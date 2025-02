Crecen los casos de cáncer de pulmón en no fumadores y alertan por el riesgo de la contaminación ambiental

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de los diagnósticos de cáncer de pulmón entre no fumadores recuerda que el tumor más letal no puede considerarse exclusivamente un problema asociado al cigarrillo.

El aire que respiramos, tanto en ciudades densamente pobladas como en comunidades rurales más alejadas, y otros factores de riesgo juegan un papel determinante en la salud pulmonar global.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, con unas 2,5 millones de muertes al año. Si bien se estima que cerca del 85% de los afectados tiene antecedentes de tabaquismo, en los últimos años distintas investigaciones advierten sobre la suba incipiente de diagnósticos entre no fumadores.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, un nuevo estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) publicado en la revista The Lancet Respiratory Medicine arroja luz sobre la situación global del cáncer de pulmón. El informe reveló que los patrones de incidencia cambiaron en las últimas décadas, con un aumento de los diagnósticos en las mujeres y las generaciones más jóvenes.

Además, los investigadores señalaron que el adenocarcinoma, uno de los cuatro subtipos principales de cáncer de pulmón, es ahora el más común.

Especialistas identifican diferencias genéticas y moleculares entre casos relacionados al tabaquismo y a la contaminación ambiental (Europa Press)

“La contaminación del aire puede considerarse un factor importante que explica en parte el predominio emergente del adenocarcinoma, que representa entre el 53% y el 70% de los casos de cáncer de pulmón entre personas que nunca han fumado en todo el mundo”, indicó el informe global. Uno de los motivos es que la disminución global del tabaquismo redujo los casos relacionados con el cigarrillo, pero hizo que otros factores, como la polución ambiental, cobren mayor relevancia.

Ante la consulta de Infobae, la médica neumonóloga Iris Boyeras, ex coordinadora de la sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), indicó: “El último informe de Globocan muestra desde hace varias décadas una tendencia al incremento en la frecuencia y en la mortalidad del cáncer de pulmón a nivel global. Pero esa tendencia es especialmente llamativa en los países en desarrollo y entre las mujeres no fumadoras”.

La especialista del Sanatorio Trinidad y coordinadora del proyecto Consenso Argentino para el Tamizaje de Cáncer de Pulmón, agregó que “los casos de cáncer de pulmón relacionados a polución ambiental tienen características distintas a los relacionados al tabaco: se observa en personas más jóvenes, predominan entre las mujeres y tienen características histológicas y mutaciones específicas diferentes”.

El predominio del adenocarcinoma

Aunque los hombres lideran las cifras de casos de cáncer de pulmón, la brecha con las mujeres se reduce. Nuevos análisis destacan cómo los cambios históricos en el tabaquismo han contribuido a esta tendencia (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades)

“El estudio poblacional buscó comprender mejor las variaciones en la incidencia del cáncer de pulmón por lugar y tiempo según sus subtipos constituyentes. Examinamos los cambios en el riesgo en diferentes países a lo largo de generaciones sucesivas y evaluamos la carga potencial de adenocarcinoma de pulmón relacionada con la contaminación ambiental por PM”, afirmó el doctor Freddie Bray, Jefe de la División de Vigilancia del Cáncer del IARC y autor principal del artículo en un comunicado.

Según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de los cuatro subtipos principales de cáncer de pulmón –adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas (SCC), carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células grandes–, el adenocarcinoma emerge como el predominante tanto en hombres como en mujeres.

Basándose en las estimaciones el Observatorio Mundial del Cáncer de la IARC (Globocan), el estudio advirtió por el aumento de los riesgos entre las generaciones más jóvenes y, en particular, entre las mujeres, en la mayoría de los países evaluados.

En 2022 el adenocarcinoma representó el 45,6% de los casos de cáncer de pulmón en hombres y el 59,7% en mujeres, cifras que evidencian un crecimiento respecto a los valores de 2020, cuando los porcentajes eran del 39,0% y 57,1%, respectivamente. Además, el informe subraya que “la mayor carga de adenocarcinoma de pulmón atribuible a la contaminación ambiental por material particulado (PM) se estimó en Asia Oriental, en particular en China.”

¿Por qué aumentan los casos en no fumadores?

El adenocarcinoma domina los casos globales de cáncer de pulmón, en particular entre no fumadores (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Según el estudio de la IARC, unas 200.000 personas desarrollaron adenocarcinoma debido a la exposición a contaminantes atmosféricos en 2022, con Asia Oriental como la región más afectada.

