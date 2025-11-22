María del Carmen Alva: “Pedro Castillo pretende manchar mi honor con una canallada”

Expresidenta del Congreso rechazó acusación del golpista. Video: X María del Carmen Alva

La congresista María del Carmen Alva aseguró que la acusación del golpista expresidente Pedro Castillo es un intento de victimización ante la inminente sentencia por el golpe de Estado.

“El convicto y golpista Pedro Castillo volvió a mentir. Es capaz de cualquier cosa para justificar su golpe de Estado y victimizarse”, dijo Alva Prieto en un video difundido en sus redes sociales.

Como se recuerda, el viernes 21 de noviembre, Castillo acusó a Alva Prieto de supuestamente haberle exigido dos ministerios a cambio de que el Parlamento le permita acabar su mandato en 2026.

“Yo lo enfrenté desde el primer momento. Por eso hoy pretende manchar mi honor con una canallada. Voy a denunciarlo por difamación. Todos los golpistas terminan presos, así como él está ahora”, respondió la expresidenta del Congreso.

María del Carmen Alva desairó a Pedro Castillo. Foto de archivo.

Aseguran que pedido sí ocurrió

El exministro de Defensa Walter Ayala afirmó que la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva sí solicitó dos ministerios a cambio de que el Parlamento permitiera al Gobierno de Pedro Castillo permanecer hasta 2026.

Ayala, a través de su cuenta en X (antes Twitter), aseguró: “Estuve presente y fui testigo de lo que ha denunciado el Presidente Pedro Castillo, tengo conocimiento que son muchos más los congresistas vinculados a pedidos ilícitos, estoy dispuesto a dar mi declaración ante el Ministerio Público”.

Durante una audiencia judicial, Pedro Castillo relató que el episodio supuestamente ocurrió en una visita oficial a la Ciudad Bicentenario en Ancón, donde, según su testimonio, Alva se sentó a su lado en el helicóptero y le expresó: “Necesito dos ministerios para que te quedes hasta el 2026”.

María del Carmen Alva y Pedro Castillo | Foto: Presidencia de la República

Castillo indicó que, tras interpretar inicialmente la solicitud como una broma, Alva insistió: “¿Qué Contumazán ni qué Contumazán? Yo necesito dos ministerios”. El exmandatario afirmó que, al negarse, la entonces titular del Congreso le pidió que no afectara a los agroexportadores de Ica, sector en el que trabaja su esposo, y le increpó: “Te estoy hablando en serio, ¿me vas a dar o no me vas a dar?”. Castillo sostuvo que su negativa derivó en cambios en su gabinete: “Por eso es que hicieron conmigo y pusieron a una y otra persona. Porque yo no me sometí para eso”.

Inmediatamente, María del Carmen Alva rechazó públicamente las acusaciones a través de X, calificando la versión de Castillo como una invención y anunciando acciones legales. “Enfrenté a Pedro Castillo y sus pretensiones golpistas desde el inicio. Hoy, ya como convicto procesado por dar un golpe de Estado, inventa que le pedí ministerios. Esto es una canallada de alguien sin credibilidad que busca manchar mi honor. Ya inicié querella por difamación”, expresó la ex presidenta del Congreso. Además, Alva negó haber negociado o mantenido trato alguno con Castillo y afirmó: “Siempre fui considerada su enemiga porque defendí la democracia desde el primer día. Su mentira es desesperación pura”.