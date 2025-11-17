Perú

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de pulmón

Esta enfermedad no afecta exclusivamente a fumadores, y muchas veces se detecta cuando ya es demasiado tarde

Guardar
El tabaquismo sigue siendo responsable
El tabaquismo sigue siendo responsable de aproximadamente el 85% de los casos de cáncer de pulmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más mortales a nivel mundial, y en el Perú no es una excepción. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), en el país se registran más de 2.900 nuevos casos de cáncer de pulmón cada año. Además, datos epidemiológicos señalan una incidencia aproximada de 4 casos por cada 100 mil personas en territorio peruano. Aunque gran parte de estos casos se atribuye al consumo de tabaco, existe una realidad alarmante: miles de personas desarrollan esta neoplasia sin haber fumado nunca. Este hecho complica la estrategia de prevención centrada exclusivamente en el cigarrillo, y exige un enfoque más amplio.

Por otra parte, los datos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) señalan que solo el 20 % de los casos se diagnostican en etapas tempranas. Todo ello demuestra que la prevención y la detección temprana deben cobrar mayor protagonismo porque esta enfermedad no afecta exclusivamente a fumadores, y muchas veces se detecta cuando ya es demasiado tarde.

Los 5 principales síntomas del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es conocido como la asesina silenciosa porque en sus primeras etapas rara vez causa síntomas. Sin embargo, hay señales de alerta que deben tomarse en serio:

  1. Tos persistente con o sin presencia de sangre.
  2. Dolor o presión en el pecho.
  3. Dificultad o silbidos al respirar.
  4. Fatiga constante.
  5. Pérdida de peso sin causa aparente.
La tos persistente con o
La tos persistente con o sin presencia de sangre es uno de los síntomas principales del cáncer de pulmón (iStock)

Ante cualquiera de estos síntomas, la recomendación es acudir al especialista. Un diagnóstico precoz puede significar la diferencia entre un tratamiento efectivo y un caso avanzado. Por otro lado, aunque no es posible modificar la genética, sí se pueden adoptar medidas que reduzcan el riesgo. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan:

  • Evitar el humo del tabaco, tanto activo como pasivo.
  • Analizar los niveles de radón en el hogar.
  • Protegerse en el trabajo si existe exposición a químicos o polvo.
  • Reducir la exposición a la contaminación ambiental.
  • Consultar al médico si hay antecedentes familiares.

Estas prácticas, junto con chequeos periódicos, son esenciales para detectar precozmente cualquier anomalía.

Un cáncer que no afecta solo a fumadores

El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por neoplasias en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Aunque el tabaquismo sigue siendo responsable de aproximadamente el 85% de los casos, existe un porcentaje cada vez más visible de personas que desarrollan la enfermedad sin haber probado un cigarrillo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) estima que hasta el 25% de los pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón no son fumadores, una cifra que obliga a desterrar la idea equivocada de que esta neoplasia afecta únicamente a quienes consumen tabaco.

Este panorama demuestra que todos, en mayor o menor medida, estamos expuestos a factores que pueden incrementar el riesgo. La contaminación ambiental, el humo de segunda mano, el radón presente en algunos hogares y ciertas mutaciones genéticas contribuyen a su aparición. Por ello, comprender los mecanismos mediante los cuales se desarrolla la enfermedad resulta crucial para mejorar la prevención.

Tipos de cáncer pulmonar en personas no fumadoras

Entre los tipos de cáncer
Entre los tipos de cáncer que afectan a las personas no fumadoras se destaca el adenocarcinoma(Freepik)

El Dr. Yan Carlos Vargas Caycho, radiooncólogo y director de Oncodrip, explica que existen distintos tipos de cáncer pulmonar y que algunos de ellos aparecen con mayor frecuencia en personas no fumadoras. Entre ellos destaca el adenocarcinoma, un tipo que “se origina en las células que recubren los alvéolos y suele crecer lentamente”, explica el Dr. Vargas. Es, además, uno de los más comunes en pacientes sin historial de tabaquismo.

