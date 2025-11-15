Perú

José Jerí continúa su gira en Junín y ciudadanos lo esperan con bloqueos: protestan por retraso de la carretera JU-103

La segunda fase de la carretera JU-103, que conecta los distritos de Yauli, Ricrán y Pancán, lleva siete años paralizada, con un progreso mínimo, pese a que más del 96 % del presupuesto ya fue ejecutado

Guardar

El presidente interino, José Jerí, llegó a Junín como parte de la gira que realiza al interior del país. Sin embargo, los ciudadanos lo esperaban en medio de un paro indefinido para reclamar por la paralización de la carretera JU-103, entre otras demandas que —afirman— no han sido atendidas por las autoridades locales.

Debido al retraso del proyecto, que ya lleva siete años sin avanzar, las comunidades de Pancán, San Pedro de Chunán, Yauli y Ricrán anunciaron un paro indefinido desde este sábado 15 de noviembre. Desde las primeras horas de la mañana, los manifestantes llegaron a la carretera Central e iniciaron los bloqueos.

Según una transmisión en vivo de Huanca York Times, un medio local, la movilización se desarrolló de manera pacífica. Sin embargo, efectivos policiales llegaron para retirar a las personas de la zona, pues el jefe de Estado arribaría en pocos minutos. Algunos manifestantes exigieron la presencia del gobernador regional, Zósimo Cárdenas, a quien responsabilizan por el retraso de la vía.

José Jerí llega a Junín
José Jerí llega a Junín entre bloqueos y reclamos por la carretera JU-103. Foto: captura Huancayork Times

¿Cuáles son los principales pedidos a José Jerí?

Según testimonios recogidos por medios locales, la ejecución de la carretera JU-103 no es la única demanda, pero sí una de las más urgentes. Una de las ciudadanas entrevistadas expresó su preocupación por la demora del proyecto debido a la proximidad de la temporada de lluvias.

“Nos vamos a inundar”, advirtió. Otra manifestante rechazó la versión oficial de las autoridades, quienes aseguraron que los trabajos continúan. “Es mentira, no avanzan nada”, aseveró.

Entre los asistentes también se encontraban médicos que trabajaron bajo la modalidad CAS durante la pandemia, quienes exigieron el pago de sus remuneraciones con todos los beneficios correspondientes. Asimismo, comerciantes de la comunidad de San Agustín de Cajas reclamaron que se culmine la construcción del mercado.

Respuesta del gobierno regional

El gerente general del Gobierno Regional de Junín, Roy Gonzales Mayta, rechazó el paro provincial indefinido anunciado por las comunidades de Pancán, San Pedro de Chunán, Yauli y Ricrán ante el prolongado retraso en la construcción de la carretera JU-103. Según afirmó, “no hay justificación” para la protesta, pues —aseguró a Huanca York Times— los trabajos continúan.

Gonzales explicó que la obra no está abandonada y señaló que la gestión actual recibió un expediente técnico deficiente y un contrato con múltiples observaciones. No obstante, dijo que optaron por mantener la ejecución para evitar que el proyecto termine paralizado o en un proceso judicial. Recordó, además, que el cronograma vigente establece que la base granular debe concluirse en noviembre y la imprimación asfáltica en diciembre.

El funcionario admitió que el Gobierno Regional mantiene una deuda con el Consorcio Edén, responsable de la obra, correspondiente a la valorización de octubre, aunque precisó que el pago se hará dentro del plazo legal y que se trata del único monto pendiente. En ese sentido, responsabilizó a los alcaldes de Yauli y Pancán por no comunicar adecuadamente los avances a la población y señaló que, pese a las reiteradas llamadas del gobernador y de su despacho, “no contestaron”. También indicó que los burgomaestres y el comité de vigilancia dejaron de asistir a las reuniones semanales.

Para Gonzales, “cualquier manifestación perjudica a Jauja y a la región”, por lo que pidió a la ciudadanía optar por el diálogo.

Temas Relacionados

José JeríJaujaJuníncarretera JU-103Zósimo Cárdenasperu-politica

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en inicio de la fecha 4 de la primera fase

Alianza Lima y Universitario lideran la competencia nacional y saldrán a sacar ventaja en la cuarta jornada. San Martín y Deportivo Géminis les siguen los pasos. Entérate cómo marchan los equipos en la primera etapa del torneo peruano

Tabla de posiciones de la

La transformación del ‘Jorobado Deivi’: el rasgo que delató al criminal que huyó de Perú y cayó en Argentina

A pesar de tener un nuevo rostro, un pequeño detalle permitió a las autoridades identificar al extorsionador peruano en Argentina

La transformación del ‘Jorobado Deivi’:

Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Tras confirmar su reconciliación con Roberto Reátegui, la periodista Mávila Huertas compartió detalles desconocidos sobre la razón emocional que le impidió concretar el divorcio a pesar de propuestas de matrimonio por parte de una expareja.

Mávila Huertas revela por qué

Más de 200 distritos en riesgo por precipitaciones hasta el 17 de noviembre: ¿Cuáles son?

El Instituto Nacional de Defensa Civil señaló que el nivel de peligro varía entre alto y muy alto para varias jurisdicciones del país, por lo que pidió continuar con las recomendaciones

Más de 200 distritos en

Toys “R” Us abre hoy sus puertas al público: ¿Dónde se ubica la tienda de juguetes?

La conocida tienda internacional de juguetes se inaugura oficialmente en Ripley de un emblemático centro comercial peruano en el distrito de Santiago de Surco

Toys “R” Us abre hoy
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exprocurador advierte que la Fiscalía

Exprocurador advierte que la Fiscalía necesita pruebas sólidas para condenar a Martín Vizcarra

Marcha de la Generación Z: PNP impide el paso y cierra accesos hacia la av. Abancay y la Plaza San Martín

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Gilbert Violeta niega candidatura de Christian Cueva al Congreso por Fuerza y Libertad

Juicio a Pedro Castillo acaba este mes y sentencia se conocería a inicios de diciembre

ENTRETENIMIENTO

Mávila Huertas revela por qué

Mávila Huertas revela por qué nunca se divorció de Roberto Reátegui, a pesar de la intención de una expareja de casarse con ella

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

¡Atención fans de Shakira! Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima: zonas, precios y nuevas promociones

Concierto de Shakira en Lima: horarios, rutas de accesos y recomendaciones para ir a su show en el Estadio Nacional

Hermana de Alejandra Baigorria se mantiene firme tras exponer la mala relación con su madre: “Ya dije todo”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos en inicio de la fecha 4 de la primera fase

A qué hora juega Chile vs Rusia HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Dónde ver Chile vs Rusia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2025

Alianza Lima vs Universitario: ¿Qué resultados necesitan para coronarse campeón de la Liga Femenina 2025?

Reimond Manco lapidó a Franco Velazco tras indirecta a Alianza Lima: “Es una copia barata de Jean Ferrari”