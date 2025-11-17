Perú

Yolanda Medina cuenta cómo se enteró de la salida de Pamela Franco: “Me traicionó, desapareció de un día para otro”

“Reconocí su silueta y supe que era Pamela” al verla en el grupo rival. La artista relató cómo descubrió que su amiga la había dejado y cómo, meses después, se pidieron perdón frente a frente

Traición y reconciliación: Yolanda Medina cuenta cómo Pamela Franco se fue de su grupo sin responderle más. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La noche avanzaba en el set de El valor de la verdad y, con ella, las confesiones más sensibles de Yolanda Medina, quien llegó con la promesa de contar aquello que por años había callado. Cuando Beto Ortiz lanzó la pregunta: “¿Yolanda, te traicionó Pamela Franco?”, un silencio prolongado marcó el inicio de un relato cargado de emociones, recuerdos y heridas que aún no terminan de cerrar. Finalmente, Yolanda respondió: “Sí, verdad.” Y la máquina confirmó: “Verdad.”

Entre risas nerviosas, Beto le pidió que solo dijera “sí” para no quitarle el trabajo a la locutora del programa. Ella aceptó el juego, pero lo que vino después no tuvo nada de ligero. Yolanda respiró profundo y empezó a explicar por qué esa situación la marcó tanto.

En realidad lo tomé como una traición cuando… ella de la noche a la mañana desapareció”, confesó, recordando que en aquel entonces Pamela trabajaba con ella y había compromisos importantes en agenda.

Se fue a la agrupación de Nilver Huarac

El episodio que detonó todo ocurrió cuando Yolanda tenía un viaje programado a Chile. Los pasajes estaban pagados, la fecha confirmada y el grupo preparado. Pero faltando apenas una semana, Pamela dejó de contestar todas sus llamadas. “La llamaba, la llamaba y nunca me contestó. Yo decía: ‘¿Pero qué pasa?’”, contó. En paralelo, comenzaron a llegarle indirectas desde el grupo que era su competencia.

En redes y en comentarios sarcásticos se insinuaba que una nueva figura ingresaría a esa agrupación, y aunque no mostraban quién era, Yolanda reconoció la silueta de inmediato. “Esa figura es de Pamela”, afirmó, describiendo el momento exacto en el que entendió que su compañera ya no volvería.

Lo que vino después fue una ruptura total de comunicación que duró casi tres meses. Pamela evitaba cualquier intento de encuentro, y para Yolanda esa distancia hablaba por sí sola. “Ella no me daba cara, porque obviamente se pasó al grupo de mi competencia”, explicó.

Pero la historia dio un giro inesperado cuando, un día cualquiera, Yolanda recibió una llamada de Pamela. No sabía qué esperar, pero aceptó reunirse. Se encontraron en una cafetería, y ahí ocurrió el encuentro que, según dice, le permitió entender lo que había pasado. Pamela lloró, se disculpó y le contó la verdad.

Lo hizo por su mamá

La explicación no era simple, pero sí profunda. Beto Ortiz recordó que Pamela se había ido con Nilver, y Yolanda confirmó el dato: “Sí, se había ido con Nilver”. Fue entonces cuando Pamela abrió su corazón y dijo la frase que marcó a Yolanda: “Quiero hablar contigo porque ya pasó bastante tiempo y quiero decirte que sé que hice mal, pero me fui al otro grupo porque me ofrecieron una mensualidad y mi mamita ya estaba mal.”

El cáncer que enfrentaba la madre de Pamela la obligó a tomar decisiones desesperadas. Necesitaba el dinero y, según explicó, ese ingreso fijo era algo que en ese momento no podía rechazar. Para Yolanda, esa confesión lo cambió todo. No solo porque comprendió su decisión, sino porque sintió que, pese al dolor causado, Pamela tuvo el gesto de volver, acercarse y asumir su error. “Cuando alguien realmente te tiene consideración o la conciencia misma hace que tú pidas perdón, para mí es bastante”, dijo con honestidad.

Aunque confesó que ella también, en sus momentos de enojo, ha dicho cosas impulsivamente, reconoció que esa conversación fue clave para sanar. Ambas decidieron perdonarse y darse una nueva oportunidad como amigas. “Decidimos darnos una oportunidad como amigas”, agregó con una sonrisa nostálgica.

