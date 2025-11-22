Perú

Luis Aragón critica a Noblecilla por “faltarle el respeto al Parlamento” y respalda orden de detención contra Betssy Chávez

El congresista cuestionó la actuación de Raúl Noblecilla en la Comisión Permanente y criticó la falta de control en la sesión

Luis Aragón cuestiona a Raúl Noblecilla y respalda orden de prisión preventiva contra Betssy Chávez.| Video: Canal N

El congresista Luis Aragón, de Acción Popular, se pronunció sobre el altercado ocurrido en la Comisión Permanente durante la presentación del informe que plantea la inhabilitación de Betssy Chávez. Según afirmó, la intervención del abogado Raúl Noblecilla “faltó el respeto al Congreso de la República” debido a expresiones que calificó como “altisonantes” y “vejatorias” hacia diversos legisladores.

Para Aragón, el letrado convirtió su participación en un acto político antes que en una defensa técnica. “El señor seguramente estaba queriendo hacer su show político”, señaló a Canal N.

El parlamentario también cuestionó la actuación de Waldemar Cerrón, quien presidía la sesión tras el disturbio. Consideró que el congresista de Perú Libre debió actuar con mayor firmeza y cortar la intervención del abogado: “Él estaba representando al Parlamento nacional. No puede venir cualquier persona a alterar de esa manera el Congreso”.

Raúl Noblecilla arremetió y generó
Raúl Noblecilla arremetió y generó escándalo en la Comisión Permanente durante la presentación del informe contra Betssy Chávez. (Composición Infobae)

Afirmó que lo ocurrido no solo configuró una falta de respeto hacia el Legislativo, sino que también fue permitido por la Mesa Directiva de ese momento.

Para Aragón, el episodio demuestra que “no puede venir cualquier persona a alterar de esa manera el Congreso”, especialmente tratándose de un espacio destinado estrictamente a ejercer una defensa jurídica.

Aragón respalda prisión preventiva contra Betssy Chávez

Sobre la decisión del Poder Judicial de dictar cinco meses de prisión preventiva a Betssy Chávez, Aragón consideró que la medida llegó tarde, pero aseguró que cuenta con el respaldo de su bancada y de Acción Popular.

Waldemar Cerrón resta importancia a los ataques de Noblecilla y genera reclamos de bancadas de derecha. | Tv Perú

Asimismo, destacó que el Estado debe hacer respetar la resolución emitida por el juez Juan Carlos Checkley, incluso frente al escenario de que la ex primera ministra permanezca en la embajada de México. Sostuvo que se trata de un mandato judicial que debe ser ejecutado y que existen antecedentes en el derecho internacional sobre intervenciones de esta naturaleza, aunque reconoció que la respuesta del Estado mexicano es incierta.

El parlamentario también señaló que lo ideal habría sido que la Fiscalía solicitara una ampliación oportuna de las medidas judiciales para evitar la controversia diplomática actual.

Reacciones previas y el clima político en la Comisión Permanente

El incidente con Noblecilla detonó una serie de cuestionamientos dentro del Congreso. Diversos legisladores habían expresado ya su preocupación por lo que consideraron un “uso político” de la defensa legal de Chávez. Algunos señalaron que el abogado usó su intervención para lanzar acusaciones contra el Parlamento y tensionar el debate, mientras que otros pusieron sobre la mesa su condición de abogado inhabilitado al momento de participar.

Betssy Chávez es señalada de
Betssy Chávez es señalada de conspirar junto a Pedro Castillo para el fallido Golpe de Estado de diciembre de 2022

La falta de control de la sesión generó también reclamos internos hacia la dirección parlamentaria, y se llegó a plantear la posibilidad de censurar a los responsables de la conducción por permitir que la audiencia se desbordara.

La inhabilitación que se busca contra Betssy Chávez se debe a su participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, un proceso que también involucra a Pedro Castillo y al exministro Willy Huerta.