El especialista también señala que “le sigue el carcinoma de células escamosas, que afecta a las vías respiratorias centrales, y el cáncer de pulmón de células pequeñas, una neoplasia menos común, pero muy agresiva”. Los tumores del cáncer de pulmón suelen aparecer en regiones periféricas del pulmón y, debido a su crecimiento lento, pueden pasar desapercibidos en las primeras evaluaciones médicas. La falta de signos visibles en etapas iniciales hace que la detección temprana sea particularmente compleja.

Temas Relacionados

Día Nacional del Cáncer de Pulmóncáncer de pulmónperu-salud

Más Noticias

Jaime Bayly sospecha de la cercanía entre su esposa y su profesor de karate: “Ella es libre de estar con quien quiera”

El más reciente cumpleaños de Silvia Núñez del Arco desencadenó una crisis familiar marcada por dudas y confesiones

Jaime Bayly sospecha de la

Perú ha caído en competitividad global pese a leve avance: 5 claves para que una empresa alcance el éxito y un crecimiento sostenible

La experiencia reciente demuestra que combinar conocimiento local y global, junto con liderazgo decidido, es fundamental para fortalecer la posición competitiva y aumentar el aporte empresarial al desarrollo nacional

Perú ha caído en competitividad

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi por decirle ‘proterrorista’: “Es público que el señor me ha difamado”

La suspendida fiscal dio detalles sobre la carta notarial enviada al presidente del Congreso. Mencionó que, además de no ser atendida, la postura del fujimorista es “reincidente”

Delia Espinoza querellará a Fernando

Arrestan a alcalde de Ayacucho por nexo con red criminal: operativo incauta más de S/24 mil y hay otros dos ediles implicados

Teófilo Núñez, alcalde de Cangallo, fue detenido por estar relacionado con una red dedicada a direccionar obras públicas y desviar fondos estatales. Las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en municipios y domicilios

Arrestan a alcalde de Ayacucho

EE. UU. autoriza ingreso sin arancel a más de 100 productos agrarios peruanos, según la ministra Mera, y abre nueva ventana comercial

Café, palta, cacao, mangos y jugos naturales ingresarán sin arancel al mercado estadounidense, una medida que en 2024 ya representó US$ 1 200 millones en ventas y que, según Mincetur, refuerza la competitividad peruana

EE. UU. autoriza ingreso sin
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza querellará a Fernando

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi por decirle ‘proterrorista’: “Es público que el señor me ha difamado”

Arrestan a alcalde de Ayacucho por nexo con red criminal: operativo incauta más de S/24 mil y hay otros dos ediles implicados

Ronald Atencio es el candidato presidencial de Venceremos: “Se impuso la forma racista de hacer política”, aseguró Vicente Alanoca

Delia Espinoza pide al PJ acelerar su reposición, pese a pedido de aclaración solicitado por su abogado

Gobierno de José Jerí aprueba pedir a Bélgica la extradición de César Hinostroza, señalado como líder de ‘Los cuellos blancos’

ENTRETENIMIENTO

Pamela Franco se arrepiente de

Pamela Franco se arrepiente de haber jurado por su hija y pedir perdón a Pamela López por Christian Cueva: “Estaba mal”

Yolanda Medina llama ‘malagradecida’ a Michelle Soifer tras pedirle hacer feat: “Me cansé de rogar y decidí bloquearla”

Pamela Franco afirma que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron pauteadas: “Tenía miedo de quedarme sin trabajo”

Susy Díaz revela que le dijo a Shakira en su encuentro antes del concierto

“Beso dinamita”, el K-Drama que encabeza la top 10 de series más vistas en Netflix Perú

DEPORTES

Joao Grimaldo, temporada redonda en

Joao Grimaldo, temporada redonda en Letonia: campeón con Riga FC y destacado en oncena anual de la Virsliga

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa

Manuel Barreto se sincera acerca de la realidad de la selección peruana: “Hoy por hoy no es suficiente para pelear un cupo al Mundial”

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Angélica Aquino destacó la ‘garra’ de San Martín para vencer a Universitario: “Tuvimos casi todo el coliseo en contra”