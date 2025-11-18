Ministro del Interior anuncia nuevo plan para proteger a transportistas tras ataque a bus de San Germán

Gobierno despliega policías uniformados y encubiertos para frenar extorsiones a empresas de transporte

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, llegó al centro de operaciones de la empresa San Germán para reunirse con sus representantes, luego de que uno de sus buses fuera atacado a balazos durante el fin de semana.

Tras el encuentro, el ministro anunció las primeras medidas que adoptará su sector para reforzar la seguridad de los transportistas. Explicó que contarán con el apoyo de la PNP mediante un esquema que denominó “50/50”: la mitad de los agentes patrullará en uniforme, mientras que la otra mitad realizará vigilancia encubierta en puntos clave de la capital.

Mininter se renunió con trabajadores de la empresa San Germán

“Hemos tomado la decisión de trabajar cincuenta-cincuenta. Esto va a consistir en que el cincuenta por ciento de policías van a estar uniformados en el tema preventivo, en todas las rutas que se han establecido. Y con los otros cincuenta, con policías mimetizados en distintos lugares. Es la medida que estamos tomando para poder hacer frente a esta delincuencia criminal que viene atacando a estas empresas de transportes”, declaró.

Tiburcio añadió que esta estrategia rige desde este martes y tomará como referencia el accionar del escuadrón Terna. “A partir de hoy, los grupos de inteligencia han estado trabajando. Lo que queremos es potenciar toda la ciudad de Lima con mayor presencia de efectivos en lugares donde está la delincuencia. Mimetizados, para poder tener respuesta inmediata, conforme lo hacían el grupo Terna”, complementó.

SMP: sicarios atacan a balazos un bus de San Germán y difunden el video ellos mismos, pese al estado de emergencia en Lima y Callao. (Roger García)

Ministro descarta paro de transportistas

En esa línea, el Mininter destacó el trabajo de los transportistas de la empresa, quienes, pese a las amenazas y ataques, reanudarán sus operaciones a partir de mañana. “Una empresa valiente y todos están afrontando y dando, como se dice, lo mejor de ellos. Ellos van a seguir trabajando, mañana van a reanudar su trabajo”. Con esta respuesta, Tiburcio descartó que San Germán vaya a sumarse al paro de transportistas anunciado por algunos representantes del gremio tras el atentado.

El ministro también brindó su apoyo al chofer de la unidad atacada. “Hemos venido a darle ese respaldo al señor Japay, ese conductor que ya tiene más de sesenta y tantos años. Hemos estado con él, hemos estado con la empresa para decirles que ellos no están solos”, afirmó.

Ataque a bus de la empresa San Germán

El ataque contra un bus de la empresa Inversiones San Germán S.A. volvió a encender las alertas sobre la violencia criminal en el transporte urbano de Lima. La mañana del domingo 16 de noviembre, cuando la unidad avanzaba por la avenida Germán Aguirre, en San Martín de Porres, un hombre armado interceptó el vehículo y descargó alrededor de diez disparos contra la carrocería. El agresor grabó el atentado y difundió las imágenes en redes sociales, una práctica que las autoridades asocian a bandas que buscan sembrar miedo entre los transportistas. Pese a la ferocidad del ataque, el conductor resultó ileso y logró ponerse a salvo.

“Se los advertí”: extorsionadores amenazan por audio a conductores tras balacera en bus de San Germán

El bus, de placa B9D-782, quedó detenido en plena vía mientras agentes de la Policía Nacional acordonaban la zona y recogían casquillos y otros indicios para la investigación. Según las primeras diligencias, detrás del atentado estaría una organización criminal integrada por ciudadanos venezolanos que desde hace cinco meses viene extorsionando al consorcio San Germán, exigiendo entre 10 mil y 15 mil soles para permitirles trabajar.

Horas después, se difundió un audio atribuido a los extorsionadores, donde amenazan directamente a los dirigentes de la empresa. Tras el ataque, el gremio Transporte Unido advirtió que acatarán un paro de 48 horas si el Gobierno no adopta medidas contundentes contra el crimen organizado.