Furia en redes por los trajes de Karla Bacigalupo en ‘Miss Universo 2025′: critican a Jessica Newton

Los comentados trajes de Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: Usuarios critican a Jessica Newton por el poco apoyo. TikTok: Jens Castro

A pocas horas de la gran final del Miss Universo 2025, una fuerte controversia estalló en redes sociales. La representante peruana, Karla Bacigalupo, viene siendo una de las candidatas más comentadas del certamen, pero no precisamente por su desempeño, sino por los atuendos que lució durante la preliminar.

Las críticas no van dirigidas a ella, sino a la directora de Miss Perú, Jessica Newton, a quien decenas de usuarios acusan de “no invertir” y de entregar “trajes básicos y repetitivos”.

La polémica estalla tras la preliminar del MU

El creador de contenido y experto en certámenes de belleza Jens Castro fue uno de los primeros en exponer la molestia del público peruano. Desde sus redes, opinó sobre los looks de Karla Bacigalupo en la preliminar del concurso internacional.

“Okey, chicos, ya saben que en la preliminar Miss Perú vistió así y, la verdad, recibió un sinfín de críticas, pero no por ella, por la candidata, porque ella es hermosa, angelical. No. Es realmente que se fueron a destruir a Jessica Newton”, comentó Castro.

La opinión fue rápidamente respaldada por internautas, quienes consideran que los outfits entregados a la reina peruana “no estuvieron a la altura” del certamen y que la organización Miss Perú “no se esforzó lo suficiente”.

Usuarios acusan falta de inversión y repetición por Jessica Newton

La indignación no se detuvo. En redes sociales, numerosos usuarios se mostraron preocupados de que, debido a los atuendos de la preliminar, Karla Bacigalupo no logre clasificar a ningún top en la final.

Los mensajes fueron directos y, en muchos casos, duros: “Sabía que esto pasaría. Nada me sorprende. La mediocre de Jessica Newton”, “La verdad vistieron con ropa simple y sin buen gusto. Pésima organización”, “Jessica siempre ha tenido malos gustos” y “Todo es culpa de Jessica Newton”.

Incluso algunos comentarios se tornaron más intensos, pidiendo la salida definitiva de Newton como directora de Miss Perú: “Ahora muchos quieren la cabeza de Jessica Newton”, señalaron en TikTok y X.

Para varios internautas, el problema no es reciente. Aseguran que la organización lleva años mostrando falta de visión estética y poca inversión en vestuario. Este año, señalan, la situación habría tocado fondo.

Furia en redes por los trajes de Karla Bacigalupo en ‘Miss Universo 2025′: critican a Jessica Newton. IG

El traje típico también fue blanco de críticas

Las observaciones no se limitaron a los looks de noche. El traje típico presentado por Karla Bacigalupo también generó desconcierto. Muchos apuntaron que la propuesta fue “súper sencilla”, sin el impacto visual que suele caracterizar a las candidatas peruanas en esta categoría.

“Ni el peinado estuvo bien. Todo estuvo simple”, se repitió en plataformas digitales, donde varios clips viralizaron comparaciones entre el traje típico peruano y el de otras delegaciones, evidenciando lo que algunos denominaron una “falta de ambición estética”.

Según los seguidores del certamen, Perú suele destacar en esta etapa, por lo que el resultado de este año causó sorpresa y molestia.

Miss Perú 2025 arrasa en la pasarela con un majestuoso traje típico inspirado en el Apu Huascarán. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

Temor ante una posible no clasificación de Perú

El enojo colectivo viene acompañado de un miedo claro: que Perú no clasifique a ningún top debido al styling presentado en la preliminar. Para muchos, el resultado podría ser un “golpe duro” considerando la belleza, presencia escénica y preparación de Karla.

“El público peruano ahora teme que Miss Perú no clasifique a ningún top luego de su preliminar”, comentó Jens Castro. Y en redes, el sentimiento se repite: “Tenemos una hermosa candidata, ya pues, los outfits deben estar a la altura”, “¿O no hay presupuesto?”, “Aunque a Karla todo le queda hermoso, qué mal gusto tiene la señora Jessica”, “Pésimo diseño, horrible organización” y “Jess, por favor, elijan un vestido hermoso como se lo merece nuestra reina Karlita”.

Para los internautas, la responsabilidad recae en la organización. Consideran que Karla ha demostrado entrega, disciplina y elegancia, pero que el mal styling podría perjudicar su valoración ante el jurado.

La presión recae sobre Jessica Newton

Jessica Newton, un nombre clave en la historia reciente del modelaje y la belleza peruana, se encuentra hoy en el centro de una oleada de críticas. No solo se le acusa de mal gusto y falta de inversión, sino también de “repetir patrones año tras año”.

En plataformas sociales, muchos usuarios piden su renuncia inmediata. Otros exigen una reestructuración interna del Miss Perú, alegando que el certamen ha perdido competitividad frente a otras organizaciones latinoamericanas.

A pocas horas de la coronación, el panorama luce tenso. Las expectativas hacia Karla Bacigalupo son inmensas, pero también lo es la presión pública sobre la dirección del certamen nacional.

Jessica Newton - Perú