Perú

Proponen viaducto para unir la Vía Expresa Sur con la Panamericana Sur: Lima alista siete nuevos intercambios viales

El corredor vial incluirá un futuro espacio reservado para la ampliación del Metropolitano hacia Atocongo, además de intervenciones en avenidas clave como República de Panamá y Los Próceres

Guardar
Lima alista siete nuevos intercambios
Lima alista siete nuevos intercambios viales mientras evalúa viaducto clave en cruce con la Panamericana Sur. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Municipalidad de Lima continúa avanzando en la ejecución de la Vía Expresa Sur, cuya primera etapa fue inaugurada en setiembre con el asfaltado de dos pistas principales a lo largo de 5 kilómetros. Esta obra forma parte de un corredor destinado a mejorar la movilidad entre los distritos del sur y la zona central de la capital. Sin embargo, pese al progreso, aún no existe un enlace directo entre esta vía y la carretera Panamericana Sur, lo que genera un flujo interrumpido y congestión en horas de mayor demanda vehicular.

Ante ello, la comuna capitalina ha propuesto la construcción de un viaducto elevado que unirá la Vía Expresa Sur con la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 11, en San Juan de Miraflores. Este proyecto, presentado ante el Consejo Municipal, busca resolver un punto crítico donde actualmente la circulación se vuelve más lenta debido a la falta de continuidad entre ambas rutas. Según informó la municipalidad, la estructura permitirá un tránsito a desnivel que reduzca los tiempos de desplazamiento.

La Municipalidad de Lima prevé que toda la obra de la Vía Expresa Sur esté finalizada en junio de 2026. Mientras tanto, se estima que los intercambios viales —incluido el viaducto con la Panamericana Sur— comenzarán a ejecutarse desde diciembre. Estas intervenciones están orientadas a mejorar la conectividad en los accesos hacia el sur de la capital y facilitar la movilidad tanto del transporte privado como del transporte público.

Vía Expresa Sur: proyecto de
Vía Expresa Sur: proyecto de viaducto elevado busca eliminar el ‘cuello de botella’ en acceso a la Panamericana Sur. (Foto: FB/@Prensa Lima Sur)

Intercambios viales y futuro corredor del Metropolitano

Además del enlace con la Panamericana Sur, la Municipalidad de Lima tiene previsto construir otros seis intercambios viales. Estas estructuras se situarán en los cruces con las avenidas República de Panamá, Paseo La Castellana, Ayacucho, Surco, Juan Soto Bermeo y Los Próceres, puntos donde se registran demoras frecuentes debido a la interacción directa entre flujos vehiculares. La implementación de pasos a desnivel permitirá eliminar semáforos y reducir los puntos de conflicto.

Una tercera etapa del proyecto considera la habilitación de un separador central de 17 metros para un futuro corredor del Metropolitano. Este espacio incluirá estaciones y permitirá la operación de servicios express, extendiendo el sistema desde la estación Plaza de Flores hasta la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima. Según señaló Pablo Paredes, presidente del directorio de Emape, durante la inauguración de la primera etapa, este corredor se construirá una vez concluidos los intercambios viales.

En paralelo, la comuna impulsa el proyecto del Intercambio Vial Pedro Miotta, que contempla la construcción de tres viaductos en las avenidas Juan Pablo II, San Juan, José Carlos Mariátegui y Villa María. En junio, durante la colocación de la primera piedra, el entonces alcalde Rafael López Aliaga anunció que la empresa del empresario Erasmo Wong donaría 40 millones de soles para financiar la conexión aérea entre la Panamericana Sur y la avenida Pedro Miotta, acceso directo al centro comercial Mall del Sur, del cual Wong es propietario.

Municipalidad de Lima inaugura hoy
Municipalidad de Lima inaugura hoy una Vía Expresa Sur con pista a nivel, sin semáforos ni cruces peatonales - Exitosa Noticias

Opiniones técnicas y planificación urbana

El diseño y la elaboración del expediente técnico de esta obra están a cargo de la consultora GAV, que en su página institucional señala que el proyecto responde a requerimientos vinculados a Mall del Sur. Esta relación ha generado debate sobre los alcances urbanos de la intervención, aunque la municipalidad remarca que el viaducto permitirá descongestionar un punto crítico del distrito y mejorar el acceso hacia la Vía Expresa Sur.

