Perú

Congreso: proponen aclarar los requisitos para el nombramiento excepcional de docentes de universidades públicas

La congresista de Acción Popular, Silvia Monteza, presentó el proyecto de ley 13236 para precisar los requisitos, plazos y procedimientos aplicables a este nombramiento

Guardar
El proceso de Ascenso Docente
El proceso de Ascenso Docente sigue su curso en el Perú . Foto: Andina

La congresista Silvia Monteza, de Acción Popular, ha propuesto el proyecto de ley 13236 para precisar los requisitos, plazos y procedimientos aplicables al nombramiento excepcional de docentes contratados en las universidades públicas.

De acuerdo al documento, con esta propuesta se busca “la correcta ejecución del nombramiento excepcional”, además de “evitar criterios dispares entre universidades, reducir la precariedad laboral docente, promover la meritocracia y fortalecer la calidad educativa del sistema universitario público”.

Para lograrlo, se tendría que modificar el artículo 2 de la Ley N.º 32171, en los siguientes términos: Los docentes contratados en las universidades públicas, que se acojan a la presente ley, deben cumplir, a la entrada en vigor de la presente ley o durante el ejercicio fiscal del año 2025, lo siguiente:

  • Experiencia en docencia universitaria y/o en el ejercicio profesional no menor de cinco años.
  • Vínculo laboral hasta el semestre académico 2023-2.
  • Adjudicación de una plaza por concurso público.
El concurso de nombramiento docente
El concurso de nombramiento docente se realiza cada año, a través del Minedu - crédito composición Infobae Perú / Andina

Finalmente, se indica en la iniciativa legislativa que la ley deberá aplicarse sin condicionar ninguna exigencia adicional, “y en el marco de la Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley 32416, ley que aprueba crédito suplementario para el financiamiento de mayores gastos asociados a la consolidación económica”.

Entre los coaturores del proyecto se encuentran sus compañeros de bancada: Elvis Vergara, Wilson Soto, Luis Angel Aragón, Enrique Alva, Juan Carlos Mori y Edwin Martínez.

¿Cuál es la justificación?

Monteza sostiene que la iniciativa legislativa se formula con base en la “atención a la necesidad real, urgente y jurídicamente justificada de perfeccionar y asegurar la correcta aplicación del proceso de nombramiento excepcional de docentes contratados en las universidades públicas”.

Ascenso Docente 2025
Ascenso Docente 2025

“La experiencia acumulada desde la entrada en vigencia de dicha ley ha evidenciado una serie de problemas normativos, administrativos y presupuestales que exigen una intervención legislativa precisa para garantizar la eficacia de la política pública que el Congreso aprobó”, explica.

De acuerdo con la legisladora, si bien la Ley N.º 32171 constituye un avance significativo en el reconocimiento del mérito y la trayectoria de los docentes contratados, presenta “vacíos en la determinación de plazos, requisitos, criterios de verificación y procedimientos uniformes, lo cual ha permitido interpretaciones divergentes”. Entre las consecuencias que cita la parlamentaria se encuentran:

  • Exclusiones injustificadas;
  • Criterios administrativos dispares;
  • Dobles estándares en la evaluación documental
  • Incertidumbre respecto al alcance del “vínculo laboral en el semestre 2023-II”.
  • Falta de predictibilidad para los docentes contratados.
  • Procedimientos impugnatorios internos
  • Recurso a tribunales contenciosos administrativos
  • Procesos de amparo por vulneración del derecho a la igualdad o al debido procedimiento

“La existencia de tales vacíos no solo afecta la seguridad jurídica, sino que también compromete el principio de igualdad ante la ley, al permitir que universidades con criterios más restrictivos excluyan a docentes que cumplirían los requisitos en otras instituciones”, aclara.

“En la práctica, las universidades públicas han implementado el proceso de manera desigual. Dependiendo de la institución, se han exigido documentos no previstos por la ley, se ha interpretado de forma arbitraria el vínculo laboral en el semestre 2023-II o se han establecido plazos internos incompatibles con la finalidad del nombramiento excepcional”, añade.

Temas Relacionados

Nombramiento DocenteCarrera Pública magisterialCongresoperu-politica

Más Noticias

Vuelve el frío: Senamhi activa alerta naranja por drástico descenso de temperatura en Lima y 12 regiones

El organismo meteorológico advirtió que el evento incluirá ráfagas de viento cercanas a los 50 km/h y noches con sensación térmica más baja

Vuelve el frío: Senamhi activa

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’, con nueve ausencias, se medirá con los ‘albos’ en Sullana que también tendrá bajas importantes, como la de Raúl Ruidíaz. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Atlético Grau

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Ayacucho cuenta con diferentes atractivos turísticos y conocer el clima puede ayudarte a evitar inconvenientes en tu visita

El estado del tiempo en

Qué significa soñar con personas fallecidas y verlas con vida en los sueños

Cuando personas fallecidas aparecen con vida en los sueños, el significado puede ir más allá de la mera nostalgia. Este tipo de sueños tiene varias interpretaciones según la perspectiva psicológica

Qué significa soñar con personas

Cómo preparar este truco casero para limpiar las hornillas de la cocina con solo 3 ingredientes

Las hornillas de la cocina acumulan grasa, restos de comida y bacterias que pueden convertirse en focos de contaminación

Cómo preparar este truco casero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las pruebas de la Fiscalía

Las pruebas de la Fiscalía contra Óscar Acuña, hermano de César Acuña, en el caso ‘Los fríos del hambre’

Caso Qali Warma: Fiscalía señala a Óscar Acuña como nexo entre Nilo Burga y gerente regional de Salud de La Libertad

Gerente de Seguridad de Miraflores renuncia en vivo y explota contra alcalde Carlos Canales por decirle que “no sirve”

La respuesta de José Jerí tras las críticas por los votos de Somos Perú que inclinaron la balanza a favor de la ampliación del Reinfo

Fernando Rospigliosi se burla de cartas notariales enviadas por Zaira Arias y Delia Espinoza: “¡Socorro!"

ENTRETENIMIENTO

Luigui Carbajal fue captado entrando

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

Jason Mraz llega a Lima: hora, lugar y venta de entradas para el concierto del cantautor estadounidense

Luigui Carbajal responde tras ser ‘ampayado’ en un hotel en Lince: “Fui a grabar un pódcast, mi esposa sabe”

Karla Bacigalupo deslumbra en Miss Universo 2025 con imponente traje típico inspirado en el Huascarán: “Un espíritu sagrado de los Andes”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Atlético Grau

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Agustín Lozano llenó de elogios a Manuel Barreto y Jean Ferrari, y dejó firme mensaje tras amistosos de la selección peruana ante Rusia y Chile

Reimond Manco aseguró que Jairo Concha no debe ser convocado a la selección peruana tras derrota ante Chile: “No quiere asumir, no está capacitado”

Eddie Fleischman elogió a jugador tras el Perú vs Chile y lanzó duro comentario por la derrota: “Así es cuando se improvisa”

Stefano Peschiera fue elegido abanderado para liderar a Perú en los Juegos Bolivarianos 2025