Perú

Cinco obras de Pedro Zulen son declaradas Patrimonio Cultural y consolidan el valor histórico y académico del pensamiento peruano del siglo XX

Entre ensayos filosóficos, programas académicos y una obra poética tusán pionera, las cinco unidades bibliográficas reconocidas fortalecen el resguardo del patrimonio documental del Perú y la labor rectora de la Biblioteca Nacional

Guardar
La BNP impulsó ante el
La BNP impulsó ante el Estado el reconocimiento de cinco unidades bibliográficas de Pedro Salvino Zulen como Patrimonio Cultural de la Nación. (Composición: Infobae)

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) impulsó un nuevo reconocimiento para la obra de uno de los pensadores más influyentes del país. A través de una propuesta institucional, cinco unidades bibliográficas de Pedro Salvino Zulen Aymar recibieron la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, decisión que quedó oficializada mediante la resolución N° 000288-2025-VMPCIC/MC publicada en el diario oficial El Peruano. La medida reafirma el interés del Estado por fortalecer la protección del legado intelectual peruano.

Las piezas seleccionadas pertenecen al acervo de la BNP y pasaron por un proceso de identificación y evaluación técnica desarrollado por especialistas de la entidad. Cada ejemplar, producido entre 1920 y 1930, conserva una importancia singular para el estudio de la filosofía, la psicología y la historia de la bibliotecología nacional. Desde ensayos que introducen corrientes internacionales hasta una compilación poética poco difundida, la colección reúne distintas etapas del pensamiento de Zulen.

Fuentes de la BNP precisan que estos materiales son esenciales para comprender la evolución del debate académico en el país durante la primera mitad del siglo XX. “Representan un legado decisivo para la historia intelectual y bibliotecológica del Perú”, explicó la institución al sustentar la solicitud ante el Ministerio de Cultura. La declaratoria coloca nuevamente en el centro de la discusión el aporte de un autor cuya obra sigue presente en la investigación universitaria.

Obras declaradas patrimonio

La declaratoria fue oficializada mediante
La declaratoria fue oficializada mediante la resolución N° 000288-2025-VMPCIC/MC publicada en El Peruano. (Difusión)

El reconocimiento incluye cuatro títulos distribuidos en cinco unidades bibliográficas: La filosofía de lo inexpresable (1920), Del neohegelianismo al neorealismo (1924), Programas de psicología y lógica (1925) y El olmo incierto de la nevada (1930). Cada uno posee particularidades que los convierten en piezas únicas dentro del catálogo histórico nacional. Algunos conservan dedicatorias manuscritas de Zulen dirigidas a figuras como Raúl Porras Barrenechea y Ricardo Bustamante Cisneros. Otros provienen de colecciones particulares, incluida la del propio autor.

Estos materiales introdujeron en su momento nuevas rutas de análisis para la filosofía y la psicología peruana. La lectura de Bergson, el debate sobre el neorrealismo anglosajón y la actualización de contenidos universitarios de lógica y psicología abrieron espacios de discusión que influyeron en docentes y estudiantes. Además, la obra poética de 1930 es considerada una de las primeras expresiones literarias de la comunidad tusán en el Perú, aspecto resaltado por investigadores que revisan la diversidad cultural dentro de la literatura nacional.

Pedro Salvino Zulen Aymar nació en 1889 y desarrolló una trayectoria que combinó la filosofía, la docencia, el activismo social y la gestión bibliotecaria. Fuentes especializadas lo describen como una figura decisiva del pensamiento peruano del siglo XX. Su influencia se extendió desde la reflexión académica hasta la organización de servicios bibliográficos modernos.

Entre 1923 y 1925 dirigió la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante ese periodo reorganizó colecciones, promovió la adquisición de bibliografía especializada y puso en marcha el Boletín Bibliográfico, publicación que se mantuvo hasta 1966 y que transformó la difusión de información académica en la universidad. Su paso por la institución marcó un cambio en la manera de gestionar y comunicar los recursos bibliográficos.

Protección del patrimonio bibliográfico

La obra poética de 1930
La obra poética de 1930 es considerada una de las primeras expresiones literarias de la comunidad tusán en el Perú. (Difusión)

La declaratoria de estas obras refuerza la labor de la BNP como entidad rectora del Sistema Nacional de Bibliotecas. Según la institución, la identificación y protección de ejemplares como los de Zulen forma parte de un esfuerzo más amplio para resguardar la memoria documental del país. “Este reconocimiento contribuye a la preservación de la producción intelectual del Perú para las siguientes generaciones”, señaló la BNP.

El organismo anunció que continuará la coordinación con el Ministerio de Cultura y con entidades públicas y académicas para impulsar nuevas acciones de conservación, investigación y difusión del patrimonio bibliográfico. La institución sostiene que en distintos territorios del país existen materiales que requieren atención técnica y protección legal, y que su recuperación fortalece la comprensión del desarrollo intelectual peruano.

Temas Relacionados

Patrimonio culturalPedro Salvino Zulen AymarBiblioteca Nacional del Perúperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘íntimas’ chocarán las de Puente Piedra con la misión de defender el liderato e invicto en duelo adelantado por el Mundial de Clubes 2025. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Congreso salva a Betssy Chávez, asilada por México: fracasa su inhabilitación por 10 años y expediente va al archivo

La propuesta no alcanzó los votos necesarios y el expediente pasará al archivo, anunció el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi

Congreso salva a Betssy Chávez,

Conoce dónde están las gasolineras más baratas de Lima este 19 de noviembre

El valor de las gasolinas cambia de forma continua, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Conoce dónde están las gasolineras

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’, con nueve ausencias, se medirá con los ‘albos’ en Sullana que también tendrá bajas importantes, como la de Raúl Ruidíaz. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Atlético Grau

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

El exjuez, prófugo desde 2018 y considerado cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos’, enfrenta dos órdenes de prisión preventiva por delitos de corrupción y organización criminal, mientras Perú gestiona su extradición desde Bélgica

Confirman segunda prisión preventiva para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Confirman segunda prisión preventiva para

Confirman segunda prisión preventiva para el exjuez César Hinostroza, con extradición aprobada desde Bélgica

Escolares de Trujillo rompen seguridad de José Jerí y se lanzan sobre él: presidente rechaza bailar a pedido de congresista

Ministro de Energía y Minas reconoce que Reinfo es usado por la minería ilegal, pero no pone oposición: “Es un registro que se tiene que trabajar”

PJ aprueba solicitar a Bélgica la extradición de César Hinostroza por liderar Los Cuellos Blancos del Puerto

Congreso: proponen aclarar los requisitos para el nombramiento excepcional de docentes de universidades públicas

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Netflix Perú

Luigui Carbajal fue captado entrando a un hotel sin su esposa por ‘Magaly TV La Firme’

Luigui Carbajal se defiende de ampay de Magaly Medina y alerta que lo ‘sembraron’: “Una cámara me estaba esperando”

Silvia Núñez del Arco estalla contra Jaime Bayly por acusarla de infidelidad frente a su hija: “Me acusó de malhablado y mentiroso”

Jason Mraz llega a Lima: hora, lugar y venta de entradas para el concierto del cantautor estadounidense

DEPORTES

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Diego Otoya desde fuera del área para ampliar el Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Golazo de Cristian Benavente con sutil definición en Sporting Cristal vs Atlético Grau por Liga 1 2025

Manuel Barreto defiende el carácter de la selección peruana pese a preocupante caída a manos de Chile: “Me enorgullece”