Perú gana su primera medalla en el Latinoamericano de Kendo: Leonardo Alayo es el primer peruano en subir al podio juvenil

El IX Campeonato Latinoamericano de Kendo que se celebra en Mar del Plata, Argentina, fue escenario de un hito para el kendo peruano. Perú obtuvo su primera medalla en la novena edición del certamen gracias a la destacada actuación de Leonardo Alayo, joven practicante de este arte marcial de origen japonés, quien logró posicionarse en el podio de la categoría juvenil.

Leonardo Alayo, con tan solo 15 años, representó a Perú en el área de combate juvenil. Tras meses de preparación intensiva, el deportista consiguió superar todas las etapas del torneo y accedió a la premiación junto a sus pares de la región. El podio fue compartido por el peruano, el argentino Galeano y el brasileño Iida, reflejando la diversidad y el nivel técnico del certamen juvenil, uno de los principales atractivos de la presente edición.

En la historia de este evento anual, esta medalla de bronce representa la primera vez que Perú alcanza un lugar en el podio dentro de la categoría juvenil, abriendo una nueva etapa para la disciplina en el país sudamericano. La meta, alcanzada por un deportista que entrena kendo desde la infancia, fue resultado de un proceso sistemático de dedicación y esfuerzo sostenido, en el que Alayo buscó la excelencia técnica para estar a la altura de los mejores exponentes de América Latina.

El logro de Alayo adquiere especial relevancia por tratarse del principal campeonato de kendo del continente latinoamericano, donde cada país participante envía a sus mejores representantes. La perseverancia y disciplina demostradas, junto a la obtención de una medalla en su primera salida internacional, marcan el inicio de una nueva etapa para la representación de Perú en eventos de combate juvenil.

Con la conclusión de las competencias juveniles, el IX Campeonato Latinoamericano de Kendo mantiene la expectativa sobre futuras participaciones peruanas, mientras la delegación destaca el desempeño de sus nuevos talentos. El avance logrado por Leonardo Alayo refuerza las aspiraciones de crecimiento para el kendo en Perú, que ya planea fortalecer su presencia en el certamen en próximas ediciones.

Representantes peruanos

La delegación peruana participa en el IX Campeonato Latinoamericano de Kendo, celebrado en Mar del Plata, Argentina, entre el 13 y 16 de noviembre de 2025, con equipos completos tanto en la categoría masculina como en la femenina. Perú busca consolidar su presencia en uno de los eventos más relevantes del calendario continental de kendo.

Equipo masculino de Kendo de Perú a cargo de Jorge Pajuelo.

El equipo masculino está dirigido por Jorge Pajuelo, quien lidera a los practicantes nacionales en el desafío por mejores ubicaciones y experiencias internacionales. La plantilla masculina la conforman Raúl Ravelo, Diego Ramírez, Carlos Patrón, Gabriel Luque, Diego Esquivel, Daniel Soria y Enrique Loo, deportistas de amplia trayectoria en el circuito local y regional.

En la rama femenina, Ana Alayo asume la dirección técnica al frente de un grupo renovado y competitivo. El equipo, integrado por Sandra Abad, Claudia Uribe, Areli Chura, Yerka Fernández, Sofía Herrera, Verónica Guzmán y Tracy Terrazos, representa a Perú en la búsqueda de avanzar en fases eliminatorias y sumar experiencias al más alto nivel latinoamericano.

Equipo femenino de Kendo de Perú a cargo de Ana Alayo.

La participación de ambas selecciones constituye un esfuerzo de desarrollo impulsado por la federación nacional, que asigna especial relevancia a la formación y proyección internacional de sus deportistas. El evento en Mar del Plata reúne a los mejores exponentes del kendo de América Latina, lo que supone una ocasión para que los equipos nacionales demuestren su progreso y fortalezcan su competitividad regional.

Con la presencia de dos equipos completos, Perú busca dar nuevos pasos en su proceso de consolidación en la escena continental del kendo, apostando por el crecimiento técnico de sus deportistas y el fortalecimiento del kendo nacional.