Elecciones Chile 2025: requisitos y proceso para que chilenos en Perú voten desde Lima

El Consulado de Chile recordó que solo podrán votar quienes figuren en el padrón exterior, por lo que pidió verificar la habilitación en el Servel antes del 16 de noviembre

Chile se prepara para las elecciones generales del 16 de noviembre de 2025, en las que el país elegirá a su próximo presidente o presidenta, renovará los 155 escaños de la Cámara de Diputados y escogerá a 23 senadores en las regiones que entran en ciclo electoral. Ocho candidaturas presidenciales fueron inscritas ante el Servicio Electoral (Servel), representando a los principales bloques políticos de izquierda, centro y derecha, en un contexto marcado por debates sobre seguridad, economía y reformas sociales.

Los ciudadanos chilenos residentes en Perú también podrán participar en estas elecciones presidenciales, según información del Consulado de Chile en Perú. Su participación se enmarca en el voto en el exterior, mecanismo que permite a los nacionales fuera del país ejercer su derecho en elecciones presidenciales, plebiscitos y otros procesos electorales definidos por ley.

¿Dónde podrán votar los chilenos en Perú?

En esta jornada electoral, el único local de votación habilitado en Lima será la Embajada de Chile / Consulado General, ubicada en la Avenida Javier Prado Oeste 790, distrito de San Isidro, con acceso por la calle Los Ficus. El horario establecido para el sufragio será de 8:00 a 18:00 horas, tiempo durante el cual los connacionales podrán acudir para emitir su voto.

Las autoridades consulares recordaron que únicamente podrán participar aquellos ciudadanos que figuren en el padrón electoral del exterior, por lo que recomendaron verificar su habilitación en la plataforma oficial del Servicio Electoral de Chile (Servel), disponible en https://consulta.servel.cl. Tanto el Consulado como el Servel han insistido en la importancia de revisar esta información con anticipación para evitar inconvenientes el día de la elección.

Requisitos para votar en Lima

Para poder votar desde la capital peruana, los chilenos residentes en el país deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener cédula de identidad o pasaporte, incluso si estos documentos están vencidos hasta por un año.
  • Estar inscritos en el padrón electoral del exterior, condición indispensable para poder sufragar.
  • Verificar la habilitación para votar en la plataforma oficial del Servel (https://consulta.servel.cl).
  • Acudir al local de votación en el horario oficial, entre las 8:00 y las 18:00 horas.

Las autoridades precisaron que no se aceptarán documentos distintos a los establecidos ni se realizarán trámites de regularización el mismo día de la elección. Para consultas adicionales relacionadas al proceso, la sede diplomática puso a disposición el correo lima@consulado.gob.cl y la línea telefónica +51 993 560 460. Asimismo, pidieron a los ciudadanos llegar con tiempo para evitar aglomeraciones y facilitar el desarrollo normal del proceso.

¿Qué hacer si su domicilio electoral sigue en Chile?

Los ciudadanos chilenos que residen temporal o permanentemente en el extranjero, pero que no han actualizado su domicilio electoral y aún figuran inscritos en Chile, siguen estando obligados a votar en las Elecciones Presidenciales 2025. Esto significa que, aunque se encuentren en el Perú el día de los comicios, su deber electoral permanece vigente ante la legislación chilena.

En caso de no sufragar, estos electores recibirán posteriormente una citación por parte del Juzgado de Policía Local (JPL) correspondiente a la comuna donde está registrado su domicilio electoral. El trámite para justificar la ausencia solo puede realizarse una vez recibida esa citación, ya que constituye el documento formal que habilita la presentación de excusas ante la autoridad judicial. Es importante tener en cuenta que las excusas no se presentan de manera anticipada ni durante la jornada electoral.

Cada JPL definirá los requisitos específicos para admitir las excusas, los plazos y las modalidades de presentación, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a las notificaciones oficiales y seguir las instrucciones indicadas por el tribunal correspondiente. Las autoridades electorales recalcaron que los Consulados de Chile en el exterior no están facultados para recibir excusas, procesarlas ni intervenir en este tipo de trámites judiciales, dado que se trata de un procedimiento interno que solo puede gestionarse en el país.

