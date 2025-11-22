El cementerio más lujoso del sur del Perú: mausoleos de cristal, bañados en pan de oro y con balcón que pueden llegar a costar S/ 2 millones

Un recinto funerario al sur del Perú se distingue por construcciones ostentosas, donde la inversión de millones revela el deseo de perpetuar el legado familiar a través de la arquitectura y el arte funerario

En la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, se encuentra el cementerio más lujoso del sur del Perú, un espacio donde la arquitectura funeraria desafía cualquier parámetro tradicional y el descanso eterno se convierte en símbolo de estatus económico. Según reportó Latina Noticias, en este camposanto, los mausoleos multifamiliares llegan a costar hasta S/ 2 millones, alcanzando dimensiones y acabados propios de residencias de lujo.

El Cementerio Central de Juliaca, fundado en 1925, se ha transformado en un escenario de exhibición para familias de la región. Asimismo, se pueden visualizar mausoleos con hasta doce pisos, estructuras de cristal, balcones y elementos terminados en pan de oro, donde el mármol traído del extranjero es un material recurrente. El lugar cuenta con vigilancia las 24 horas, cámaras y sistemas de alarmas. La seguridad y el lujo son estándares en los sectores más exclusivos de este camposanto.

El pabellón de mausoleos de cristal y porcelanato refleja el auge económico y social de las familias acomodadas de San Román.|Foto: Latina Noticias

Precio del mausoleo

El costo de un mausoleo puede variar considerablemente según el área y los materiales empleados, pero en los casos de mayor ostentación la cifra puede llegar a los S/ 2 millones.

“Los mausoleos no solo son tumbas individuales. Son estructuras multifamiliares, como por ejemplo esta que cuenta con dos pisos, sala, balcones y acabados muy finos. [...] Considerando el área del terreno y toda la infraestructura, puede llegar a costar un aproximado de dos millones de soles”, señaló un vocero.

El mausoleo de la familia Flores, propiedad de empresarios mineros, destaca por su cúpula de cinco metros y esculturas en mármol traído del extranjero.| Latina Noticias

Bañados de mármol y pan de oro

Las familias tradicionales de Juliaca, desde hace décadas, dejan huella en la memoria colectiva y el mármol, el pan de oro y la piedra tallada funcionan como marcadores de linaje. Una de las construcciones más emblemáticas corresponde a la familia Monteagudo, cuyo mausoleo se distingue por su recubrimiento dorado y capacidad para albergar hasta ocho generaciones.

El vocero del cementerio explica que estos mausoleos multifamiliares pueden incluir salas, balcones y vitrales, con interiores decorados minuciosamente y repletos de objetos personales, medallas y adornos de alto valor simbólico.

El camposanto concentra también una dimensión devocional singular. Uno de los espacios de mayor afluencia es el altar de Santa Georgina, venerada por feligreses que le atribuyen milagros relacionados con el amor y la justicia.

“Santa Georgina nunca fue beatificada por la Iglesia católica. Sin embargo, es una santa popular”, afirmó el vocero.

Mausoleo familiar en el cementerio de Juliaca muestra acabados en pan de oro y vitrales, con salas internas y balcones para varias generaciones.| Latina Noticias

El mausoleo más costoso

Entre las historias inscriptas en el mármol de este cementerio, sobresale la de Serafino Firpo, empresario italiano y dueño de la Hacienda Valverde, cuyo mausoleo fue el primero construido bajo el nuevo formato de palacio funerario moderno en 1950. Este hecho impulsó a diversas familias a elevar mausoleos monumentales, fusionando símbolos de poder y fe. En el sitio descansan también figuras políticas relevantes, como Néstor Cáceres Velázquez, líder puneño y fundador del Frente de Trabajadores, cuyo nicho se destaca por su diseño contemporáneo.

Además, se conoció que el mausoleo más costoso pertenece a la familia Flores, empresarios mineros, cuya construcción incluye cinco esculturas, diez cuadros, tres puertas, dos pisos y una cúpula de cinco metros. El interior exhibe esculturas de hasta dos metros y objetos de mármol importado.

La presencia de mausoleos dedicados a niños también adquiere una dimensión social y afectiva. El caso de la niña Milenka, fallecida a los ocho años, revela otra expresión de opulencia y amor filial, ya que su mausoleo rosa contiene más de seiscientas muñecas y juguetes donados.

A pesar del lujo, en este cementerio coexisten nichos sencillos y panteones populares. El espacio, que sigue operativo cien años después de su inauguración, ofrece además visitas guiadas de carácter educativo e histórico.