Perú

Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

La reconocida tarotista relató entre lágrimas episodios de su infancia marcados por la pobreza, el abandono de su padre y episodios de violencia, revelando detalles desconocidos que impactaron a la audiencia del programa de Beto Ortiz

Guardar
Agatha Lys conmueve en El valor de la verdad. Latina

La reconocida tarotista y astróloga Agatha Lys es la nueva invitada en el programa conducido por Beto OrtizEl valor de la verdad, donde se sentará por primera vez en el emblemático sillón rojo para enfrentar preguntas sobre los episodios más significativos de su vida. La participación de Lys, anunciada para este domingo 23 de noviembre, ha generado expectativas por las revelaciones que promete realizar frente a las cámaras, abordando tanto su carrera como sus experiencias personales más difíciles.

Durante un avance del programa, Agatha Lys sorprendió al público al narrar episodios que marcaron su infancia y adolescencia. Recordó el abandono de su padre, el periodista y escritor César Augusto Dávila, una situación que la dejó expuesta a la vulnerabilidad y la precariedad.

“Por un lado, era mi héroe y por otro lado, es la persona que me hizo más daño. Nos dejó y hubiera sido fácil para mí prostituirme, porque no tenía para comer”, confesó Lys, relatando el impacto emocional de ese quiebre familiar.

En el mismo segmento, la también clarividente abordó otro pasaje doloroso de su historia. Sin contener las lágrimas, expuso haber sido víctima de abuso durante la etapa en la que su familia enfrentaba pobreza y desamparo. “Dormimos en las calles, aunque no lo creas, tenía que comer entre las cucarachas. El señor de la casa también intentó (¿abusar de ti?) Sí, yo pude levantarme porque ya estaba encima mío”, narró con voz quebrada, dejando al público y al propio conductor impactados por la gravedad de los hechos.

Agatha Lys cuenta su verdad
Agatha Lys cuenta su verdad en el programa de Beto Ortiz. Latina

Una prmeonición que salvó su vida

Agatha Lys además compartió cómo esos años de sufrimiento y privaciones influyeron en su desarrollo personal y profesional, canalizando sus vivencias hacia el mundo del esoterismo, la astrología y el tarot, disciplinas en las que alcanzó reconocimiento. Reveló también la radical decisión de su madre, quien tras escuchar una de sus premoniciones decidió evitarle un accidente aéreo.

“Esa noche tengo un sueño. Mamá, he soñado que salía de un avión que estaba destruido, se había estrellado y estaban todos muertos y ella me dice: ‘No viajas’. Bueno, y ahí se cayó el avión”, contó la tarotista, en referencia al accidente del vuelo 251 de Fauccett Perú en Arequipa, donde, según su relato, la premonición fue clave para evitar una tragedia personal.

La trayectoria espiritual de Agatha Lys también ha involucrado consultas de personalidades públicas. En el programa, recordó que durante la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima en 1996, fue requerida para asesorar al entonces presidente Alberto Fujimori. “Habrá sangre, sin embargo, se rescatará a los rehenes. Y veo lágrimas del presidente”, recordó sobre aquel episodio, apuntando a la tensión y gravedad del contexto vivido durante la crisis de la embajada.

La presencia de Agatha Lys en El valor de la verdad promete exponer una combinación de episodios personales y profesionales que han forjado su carácter y trayectoria, desde la pobreza y el abandono inicial hasta la consolidación como una de las figuras más conocidas del esoterismo en Perú.

La emisión en la que Agatha Lys responde a las incisivas preguntas del formato de Beto Ortiz se constituye en un episodio esperado, y será estrenado el domingo 23 de noviembre después de Panorama, por Panamericana TV.

Agatha Lys revela abandono familiar
Agatha Lys revela abandono familiar en El valor de la verdad. Latina

Temas Relacionados

Agatha LysEl Valor de la VerdadPeru-entretenimiento

Más Noticias

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Por el momento, el club ‘blanquiazul’ no deberá desembolsar los más de 2.4 millones de sanción por apagar las luminarias en plena celebración de la ‘U’ en el 2023

Se suspendió la multa de

Banco Central de Reserva del Perú publicará reglamento general de pagos en diciembre

El BCRP y la SBS alistan cambios clave para modernizar el ecosistema financiero, con nuevas reglas de pagos y una hoja de ruta para impulsar el Open Finance desde diciembre

Banco Central de Reserva del

EsSalud advierte sobre patrones tempranos de violencia contra la mujer que pueden escalar a agresión física

La manipulación emocional y el control son etapas tempranas que debilitan la autonomía de las mujeres y pueden evolucionar hacia formas más graves de agresión, según especialistas

EsSalud advierte sobre patrones tempranos

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Juez Víctor Alcocer dispuso que se emita el auto de enjuiciamiento contra el expresidente por presunta colusión. El miércoles 26 se conocerá si por este mismo caso es condenado por cohecho

PJ ordena que Martín Vizcarra

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede hacerlo”

Los conductores del programa de streaming respondieron luego de que DateTube mostrara un cuadro que los ubica en alerta roja por presunta actividad no orgánica.

Mario Irivarren y Laura Spoya
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ ordena que Martín Vizcarra

PJ ordena que Martín Vizcarra afronte un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Actos de discriminación en redes sociales podrían ser sancionados

Vicente Tiburcio, el ministro del Interior que elaboró una tesis para “mejorar la inseguridad ciudadana”

José Jerí aseguró que “en un par de días” el Poder Ejecutivo tendrá una posición oficial sobre la extensión del Reinfo

Regidor de Miraflores, José Rosas, sobre crítica de Carlos Canales a gerente de seguridad: “Demasiado áspero, pero errar es humano”

ENTRETENIMIENTO

Mario Irivarren y Laura Spoya

Mario Irivarren y Laura Spoya de ‘La Manada’ responden ante acusaciones de comprar bots para su streaming: “Cualquiera puede hacerlo”

Lo más visto esta semana de Netflix en Perú

Josi Martínez denuncia discriminación homofóbica en restaurante de Miraflores y anuncia acciones legales

Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Waldir Felipa reaviva rumores de reconciliación con Daniela Darcourt tras romántica publicación: “Volvimos”

DEPORTES

Se suspendió la multa de

Se suspendió la multa de Alianza Lima por apagón en Matute durante final ante Universitario: PJ otorgó medida cautelar

Lucha por el descenso de la Liga 1 2025: ¿cómo queda la baja tras resolución del Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos?

Julio César Uribe respaldó a Ricardo Gareca tras polémica con Jean Ferrari y dejó fuerte mensaje: “Creen que están preparados y están lejos”

Vivian Baella revivió el juicio que le ganó a la Federación Peruana de Vóley: “Me dio pena, pero era justo”

Pedro García cuestionó con dureza a Alianza Lima por posible salida de Hernán Barcos: “Me parece increíble, no entiendo”