y umbrales de la temperatura del aire en Lima”, publicado el pasado 17 de noviembre, la ciudad registró máximas diurnas superiores al promedio habitual y mínimas nocturnas por debajo de lo normal, con variaciones en distintas zonas urbanas.

Entre los registros citados, la estación de Jesús María alcanzó el 16 de noviembre una temperatura máxima de 24,7 °C, lo cual corresponde a un día cálido para Lima Metropolitana. Ese mismo día, en el aeropuerto internacional se midieron 20,7 °C, en Campo de Marte 22,1 °C y en la zona Von Humboldt 23,2 °C.

Por la noche, el panorama cambió con mínimos en La Molina de 14,4 °C durante la noche del 16 de noviembre; en Jesús María se reportaron 15,7 °C y en el aeropuerto internacional 16,4 °C en la noche del 17 de noviembre.

Estos valores, según el Senamhi, están por debajo de los niveles usuales para la temporada, lo que ha intensificado la sensación de frío nocturno.

Temas Relacionados

SenamhiClima en LimaLimaPrimaveraperu-noticias

Más Noticias

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús HOY: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Argentinos y brasileños se enfrentarán en el estadio ueno Defensores del Chaco. Solo uno levantará el segundo trofeo más importante del continente. Conoce cómo sintonizar este compromiso en vivo

Dónde ver Atlético Mineiro vs

DNI electrónico gratis para este 27 de noviembre: conoce en qué lugares y cuáles son los requisitos para ser beneficiario

La campaña tiene como objetivo facilitar el acceso a la identificación oficial y asegurar que más personas puedan obtener o actualizar su DNIe con especial atención en las poblaciones vulnerables o con mayor dificultad para acceder a estos trámites

DNI electrónico gratis para este

Se atendió más de 20 mil casos de violencia en Lima Sur: el maltrato psicológico llegó al 43%

Las formas de violencia que predomina en los reportes es el abuso psicológico, el cual representa 43% de los casos en la jurisdicción de la DIRIS Lima Sur

Se atendió más de 20

Sujeto con aparentes alteraciones mentales agrede con cuchillo a escolares en San Juan de Lurigancho

Un joven sufrió una herida en la espalda causada por un atacante con presuntos problemas mentales cerca de una escuela, lo que generó temor y mayor demanda de seguridad entre las familias de la zona

Sujeto con aparentes alteraciones mentales

Caen 14 miembros de ‘Los Injertos del Cono Norte’: red alimentaba de dinero a ‘El Monstruo’

La PNP y la Fiscalía señaló que la operación incluyó el allanamiento de 23 viviendas y la intervención de 14 celdas en penales de Lima y Loreto

Caen 14 miembros de ‘Los
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Thamara Medina detalla su estado

Thamara Medina detalla su estado tras accidente y agradece preocupación: “Con costillas rotas y 20 puntos, pero estoy viva”

Jessica Newton es premiada en el Miss Universo 2025 pese a resultados con Karla Bacigalupo: “Mi trabajo no es evitar la eliminación”

Laura Spoya, tras separarse de Bryan Rullán, confiesa: “No puedo estar con un hombre menos exitoso que yo”

Karla Bacigalupo agradece apoyo de Jessica Newton tras salir del Top 30 del Miss Universo 2025: “Gracias mi Perú bello”

Magaly Medina se burla de Brian Rullan tras ser presentado como un gran empresario: “El ‘sol de Acapulco’ está devaluado”

DEPORTES

Dónde ver Atlético Mineiro vs

Dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús HOY: canal TV online de la final de la Copa Sudamericana 2025

Partidos de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dónde ver Universitario vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo en Andahuaylas del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025