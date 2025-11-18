Campaña de salud gratis para este 21 de noviembre: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Las actividades se desarrollarán de 8 a 12:30 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a consultas médicas y promover la prevención entre los vecinos - Créditos: Freepik.

La Municipalidad del Rímac confirmó que llevará a cabo una campaña gratuita de salud dirigida a la comunidad este viernes 21 de noviembre en el Centro Médico del Ejército, ubicada en el distrito.

El evento se desarrollará desde las 8 hasta las 12:30 horas. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a servicios médicos y fomentar la prevención de enfermedades más frecuentes entre la población local.

La jornada contempla la atención por parte de profesionales experimentados y el acceso a diferentes especialidades. Se espera la participación activa de vecinos de todas las edades, quienes dispondrán de un abanico de alternativas médicas sin costo.

El programa incluye un despliegue de áreas clínicas y exámenes esenciales, lo que permite a los asistentes resolver dudas relacionadas con el bienestar físico y recibir orientación profesional.

El programa incluye áreas clínicas y exámenes esenciales para identificar o prevenir enfermedades frecuentes - Créditos: Municipalidad del Rímac.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Entre los servicios puestos a disposición, se encuentran los siguientes:

Medicina general: Evaluación clínica para diagnosticar problemas de salud, indicar tratamientos y referir en caso necesario.

Ginecología: Consultas sobre salud femenina con chequeos preventivos y consejería en temas reproductivos.

Psicología: Espacio seguro para abordar estados emocionales, dificultades personales o estrés.

Traumatología: Diagnóstico y orientación para lesiones óseas, articulares o musculares.

Medida de vista: Revisión visual para identificar dificultades ópticas como miopía o astigmatismo.

Odontología: Control de salud bucal, detección de caries y recomendaciones sobre higiene dental.

Neumología: Revisión de síntomas respiratorios y orientación en casos de asma o infecciones pulmonares.

Terapia física: Guía en ejercicios de rehabilitación y consejos para recuperación motriz.

Obstetricia: Control prenatal y atención integral a embarazadas.

Análisis de laboratorio: Exámenes clínicos para la detección de alteraciones sanguíneas.

Toma de glucosa: Prueba para determinar los niveles de azúcar en sangre.

Descarte de VIH: Evaluación rápida y confidencial sobre la presencia del virus.

Toma de hemograma: Revisión completa de células sanguíneas y valoración de anemia.

Tamizaje de anemia: Prueba específica para detectar deficiencia de hemoglobina.

Triaje: Medición de presión arterial, peso, talla y asignación de prioridad para la atención médica.

Los asistentes podrán resolver inquietudes sobre su salud física y recibir orientación profesional personalizada durante el evento - Créditos: Freepik.

Quienes participen recibirán información preventiva y material educativo, con énfasis en la promoción de estilos de vida saludable. La Municipalidad del Rímac invita a los ciudadanos a acercarse al Centro Médico del Ejército durante la campaña, recordando que el evento es de acceso libre y abierto a toda la colectividad del distrito.

¿Por qué son importantes los chequeos generales?

Un chequeo médico regular es clave para mantener la salud, ya que posibilita diagnosticar de forma temprana afecciones que pueden pasar inadvertidas. Detecciones oportunas permiten iniciar tratamientos preventivos o correctivos, incrementando las probabilidades de éxito. Además, son importantes por los siguientes factores:

Permiten identificar posibles enfermedades en etapas tempranas, incluso cuando no presentan síntomas visibles.

Ayudan a prevenir complicaciones mayores mediante la detección oportuna de factores de riesgo como hipertensión, diabetes o colesterol elevado.

Facilitan el seguimiento personalizado del estado de salud, ajustando tratamientos y hábitos según las necesidades de cada persona.

Contribuyen a reducir costos de atención sanitaria a largo plazo, ya que actuar a tiempo minimiza la necesidad de intervenciones complejas o tratamientos prolongados.

Brindan tranquilidad y confianza al conocer el propio estado de salud y adoptar medidas preventivas.