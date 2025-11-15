PBI subió en 3,94% en septiembre: Este es el único sector con “desempeño desfavorable”

El sector de telecomunicaciones tuvo un resultado desfavorable en septiemde 2025, según los datos de la producción nacional. - Crédito Osiptel

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó los resultados de la producción nacional en septiembre, la cual “registró un crecimiento de 3,94%, en comparación con similar mes del año anterior”.

Este fue determinado por el resultado favorable de la mayoría de los sectores económicos, con excepción de Telecomunicaciones. “Asimismo, se dio a conocer que, en el periodo enero-setiembre de 2025, la actividad productiva aumentó 3,33% y en los últimos doce meses (octubre 2024-setiembre 2025) en 3,70%”, apuntó el INEI.

“En el mes de setiembre de 2025, el sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se redujo en 0,12%, con relación a setiembre del año 2024″, expone el informe. ¿A qué se debió este resultado en Telecomunicaciones?

Sector de telecomunicaciones se contrae

El Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información registró desempeño desfavorable en la producción nacional en septiembre de 2025. con una reducción de 0,12%, con relación a setiembre del año 2024.

Eso estuvo influenciado principalmente por el resultado del subsector Telecomunicaciones (-0,88%); mientras, aumentó el subsector Otros Servicios de Información (4,68%). A su vez, el comportamiento contractivo del subsector telecomunicaciones fue explicado por “la disminución de los servicios de transmisión de datos (-8,1%) y de los servicios de telefonía (-4,7%); lo cual no pudo ser atenuado por el crecimiento de los servicios de internet y de televisión por suscripción (4,8%)”.

Mientras, el subsector otros servicios de información se expandió en 4,68%, debido al comportamiento positivo de las actividades de producción y exhibición de películas y programas de televisión (24,1%), actividades de programación de televisión y radio (4,3%), actividades de edición (3,9%), así como las actividades de programación informática (0,1%).

El comportamiento de los otros sectores

Por otro lado, entre los sectores que destacaron por su buen desempeño estuvieron el sector Agropecuario, que se incrementó en 12,10%, respecto a similar mes del año anterior. Esto fue “sustentado en el comportamiento del subsector agrícola (18,44%), asociado a los mayores volúmenes de producción de aceituna (18615,1%), palta (112,9%), trigo (106,7%), frijol grano seco (53,7%), cebolla (32,9%), café (27,1%) y caña de azúcar (13,5%). A esto se sumó, la mayor superficie sembrada de los principales productos agrícolas y factores climatológicos como lluvias y temperaturas de normales a superior”.

Asimismo, el sector Construcción creció en 10,24%, con relación a setiembre de 2024, “en respuesta al incremento del consumo interno de cemento (11,15%) y del avance físico de obras públicas (8,55%)”. Mientras, en el consumo interno de cemento fue determinante el avance de obras privadas, como el mejoramiento y ampliación de oficinas, de locales comerciales; avance de obras inmobiliarias para vivienda; infraestructura industrial, minera y eléctrica, entre otras.

“Por su parte, el avance físico de obras públicas aumentó en el ámbito del Gobierno Local y Regional; según obras, se elevó la inversión en la ejecución de infraestructura vial, de servicios básicos y construcción de edificios no residenciales; mientras que, disminuyó la inversión en obras de prevención de riesgos”, añadió el INEI.

Así se resumió la producción nacional en todos los sectores, según el informe:

Sector Agropecuario aumentó 12,10%

Producción del sector Pesca subió en 6,37%

En 2,09% se incrementó el sector Minería e Hidrocarburos

Sector Manufactura aumentó en 1,73%

En 2,72% se incrementó la producción del sector Electricidad, Gas y Agua

Sector Construcción se expandió en 10,24%

En 3,95% aumentó el sector Comercio

Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería avanzó 2,88%

Producción del sector Alojamiento y Restaurantes creció en 2,22%

Producción del sector Financiero y Seguros se incrementó en 0,06%

Sector Servicios Prestados a Empresas aumentó 3,98%

Servicios de Gobierno se expandieron en 4,57%.