Perú

Ataque a bus de San Germán fue ejecutado por extranjeros: coronel Revoredo afirma que ya cuentan con pistas

Las primeras diligencias permitieron recolectar indicios balísticos en el lugar de los hechos, lo que fortalecerá la reconstrucción de la secuencia del ataque

Un bus de la empresa San Germán fue blanco de un atentado en San Martín durante la tarde, hecho en el que afortunadamente no se reportaron personas heridas. La División de Investigación de Extorsiones encabeza la pesquisa.

El coronel Víctor Reboredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, afirmó que las primeras indagaciones apuntan a la posible implicancia de delincuentes extranjeros. “Ya tenemos las evidencias balísticas y a trabajar. Tenga usted por seguro a estos ciudadanos extranjeros que irresistibles, delito no paga. En cualquier momento lo van a ver en cualquier escena. Eso sí le prometemos”, sostuvo el jefe policial durante una intervención posterior al atentado.

Las primeras diligencias permitieron recolectar indicios balísticos en el lugar de los hechos, lo que fortalecerá la reconstrucción de la secuencia del ataque y la identificación de los responsables. El coronel Reboredo fue enfático al señalar que “la ciudadanía ha perenizado este acto, fuera de las cámaras. Ciudadanos extranjeros, con ciudadanos extranjeros. Que se les ha abierto las puertas. Y antes nos han tenido en escenas similares. Igual, vamos con todos”.

El hecho activó el despliegue policial en San Martín, distrito que en los últimos meses ha registrado incidentes asociados a extorsión que afectaron al sector de transporte público. La empresa San Germán intensificó sus protocolos internos al ocurrir el ataque, mientras se mantiene coordinación con las autoridades para fortalecer la protección de conductores y pasajeros.

Las investigaciones avanzan con el análisis de videos de seguridad y la confrontación de evidencias recogidas en el lugar. Según las declaraciones del coronel Reboredo, la División de Investigación de Extorsiones mantiene como principal línea la presencia de ciudadanos extranjeros vinculados a actividades delictivas previas en la localidad.

La policía continúa la búsqueda de los sospechosos y anticipa nuevas intervenciones en la zona para garantizar la seguridad en San Martín y prevenir incidentes similares.

Envían audio amenazante

Testigos reportaron al menos diez disparos. La acción generó pánico entre los transeúntes, quienes buscaron refugio ante la violencia del ataque. Tras el incidente, los trabajadores de San Germán recibieron mensajes de voz atribuibles a los extorsionadores, donde un hombre con acento extranjero reiteraba amenazas directas y exigía la entrega de dinero. “Se los advertí días hablándole claro (…) que si se me desentendían del pago los iba a empezar a matar”, se escucha en uno de los audios difundidos entre los choferes afectados.

El mismo individuo elevó la gravedad de las amenazas al advertir: “Ya los empecé a reventar para que vieran que la cosa no es broma (…) Los voy a seguir reventando. No pagan, los voy a seguir matando para ver cuál es su malandreo”.

El ataque y la publicación de los mensajes buscan no solo intimidar a los miembros de San Germán, sino extender la advertencia a otros transportistas y empresarios del sector. Estos métodos refuerzan la presión de bandas dedicadas a la extorsión en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables, mientras la población y los trabajadores expresan temor por el avance de la delincuencia. Este hecho ocurre bajo la vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao, medida cuya efectividad es cuestionada por gran parte de la ciudadanía.

