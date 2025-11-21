Marina Mora revela los malos tratos a Karla Bacigalupo por parte de los preparadores del Miss Perú: “lloraba mucho”

Marina Mora revela malos tratos a Karla Bacigalupo. Arriba mi gente/ Ric La Torre

La ex Miss Perú Marina Mora reveló en una reciente entrevista en el programa Arriba mi gente que Karla Bacigalupo, representante peruana en el último certamen de Miss Universo, experimentó episodios de desgaste emocional y malos tratos durante su preparación para la competencia internacional. La empresaria manifestó su preocupación por la falta de acompañamiento adecuado hacia la candidata, quien quedó fuera de la lista de finalistas en el evento realizado el 20 de noviembre (horario de Perú).

Durante su intervención, Marina Mora indicó que uno de los problemas principales fue la selección del equipo encargado de la preparación de Bacigalupo. “En este tipo de situaciones se cometen algunos errores y el error ha sido de repente, contratar a gente que no tiene la capacitación o la capacidad de ayudarle a la reina emocionalmente y también en el tema de la técnica”, expresó la exreina de belleza.

Según Mora, fuentes cercanas a la organización y al propio entorno de la modelo le comunicaron hechos preocupantes sobre el proceso previo al certamen. “Por ahí me han contado que sus preparadores la hacían llorar mucho antes de ir al Universo... Y que ella ha ido desgastada emocionalmente también a participar. Eso me lo contaron hoy en la mañana”, relató en el espacio conducido por Latina Televisión.

La revelación pone sobre la mesa el debate sobre la importancia de la contención psicológica en los certámenes de belleza, un aspecto que, según Mora, habría sido descuidado en el caso de Karla Bacigalupo. La exMiss Perú señaló que la falta de personal capacitado no solo afecta el desempeño técnico, sino que puede impactar gravemente en la confianza y bienestar emocional de las candidatas, factores determinantes en una competencia de alto nivel como Miss Universo.

Controversia en el Miss Universo 2025

Los usuarios de las redes sociales vienen demostrando su respaldo a Karla Bacigalupo. Además de expresar la falta de apoyo e inversión de parte de Jessica Newton a lo largo del certamen.

Desde horas antes de que empiece la gran final del Miss Universo 2025, los cibernautas arremetieron contra la directora del certamen Miss Perú por los vestuarios de la representante nacional.

La controversia surgió tras la etapa preliminar, cuando el experto en belleza Jens Castro compartió su opinión sobre los atuendos presentados por Karla Bacigalupo. “Okey, chicos, ya saben que en la preliminar Miss Perú vistió así y, la verdad, recibió un sinfín de críticas, pero no por ella, por la candidata, porque ella es hermosa, angelical. No. Es realmente que se fueron a destruir a Jessica Newton”, expresó Castro en sus redes sociales.

Inmediatamente, internautas respaldaron sus palabras y consideraron que los outfits ofrecidos por la organización “no estuvieron a la altura” del certamen. “Sabía que esto pasaría. Nada me sorprende. La mediocre de Jessica Newton”, “La verdad vistieron con ropa simple y sin buen gusto. Pésima organización”, y “Jessica siempre ha tenido malos gustos”, fueron algunos de los comentarios que circularon ampliamente en X y TikTok.

Karla Bacigalupo a puertas de la gran final del Miss Universo 2025.

Las críticas también alcanzaron al traje típico de Bacigalupo. Diversos mensajes calificaron la propuesta de “muy sencilla”, carente del impacto visual que caracteriza a otras delegaciones y a anteriores candidatas peruanas. La decepción es tal que, incluso, muchos compararon el vestuario de Perú con el de otros países, llegando a señalar una “falta de ambición estética”. Las observaciones no se limitaron al vestuario nocturno. “Ni el peinado estuvo bien. Todo estuvo simple”, escribieron varios usuarios, aumentando la presión sobre la dirección de Miss Perú.

La inquietud principal entre los aficionados es que la falta de styling y vestuarios llamativos impida que Karla Bacigalupo logre clasificar a cualquier top en la gran final. Tras los resultados del Miss Universo 2025, las críticas han ido en aumento, resaltando que no les extraña que Perú haya quedado fuera de competencia, pese a los esfuerzos de su candidata.

