Perú

Carlos Orozco y Hugo Lezama revivieron Moloko Podcast tras dos años de su separación

Los recordados conductores del desaparecido podcast generaron nostalgia entre sus seguidores, quienes pidieron un próximo reencuentro con público

El miércoles 19 de noviembre, Carlos Orozco y Hugo Lezama se reencontraron en el set de La Roro Network. Esta aparición pública marcó el regreso de la dupla tras diferencias y distanciamiento desde el final de Moloko Podcast.

El inicio del programa sorprendió a la audiencia. Los conductores usaron la clásica intro y, de inmediato, la nostalgia invadió los comentarios. Lezama y Orozco evidenciaron nerviosismo, pero retomaron la dinámica del podcast frente a las cámaras.

Lezama no dudó en romper el hielo y comenzó el show como en los viejos tiempos. “Deja de ver las métricas, mírame a los ojos. Tranqui, nos vamos a divertir”, le dijo a Orozco cuando este se mostraba pendiente de la audiencia conectada. La química entre ambos generó expectativa y atrajo a más seguidores a la transmisión.
El entusiasmo del público se reflejó en las vistas, que no dejaron de aumentar. Para muchos, este reencuentro fue como si dos grandes amigos sellaran la paz. El regreso de la dupla no solo reanimó a la comunidad digital, sino que despertó esperanza de una nueva etapa para el proyecto.

La conversación fluyó con naturalidad. Los seguidores expresaron su deseo de que no sea solo una reunión ocasional. Los comentarios pidieron el regreso oficial de Moloko Podcast y hasta mencionaron posibles invitados.

¿Moloko en vivo?

El reencuentro dejó abierta la posibilidad de un evento presencial. Durante una conversación sobre anécdotas, Carlos Orozco planteó la idea de un encuentro con público.

“No se la pierdan porque en enero. En el parque de la exposición, frente a 4,200 personas”, anunció durante el programa, lo que motivó aplausos virtuales y muestras de apoyo.

La posibilidad de ver a la dupla en vivo entusiasmó aún más a los fanáticos. Orozco consultó a Lezama sobre cómo sería ese reencuentro. “Luciano Mazzetti debería estar ahí. No sé si parque de la exposición, pero fácil un par en Canout”, respondió Lezama, sumando nuevas opciones al posible evento.

Ninguno confirmó una fecha exacta, pero ambos dejaron la puerta abierta para un reencuentro presencial. La comunidad digital, convencida del poder de convocatoria del podcast, empezó a sugerir escenarios y temas que les gustaría ver en la posible presentación.

La expectativa se mantuvo alta al cierre del reencuentro virtual, y los conductores no descartaron que un show en vivo sea el paso siguiente para Moloko Podcast.

El anuncio del final

El último episodio de Moloko Podcast se publicó en junio de 2023. En aquella emisión, ambos conductores dialogaron abiertamente sobre los problemas que enfrentaron antes de la despedida. El desgaste y las diferencias terminaron por marcar el final del proyecto que comenzó en 2019.

Hugo Lezama explicó el motivo del cierre. “Si es que no delimitamos ahorita un fin, siento que fácil iría mermando esta relación, que al final no está terminando porque nos lleguemos al ‘chompiras’, sino porque simplemente hay desgaste y es saludable. Esto no es Marvel, que las cosas terminen”, señaló.

Por su parte, Carlos Orozco admitió que el podcast ya había estado cerca de terminar en otras ocasiones. “En un punto perseguimos el mismo, cumplimos, pasamos al siguiente, pero en un punto dejaron de ser los mismos (...). Entonces, es difícil remar un barco porque el agua se hace más brava”, confesó.

Ambos resaltaron que la amistad prevaleció sobre las diferencias profesionales. Además, explicaron que el cierre no significó un quiebre personal insalvable, sino la necesidad de poner límites saludables.

Esta reciente reaparición reaviva el interés y deja a los seguidores a la espera de un regreso definitivo. La posibilidad de un evento con público y las muestras de apoyo en redes sociales evidencian que el fenómeno Moloko Podcast sigue vigente.