Estas partículas contaminantes, conocidas como PM2.5, provienen de vehículos, industrias y quema de combustibles, y son capaces de penetrar profundamente en los pulmones, y desencadenan procesos cancerígenos.

“Con la disminución de la prevalencia del tabaquismo –como se ha visto en el Reino Unido y los Estados Unidos–, la proporción de cánceres de pulmón diagnosticados en personas que nunca han fumado está aumentando. Este cambio refleja la necesidad urgente de abordar factores causales como la contaminación del aire en poblaciones donde fumar ya no es el principal riesgo”, explicó el doctor Freddie Bray, autor principal del estudio y jefe de la división de vigilancia del cáncer de la IARC, en declaraciones al diario británico The Guardian.

Al respecto la doctora Boyeras destacó que “al menos un 25% de los casos de cáncer de pulmón se dan en no fumadores entre los dos sexos, pero esta proporción es mayor entre las mujeres. Mientras que en los hombres la proporción de diagnósticos en no fumadores es de un 15%, entre las mujeres aumenta a entre un 20 y un 53%, dependiendo del área geográfica. En los países asiáticos, cerca del 60% de mujeres con cáncer de pulmón son no fumadoras, y en los países occidentales es alrededor del 20 al 25%”.

China, con alta carga de contaminación ambiental, enfrenta más casos de adenocarcinoma pulmonar atribuibles a partículas PM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, en zonas como América o Europa, según planteó la especialista, en l menos en un 25% de los casos de cáncer de pulmón entre mujeres “hay que sospechar otro factor de riesgo asociado distinto del tabaquismo”. Y mencionó como factores de riesgo “los antecedentes familiares, la exposición al humo de leña de las cocinas con mala ventilación y agentes virales como el HPV y la exposición ocupacional o ambiental. En el caso de la ocupacional, lo más frecuente es el asbesto. En el caso de la ambiental, la polución ambiental o la exposición a arsénico”.

El cambio en el perfil epidemiológico del cáncer de pulmón

Mientras que las tasas de incidencia de cáncer de pulmón en hombres bajaron en muchos países durante los últimos 40 años, las tasas entre mujeres han seguido aumentando.

Las tendencias actuales indican que, aunque los hombres continúan representando la mayor cantidad de casos de cáncer de pulmón (cerca de 1,6 millones en 2022), la brecha en la incidencia entre la población masculina y femenina está disminuyendo, con aproximadamente 900.000 diagnósticos en mujeres registrados durante 2022.

El crecimiento de los casos entre no fumadores y mujeres señala un cambio en el perfil epidemiológico del cáncer de pulmón. Este cambio no solo responde a la disminución del consumo de tabaco, sino también al incremento de la urbanización y la exposición a contaminantes ambientales.

Además, el adenocarcinoma, que afecta principalmente las áreas periféricas del pulmón, está intrínsecamente vinculado a estos nuevos patrones de riesgo. Por eso, comprender cómo interactúan la contaminación del aire, las condiciones genéticas y otros factores ambientales es fundamental para desarrollar estrategias preventivas eficaces.

El diagnóstico tardío del tumor más letal

Los estudios evidencian la necesidad urgente de abordar la contaminación ambiental y otros factores de riesgo emergentes para prevenir los casos de cáncer de pulmón ( CRÉDITO Penn Medicine)

El incremento de casos de cáncer de pulmón entre no fumadores tiene -para la doctora Boyeras- implicancias en la detección temprana “porque cambian los factores de riesgo de la población, que se beneficiaría con un tamizaje con tomografía de tórax de baja dosis para detectar tempranamente los casos. Según qué mutaciones específicas se encuentran, se deben hacer tests moleculares específicos para detectarlas y el tratamiento es distinto. Las drogas que se usan son distintas dependiendo de esas características histológicas y moleculares del cáncer de pulmón”.

La alta mortalidad del cáncer de pulmón está estrechamente relacionada con su diagnóstico tardío, ya que solo el 20% de los casos se identifica en etapas iniciales, momento en el que es posible aplicar tratamientos curativos para frenar la progresión de la enfermedad.

La identificación precoz de esta patología, que es el objetivo principal de los programas de tamizaje, aumenta de forma considerable las probabilidades de éxito terapéutico y la supervivencia de los pacientes. Según el doctor Agustín Buero, cirujano torácico del Hospital Británico e Instituto de Investigaciones Médicas Lanari y coordinador de la Sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, “la evidencia demuestra que los programas de tamizaje, junto con las iniciativas de cesación tabáquica, pueden reducir la mortalidad por esta enfermedad hasta en un 20%.”