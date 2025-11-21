Agatha Lys es la próxima invitada en ‘El Valor de la Verdad’: revela abuso y abandono familiar

Agatha Lys conmueve en El valor de la verdad. Latina

La reconocida tarotista y astróloga Agatha Lys es la nueva invitada en el programa conducido por Beto Ortiz, El valor de la verdad, donde se sentará por primera vez en el emblemático sillón rojo para enfrentar preguntas sobre los episodios más significativos de su vida. La participación de Lys, anunciada para este domingo 23 de noviembre, ha generado expectativas por las revelaciones que promete realizar frente a las cámaras, abordando tanto su carrera como sus experiencias personales más difíciles.

Durante un avance del programa, Agatha Lys sorprendió al público al narrar episodios que marcaron su infancia y adolescencia. Recordó el abandono de su padre, el periodista y escritor César Augusto Dávila, una situación que la dejó expuesta a la vulnerabilidad y la precariedad.

“Por un lado, era mi héroe y por otro lado, es la persona que me hizo más daño. Nos dejó y hubiera sido fácil para mí prostituirme, porque no tenía para comer”, confesó Lys, relatando el impacto emocional de ese quiebre familiar.

En el mismo segmento, la también clarividente abordó otro pasaje doloroso de su historia. Sin contener las lágrimas, expuso haber sido víctima de abuso durante la etapa en la que su familia enfrentaba pobreza y desamparo. “Dormimos en las calles, aunque no lo creas, tenía que comer entre las cucarachas. El señor de la casa también intentó (¿abusar de ti?) Sí, yo pude levantarme porque ya estaba encima mío”, narró con voz quebrada, dejando al público y al propio conductor impactados por la gravedad de los hechos.

Agatha Lys cuenta su verdad en el programa de Beto Ortiz. Latina

Una prmeonición que salvó su vida

Agatha Lys además compartió cómo esos años de sufrimiento y privaciones influyeron en su desarrollo personal y profesional, canalizando sus vivencias hacia el mundo del esoterismo, la astrología y el tarot, disciplinas en las que alcanzó reconocimiento. Reveló también la radical decisión de su madre, quien tras escuchar una de sus premoniciones decidió evitarle un accidente aéreo.

“Esa noche tengo un sueño. Mamá, he soñado que salía de un avión que estaba destruido, se había estrellado y estaban todos muertos y ella me dice: ‘No viajas’. Bueno, y ahí se cayó el avión”, contó la tarotista, en referencia al accidente del vuelo 251 de Fauccett Perú en Arequipa, donde, según su relato, la premonición fue clave para evitar una tragedia personal.

La trayectoria espiritual de Agatha Lys también ha involucrado consultas de personalidades públicas. En el programa, recordó que durante la toma de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima en 1996, fue requerida para asesorar al entonces presidente Alberto Fujimori. “Habrá sangre, sin embargo, se rescatará a los rehenes. Y veo lágrimas del presidente”, recordó sobre aquel episodio, apuntando a la tensión y gravedad del contexto vivido durante la crisis de la embajada.

La presencia de Agatha Lys en El valor de la verdad promete exponer una combinación de episodios personales y profesionales que han forjado su carácter y trayectoria, desde la pobreza y el abandono inicial hasta la consolidación como una de las figuras más conocidas del esoterismo en Perú.

La emisión en la que Agatha Lys responde a las incisivas preguntas del formato de Beto Ortiz se constituye en un episodio esperado, y será estrenado el domingo 23 de noviembre después de Panorama, por Panamericana TV.

Agatha Lys revela abandono familiar en El valor de la verdad. Latina