Emprender o invertir: ¿Cuál es el camino a la libertad financiera en Perú?

En el Perú, hablar de libertad financiera sigue siendo un tema que genera curiosidad, pero también muchas dudas. Cada vez más personas buscan salir del ciclo de vivir del sueldo mensual, pero, en ese camino, surge una pregunta recurrente: ¿emprender o invertir?

La respuesta es compleja. En realidad, ambas rutas pueden conducir a la libertad financiera, pero cada una exige habilidades, tiempos y mentalidades distintas. Lo importante es entender en qué etapa estás y qué tipo de perfil eres.

Emprender implica crear algo desde cero. Requiere persistencia, creatividad y una tolerancia alta al fracaso. En el Perú, donde la informalidad y la falta de financiamiento son barreras frecuentes, el emprendedor se convierte en un solucionador de problemas constantes.

A veces, con esa misma energía con la que se impulsa al negocio, puede transformarse en una trampa. Muchos empresarios terminan siendo esclavos de su propia empresa. Tienen dinero, pero no tiempo. Éxito en ventas, pero ningún descanso.

Por eso, ante esta situación, muchos emprendedores se convierten en inversionistas. Cuando un emprendedor da ese salto mental, deja de depender solo de su esfuerzo diario y empieza a construir un sistema donde el dinero trabaja por él. Aquí las reglas cambian. En esta etapa se premia la paciencia, la constancia y la toma de decisiones informadas.

Ahora bien, tampoco se trata de elegir un bando. La verdadera libertad financiera surge cuando logras equilibrar la capacidad de generar ingresos (como emprendedor) y la de hacerlos crecer (como inversionista). El emprendedor construye, el inversionista multiplica.

En mi experiencia, la transición no es inmediata. Requiere un cambio profundo de mentalidad y, sobre todo, educación financiera. El Perú ofrece más opciones de las que muchos imaginan. La clave está en educarse antes de arriesgar, invertir solo en lo que se entiende y tener claro que la riqueza se construye de forma escalonada.

Por eso, más que una elección entre emprender o invertir, debemos preguntarnos cuál es el siguiente paso lógico en lo financiero. Si hoy no tienes capital, emprende; si lo tienes, empieza a invertir. No se puede invertir sin base, pero tampoco se puede crecer sin poner a trabajar lo que ya se tiene.

Al final, la libertad financiera no depende solo de cuánto dinero ganes, sino de cómo lo administras, cómo lo haces crecer y cuánto tiempo recuperas para ti. Por eso creo que emprender te da control e invertir te da tiempo, pero es la combinación de ambas la que te da libertad.

Cristian Arens