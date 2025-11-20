Brunella Torpoco será la telonera del concierto de Servando y Florentino en Costa 21

Brunella Torpoco abrirá el concierto de Servando y Florentino.

El regreso de Servando y Florentino a Lima ha generado gran expectativa entre los fans peruanos, que podrán reencontrarse con los ídolos venezolanos este viernes 21 de noviembre en Costa 21.

Para elevar aún más la emoción, la productora confirmó que Brunella Torpoco y el cantautor cubano Norlam serán los responsables de abrir la noche con un espectáculo que promete energía, sabor latino y un ambiente perfecto para dar inicio a uno de los conciertos más esperados del año.

La participación de Brunella Torpoco como telonera confirma su creciente consolidación como una de las voces femeninas más influyentes de la salsa actual. La intérprete chalaca, conocida por su estilo potente y su capacidad de conectar con el público, llega a este escenario después de un año lleno de estrenos, giras y colaboraciones que han reforzado su presencia tanto en el Perú como en el extranjero.

Apertura de puertas y más detalles

El espectáculo de Servando y Florentino en Lima es parte de su nueva gira internacional, en la que repasan los éxitos que marcaron a una generación: “Una fan enamorada”, “De sol a sol”, “Te encontré”, “En tu cuarto”, entre otros. Su regreso al país siempre genera una respuesta masiva, y esta vez no ha sido la excepción.

Para el concierto del 21 de noviembre, la organización informó que:

La apertura de puertas será a las 5:00 p.m.

El line up iniciará a las 8:00 p.m. , con las presentaciones de Brunella Torpoco y Norlam.

Habrá buses de la ATU disponibles al finalizar el evento para garantizar el retorno seguro del público.

Los tickets continúan a la venta en Teleticket y actualmente mantienen un 20% de descuento utilizando el código de Radio Panamericana (radiopanamericanasyf).

Servando y Florentino regresan a Lima. (Difusión)

La trayectoria Brunella Torpoco

Desde su irrupción en la escena musical, Brunella Torpoco se ha posicionado como una de las figuras más queridas del género, destacando por su timbre inconfundible, fusiones modernas y una presencia escénica que contagia fuerza y emoción.

Hoy continúa ampliando su repertorio con nuevas propuestas musicales, entre ellas su reciente versión en salsa del icónico tema “Quién como tú”, éxito inmortalizado por Ana Gabriel y reinterpretado por Torpoco con un estilo fresco, actual y alineado a la demanda del público salsero joven.

Brunella Torpoco será la encargada de abrir el concierto de Servando y Florentino.

Además, la artista acaba de lanzar una colaboración con Josimar titulada “Si piensas, si quieres”, disponible en YouTube y plataformas digitales. Este tema ha despertado interés por la fusión de estilos entre ambos cantantes, manteniendo la esencia romántica pero incorporando un ritmo más urbano y bailable. Con ello, Brunella confirma su versatilidad, apostando por trabajar con colegas reconocidos y por explorar géneros que enriquecen su propuesta musical.

Norlam, el talento cubano

Junto a Brunella, el escenario también recibirá al cubano Norlam, ex vocalista de la agrupación “Los 4 de Cuba” y conocido por su estilo urbano–salsa que mezcla ritmos caribeños con influencias modernas. Norlam llega a Costa 21 en un momento importante de su carrera: recientemente estrenó un nuevo look que sorprendió a sus seguidores y lanzó el single “Mi media mitad”, en colaboración con la agrupación peruana Barrio Fino.

Norlam, ex vocalista de la agrupación “Los 4 de Cuba”, pondrá a bailar al público con su ritmo caribeño.

Como si fuera poco, el cantautor debutó en el cine como parte del elenco de la película “Los patos y las patas”, mostrando una faceta actoral que ha sido bien recibida entre sus fans. Su presencia en la apertura del show promete una presentación vibrante y llena de energía, ideal para preparar el ambiente previo a la llegada de los hermanos Primera.

La unión de los sonidos peruanos, cubanos y venezolanos convertirá a Costa 21 en una verdadera fiesta latinoamericana. Brunella Torpoco, con la fortaleza de su voz, y Norlam, con su estilo caribeño contemporáneo, serán los encargados de preparar el escenario para recibir a Servando y Florentino en una noche que promete emoción, nostalgia y baile.