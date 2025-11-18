Perú

Corte de agua para este 20 de noviembre por más de 10 horas: conoce las zonas afectadas

Sedapal recomienda a los usuarios guardar agua previamente para disponer del abastecimiento necesario mientras dure la suspensión del servicio

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 20 de noviembre - Créditos: Freepik.

Sedapal comunicó que se llevará a cabo una suspensión temporal del servicio de agua potable en distintas áreas de Lima, específicamente en sectores de Santiago de Surco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, San Miguel y Los Olivos. La intervención tendrá lugar debido a labores de limpieza y desinfección en los reservorios públicos situados en estos distritos.

Según la información oficial, estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento destinado a garantizar la calidad del suministro y la correcta conservación de las infraestructuras operativas.

El objetivo del procedimiento es prevenir posibles inconvenientes en la prestación del servicio y mantener estándares sanitarios adecuados para la población usuaria.

Sedapal exhortó a los residentes de las áreas involucradas a tomar medidas preventivas durante el periodo que abarque la restricción, a fin de reducir molestias. La empresa señaló que notificará oportunamente sobre cualquier actualización relacionada y precisó que este tipo de intervenciones corresponde al protocolo habitual de control sanitario en la ciudad.

Los ciudadanos deben estar atentos ante este corte de agua - Créditos: Freepik.

Santiago de Surco

Sector 87

  • A. H. Los Girasoles de Villa
  • A. H. Mateo Pumacahua
  • A. H. Brisas de Villa
  • A. H. Virgen del Rosario
  • P. J. Santa Isabel de Villa

Hora: 5 a.m. - 9 p. m.

San Juan de Miraflores

  • A. H. Andrés A. Cáceres
  • A. H. Los Defensores de Lima
  • A. H. Las Flores de Villa
  • A. H. Mateo Pumacahua Sector III
  • A. H. Jesús Tamayo
  • A. H. Villa del Sur

Hora: 5 a.m. - 9 p. m.

  • A. H. Sarita Colonia
  • P. J. Villa Solidaridad III etapa Ampliación
  • A. H. Inca Pachacútec
  • P. J. Mariano Melgar
  • A. H. Vista Alegre de María Auxiliadora
  • A. H. Manuel Scorza y Altos
  • A. H. El Pacífico
  • A. H. República Democrática Alemana
  • A. H. San Francisco de Asís
  • A. H. Los Pinos y Ampliación
  • A. H. 1ro de Junio
  • A. H. 28 de Julio

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

  • A. H. Dos Cruces
  • A. H. Virgen de Fátima
  • A. H. Buenos Aires
  • Proyecto Integral “Cerro La Bala”
  • A. H. Patrón Santiago
  • A. H. Manuel Scorza
  • A. H. Buena Vista

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal anunció que llevará a cabo acciones para mejorar la calidad y continuidad del servicio de agua potable en distintas zonas de la ciudad - Créditos: Freepik.

Villa El Salvador

Sector 319

  • Parque Industrial P
  • Agrup. Pachacámac Parcela
  • Urb. Pachacámac Resid. P
  • Asoc. de Talleristas H
  • Urb. El Rosal
  • Asoc. Malvinas
  • Coop. Viv. Yawar Fiesta
  • Parque Industrial del Cono Sur
  • Urb. Pachacámac
  • Agrup. Pachacámac
  • Cercado
  • Urb. Pachacámac 4ta etapa
  • Agrup. Pachacámac Parcela 3
  • Cercado
  • Cercado Sector 03 Grupo 3
  • Agrup. Pachacámac Parcela 3
  • Agrup. Pachacámac 3ra etapa
  • Cercado
  • Urb. Pachacámac Barrio 1
  • Urb. Pachacámac

Hora: 8 a. m. - 6 p. m.

Villa María del Triunfo

  • Av. Pachacútec
  • Calle 55
  • Calle 52
  • Av. José C. Mariátegui
  • Calle 46
  • Av. Separadora Industrial
  • Av. 200 Millas
  • Av. Revolución
  • Av. Los Álamos
  • Av. César Vallejo
  • Av. Los Algarrobos
  • Av. Viña del Mar
  • Av. El Sol
  • Av. Central
  • Av. Los Ángeles

Hora: 8 a. m. - 6 p. m.

Sedapal informó sobre los sectores que sufrirán este corte de agua - Créditos: Freepik.

San Miguel

  • Urb. Miramar
  • Asoc. Las Gardenias
  • Urb. Chepén
  • Urb. Ciudad de Papel
  • Urb. Maranga 1ra etapa
  • Ca. 29
  • Av. Libertad
  • Av. Rafael Escardó
  • Av. La Marina
  • Ca. Tungasuca
  • Ca. Carabobo
  • Ca. Jorge Chávez
  • Av. Costanera

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Los Olivos

  • A. H. Mercurio Alto
  • A. H. Mercurio Alto Ampliación
  • A. H. Mercurio Alto Ampliación Comité 8
  • A. H. Sarita Colonia
  • P. J. José Carlos Mariátegui
  • Urb. Mercurio

Hora: 12 m. - 8 p. m.

