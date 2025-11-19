Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

Karla Bacigalupo deslumbra en su traje típico del Miss Universo 2025. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

La noche del 19 de noviembre, la representante peruana Karla Bacigalupo captó la atención del público en la previa a la final de Miss Universo 2025. La modelo desfiló con vestuario diseñado exclusivamente por talento nacional. Manos peruanas estuvieron a cargo tanto del traje típico como del vestido de gala, lo que reafirmó el compromiso por mostrar la identidad y calidad de la moda local en un escenario internacional.

Desde su llegada a las galas preliminares, Bacigalupo se ubicó entre las favoritas, presentando diseños que unieron el simbolismo andino con técnicas contemporáneas mediante piezas originales. La apuesta de las representantes nacionales por destacar el trabajo de diseñadores locales generó amplia atención y expectativas relativas al impacto visual y artístico de las propuestas.

Beto Pinedo, el genio de Moyobamba

El traje típico presentado por Karla Bacigalupo se inspiró en el paisaje andino y se elaboró con precisión artesanal. El diseñador Beto Pinedo, conocido por su trayectoria en vestuarios de certámenes, conceptualizó y confeccionó el atuendo principal.

Miss Perú 2025 arrasa en la pasarela con un majestuoso traje típico inspirado en el Apu Huascarán. Infobae Perú / Captura TV - Miss Grand YouTube

El diseño de este año incluyó una estructura plateada y destellos iridiscentes, recreando grandes alas o abanicos de hielo que se desplegaban a los costados, y reproducían la vista del nevado Huascarán bajo la luz del amanecer.

El despliegue de la candidata sobre el escenario profundizó el efecto visual, con cada pieza reflejando la luz para simular la nieve que cubre el punto más alto de Perú. Una corona conformada por picos cristalinos reforzó la evocación del paisaje andino.

Durante la transmisión oficial, la presentadora del evento explicó: “Perú. Este conjunto está inspirado en el punto más alto del país. El Huascarán no es solo una montaña, Ella es un Apu, un espíritu sagrado de los Andes. Encarnando no solo la vista de una montaña, sino en un Apu, es Perú”.

Beto Pinedo es conocido como 'El genio de Altomayo'.

Humberto Cachay Pinedo o simplemente Beto Pinedo es conocido como el ‘genio de Moyobamba’. ha consolidado su carrera confeccionando trajes para reinas nacionales y extranjeras, como Janick Maceta, Alessia Rovegno y Tatiana Calmell. Aunque nació con una discapacidad auditiva, logró destacarse como uno de los mayores exponentes de la creatividad aplicada al vestuario de concursos de belleza. Este año, su trabajo permitió que la candidata peruana brillara con una propuesta que integró tradición, técnica y simbolismo.

José Zafra, el creador del vestido de la Miss Universo 2024

El vestido de gala presentado por Karla Bacigalupo durante la fase preliminar fue creado por José Zafra. La candidata llevó un vestido azul celeste largo, cubierto íntegramente por cristales y aplicaciones de lentejuelas.

El diseño, construido sobre patrones geométricos y arabescos, incorporó zonas de transparencias ubicadas en la cintura y bajo el busto e incluyó un cuello alto y mangas largas terminadas en flecos de cristales, lo que aportó brillo y movimiento a cada paso en pasarela.

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

El peinado con ondas y los pendientes en tonos plateados complementaron la selección estética, manteniéndose en línea con tendencias actuales del certamen.

A lo largo del último año, su proyección internacional se fortaleció tras diseñar el vestuario final de Victoria Kjaer, ganadora de Miss Universo 2024. Además, confeccionó el vestido de gala para Miss Universe Latina, Yamilex Hernández, quien también participó en la reciente edición del concurso.

La presencia simultánea de Beto Pinedo y José Zafra en la preparación de la candidata peruana evidencia el posicionamiento del diseño peruano en escenarios internacionales. La creatividad local mostró capacidad para fusionar técnica, estética y mensaje, logrando así que Karla Bacigalupo exhibiera propuestas únicas y representativas durante su participación en Miss Universo 2025.