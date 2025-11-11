Lista de celulares compatibles con NFC para pagar sin contacto en Perú

La opción NFC es útil en varios establecimientos como bancos o comercios. (Imagen ilustrativa Infobae)

La expansión de los pagos sin contacto en comercios físicos o hasta en el transporte público ha impulsado la demanda de celulares compatibles con NFC en países como Perú, donde esta tecnología ya no es exclusiva de dispositivos de alta gama que valen miles de dólares.

El uso de NFC, que permite la conexión inalámbrica entre dispositivos a corta distancia, se ha consolidado como una herramienta útil para realizar transacciones rápidas y seguras tanto en comercios físicos como en el transporte público, facilitando la vida diaria de los usuarios y eliminando la necesidad de cargar efectivo o tarjetas físicas.

Además de simplificar las compras, esta tecnología permite acceder a instalaciones, emparejar dispositivos como auriculares Bluetooth y transferir archivos de manera ágil y segura. Por esta razón, se presentan varias sugerencias de modelos de diversas marcas que presentan esta tecnología de conexión inalámbrica.

Qué celulares de Motorola son compatibles con NFC

Modelos de Motorola como el G15 Dual SIM y el moto g86 power ofrecen NFC y cuenta con baterías de larga duración. (Foto: Europa Press)

Entre las alternativas más accesibles para quienes buscan un teléfono con NFC sin realizar grandes inversiones, destacan varios modelos de Motorola. El Motorola G15 Dual SIM ofrece una pantalla de 6,7 pulgadas, almacenamiento interno de 256 GB y una batería de 5.200 mAh.

Otros dispositivos de la marca que integran esta tecnología son: el moto g86 power, moto g56 5G, moto g35 5G, razr 60 y edge 60.

Cuáles modelos de otras marcas son compatibles con NFC

En el segmento de Samsung, el Galaxy A05 incorpora un procesador MediaTek Helio G85, cámara frontal de ocho megapíxeles y batería de 5.000 mAh, características que lo hacen apto para un uso cotidiano sin complicaciones.

Los celulares con NFC cuentan con procesadores octa-core, almacenamiento de hasta 256 GB y baterías que garantizan autonomía durante todo el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Xiaomi Redmi 14c Dual SIM destaca por su pantalla de 6,88 pulgadas y almacenamiento interno de 256 GB, lo que lo posiciona como una alternativa ideal para quienes consumen contenido multimedia de forma intensiva.

Todos los modelos presentados comparten especificaciones que los sitúan como opciones competitivas: pantallas de gran tamaño, que oscilan entre 6,1 y 6,88 pulgadas, procesadores octa-core, al menos 4 GB de RAM, almacenamiento interno de 128 a 256 GB y baterías diseñadas para soportar un día completo de uso.

También, la seguridad se refuerza mediante sensores de huella dactilar y reconocimiento facial, funciones presentes en este rango de dispositivos. Todos los equipos mencionados operan bajo el sistema operativo Android, lo que asegura compatibilidad con aplicaciones populares y actualizaciones frecuentes.

Cómo saber si un celular es compatible con NFC

La opción de NFC evita tener que cargar tarjetas o efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes desean verificar si su teléfono dispone de NFC, solo con buscar la opción “NFC” en el menú de configuración del dispositivo. Si está disponible, puede activarse desde ese apartado, lo que habilita todas las ventajas asociadas a esta tecnología.

La opción del NFC ha simplificado acciones cotidianas como pagar compras con Google Pay, eliminando la necesidad de portar efectivo o tarjetas físicas, y ha facilitado procesos como el intercambio de archivos o el emparejamiento con dispositivos Bluetooth, haciendo que estas tareas resulten rápidas e intuitivas.

De qué forma activar el NFC en un teléfono inteligente

En la mayoría de modelos aparece señalizado con una "N". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento para activar el NFC varía según el sistema operativo. En Android, se debe acceder a Configuración o Ajustes, ingresar en las secciones ‘Conexiones’, ‘Dispositivos conectados’ o ‘Red e internet’ (según la marca), localizar la opción NFC y activarla moviendo el interruptor a la posición de encendido.

Asimismo, en algunos modelos con Android, es posible escribir “NFC” en la barra de búsqueda de los ajustes del teléfono, para encontrar la función de manera directa.

En el caso de iPhone, el NFC está habilitado por defecto en todos los modelos desde el iPhone 6 en adelante, así que solo es necesario acercar el dispositivo a un lector compatible o utilizar Apple Pay para realizar pagos sin contacto.