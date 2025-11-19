Perú

Karla Bacigalupo deslumbra en la preliminar del Miss Universo 2025 con un impecable desfile en traje de baño y gala

Con seguridad, técnica y presencia escénica, Karla Bacigalupo lideró una de las preliminares más competitivas del certamen, dejando en alto el nombre de Perú.

Karla Bacigalupo deslumbró en traje de baño.

La representante peruana, Karla Bacigalupo, se presentó en la competencia preliminar de Miss Universo la noche del 19 de noviembre en Tailandia, jornada cuyos momentos destacados se transmitieron en vivo para la audiencia sudamericana durante la mañana del mismo día (debido a las 12 horas de diferencia). Más de cien candidatas participaron en la pasarela que anticipa el acceso a la gran final, cada una mostrando sus mejores versiones ante el jurado internacional.

Durante la preliminar, la participación de Karla Bacigalupo fue parte de los segmentos de traje de baño y vestido de gala, dos de los pasajes más observados y que tienen relevancia directa en la puntuación de las concursantes rumbo a la definición de las finalistas del certamen.

Coqueta y elegante

La candidata de Perú eligió para el desfile en traje de baño un conjunto de dos piezas en tono verde esmeralda. El diseño presenta un top de estructura clásica, con fruncido central y tirantes sutiles, a juego con una parte inferior tipo bikini de corte bajo. Este atuendo permitió resaltar no solo su porte sino también el enfoque en un diseño sobrio, acentuado por unos pendientes largos y el cabello peinado en ondas.

La pasarela de trajes de baño constituye uno de los bloques más esperados de la transmisión. En esta oportunidad, la figura de Karla Bacigalupo recibió halagos por la seguridad proyectada durante su recorrido en el escenario iluminado. El vestuario consiguió captar la atención, tanto de los jurados como del público que siguió la presentación.

Sofisticada y brillante

Para el segmento de gala, la candidata optó por un vestido azul celeste largo, completamente cubierto de cristales y aplicaciones de lentejuelas. El diseño, con patrón geométrico y arabescos, integra zonas de transparencias a los costados de la cintura y bajo el busto, sumando un efecto visual de estilización.

El cuello alto y las mangas largas adornadas con flecos de cristales aportan brillo y movimiento. La elección de pendientes en tonos plateados y un peinado suelto en ondas completó la propuesta, alineándose con las tendencias vistas este año en el certamen.

Karla Bacigalupo deslumbró con el vestido e impactó con su pasarela, aspectos que pueden ser determinantes en la valoración definitiva del jurado. Además, el desfile de gala permite a las concursantes desplegar su elegancia y comunicación no verbal, áreas que tienen peso en la elección de las semifinalistas.

La transmisión de la gala preliminar, celebrada en Tailandia el 18 de noviembre y difundida en Perú la mañana siguiente, reunió a aspirantes de más de 100 países. Cada una de las participantes buscó diferenciarse tanto en la ronda de trajes de baño como en la de vestidos de gala, etapas que definirán su acceso a la instancia final del Miss Universo.

En el caso de Karla Bacigalupo, el desempeño en ambas pasarelas afianza su condición de competidora a seguir durante la noche decisiva del certamen. La expectativa en Perú y en la región hispanohablante se mantiene sobre los próximos resultados, con la mirada puesta en una eventual clasificación de la candidata sudamericana entre las finalistas.

¿Cuándo es el Miss Universo 2025?

El Miss Universo 2025 ya tiene fecha y millones de seguidores alrededor del mundo se preparan para la gala final. El certamen se realizará el 21 de noviembre en Bangkok, una de las capitales más importantes del circuito internacional de belleza. A pesar de las recientes controversias que rodean al concurso, la organización continúa adelante con todos los preparativos para coronar a la nueva soberana mundial.

En esta edición, las aspirantes deberán destacar en áreas clave como pasarela, comunicación, oratoria, entrevista y presentación en traje de noche. La final será transmitida en vivo a nivel global y, debido a la diferencia horaria con Tailandia, en Perú podrá verse el 20 de noviembre a las 8:00 p.m.

La expectativa nacional está centrada en Karla Bacigalupo, quien buscará avanzar a las semifinales y acercarse al histórico logro de Gladys Zender. La actual Miss Universo, Victoria Kjaer, entregará la corona en una ceremonia de gran producción.

Karla Bacigalupo, Miss Perú 2025, junto a otras representantes en la fase preliminar del concurso que definirá a las nuevas semifinalistas.