En entrevista con el diario El Comercio, la arquitecta urbanista Catherine Cruz señaló que el tramo final de la Vía Expresa Sur constituye actualmente un “cuello de botella” que paraliza el tránsito en horas punta y que se agravará durante el verano con la salida masiva de vehículos hacia las playas del sur chico. Según explicó, una vía elevada permitiría mantener la continuidad del flujo vehicular y aumentar la capacidad de la vía para soportar un mayor volumen de autos por hora.

Puente peatonal en la Panamericana
Puente peatonal en la Panamericana Sur - MML

Cruz añadió que el proyecto debe tomar en cuenta la “demanda inducida”, fenómeno que incrementa el tráfico en nuevas infraestructuras al atraer a conductores de rutas alternas. La especialista subrayó que los trabajos deben planificarse con una estrategia vial integrada que considere la relación con el entorno urbano, los accesos locales y los futuros servicios de transporte. Indicó también que el éxito del corredor dependerá de estudios técnicos completos y una adecuada articulación entre los intercambios viales y el uso del suelo.

Temas Relacionados

Vía Expresa SurPanamericana SurMunicipalidad de Limaperu-noticias

Más Noticias

Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: así fue su dura preparación para llegar al certamen de belleza

La modelo peruana compartió su preparación completa, desde pasarela hasta estrategia mental, para sobresalir en uno de los certámenes más exigentes del planeta.

Karla Bacigalupo en el ‘Miss

Coronel Juan Carlos Montúfar sobre robo de medio millón de soles atribuido a él y su equipo: “Me someto a investigación”

El jefe de la División de Robos y varios policías son acusados de sustraer el dinero durante una intervención en Huacho. El empresario denunciante sostiene que la operación se realizó sin orden fiscal ni allanamiento

Coronel Juan Carlos Montúfar sobre

Boletos 2026 de Machu Picchu se agotan en minutos tras apertura digital que busca ordenar el acceso y prevenir caos de años anteriores

Según Elena González, presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco, la venta anticipada para 2026 apunta a ordenar la planificación turística; sin embargo, la respuesta fue tan alta que los horarios más solicitados se agotaron en cuestión de minutos

Boletos 2026 de Machu Picchu

Shakira confiesa su fascinación por la época preinca: “Me encanta toda la cultura del Perú”

La cantante colombiana sorprendió al compartir cuánto ha aprendido sobre la historia peruana y agradeció el cariño recibido en sus conciertos

Shakira confiesa su fascinación por

Mallplaza aperturará su primer outlet premium a principios del 2026: ¿En dónde?

La marca acelera su expansión en el país con la transformación de uno de sus centros comerciales en un moderno outlet premium, un formato que incorporará precios reducidos y nuevas experiencias de compra desde el próximo año

Mallplaza aperturará su primer outlet
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Contraloría confirma que el Ministerio

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Estos son los argumentos de la JNJ para pedir al TC que anule la medida cautelar de Delia Espinoza

‘Richard Swing’, artista vinculado a Martín Vizcarra, postulará al Senado por el Partido Demócrata Verde: ¿

¿Habrá toque de queda en la ampliación del estado de emergencia? Esto responde el Mininter

Congresista Ariana Orué se victimiza en la Comisión Ética y denuncia presunto seguimiento: “Desde hace meses vengo siendo reglada”

ENTRETENIMIENTO

Karla Bacigalupo en el ‘Miss

Karla Bacigalupo en el ‘Miss Universo 2025′: así fue su dura preparación para llegar al certamen de belleza

Shakira confiesa su fascinación por la época preinca: “Me encanta toda la cultura del Perú”

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show de hoy

Preliminar del Miss Universo 2025: cuándo y a qué hora ver la previa al certamen de belleza desde Perú

Luciano Mazzetti se enfrenta a concursante que intentó provocarlo en reality chileno: “No voy a entrar en ese juego”

DEPORTES

“Quedó demostrado por qué Perú

“Quedó demostrado por qué Perú y Chile no clasificaron al Mundial 2026″, la dura crítica de la prensa chilena tras triunfo ante la ‘bicolor’

Perú sigue sin rumbo con interinato distinto: cayó 2-1 a manos de Chile desaprovechando ventaja en Sochi

Ayacucho FC exige fallo inmediato a la Comisión de Justicia por la polémica con Comerciantes Unidos: “Esperamos respuesta oportuna”

Perú vs Chile 1-2: goles y resumen de la derrota ‘bicolor’ en Sochi en amistoso por fecha FIFA 2025

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Bolivia en este 2025