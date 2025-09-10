Perú

Comisión de Constitución impulsa blindaje que restringe acceso de fiscales al Parlamento

El texto plantea que antes de ingresar a las instalaciones del legislativo, el presidente, ya sea de la cámara de diputados o del Senado, debe autorizarlo

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Nuevo reglamento del Congreso abre
Nuevo reglamento del Congreso abre la puerta a mayor blindaje frente a investigaciones fiscales

La Comisión de Constitución del Congreso continúa con el debate sobre el nuevo reglamento para el retorno al sistema bicameral. Aunque se retiró la propuesta de incremento de sueldos, los parlamentarios aún evalúan otras medidas que atentan contra la Constitución y el equilibrio de poderes.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo XI del dictamen, que plantea la inviolabilidad de los recintos e instalaciones parlamentarias. En la práctica, esto impediría que cualquier autoridad o miembro de la fuerza pública ingrese a las sedes del Legislativo sin autorización expresa de los presidentes de las cámaras de senadores o diputados.

La congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático, advirtió sobre los riesgos de esta propuesta, a la que calificó como un “manto de impunidad” para evitar futuras investigaciones.

Congreso quiere prohibir ingresos de
Congreso quiere prohibir ingresos de fiscales y policías sin autorización de sus presidentes

“Innecesario y va en contra de lo que la Constitución señala, generando un manto de impunidad y espíritu de cuerpo ante casos que requieren allanamiento o diligencias por flagrancia delictiva u otros delitos”, señaló en su cuenta de X.

El cuestionamiento central es claro: si esta norma hubiera estado vigente en la actual legislatura, el Ministerio Público no habría podido ingresar al Congreso para recabar información en investigaciones sobre congresistas involucrados en presuntos actos irregulares.

Allanamientos y diligencias en despachos parlamentarios

La muerte de la ex trabajadora parlamentaria Andrea Vidal dio inicio a una investigación sobre una presunta red de prostitución que operaba dentro del Congreso. En ese contexto, el Ministerio Público ingresó al Palacio Legislativo para recolectar información como parte de sus labores regulares.

No obstante, de haber estado vigente el principio de “inviolabilidad parlamentaria”, los fiscales y efectivos policiales no habrían podido ingresar sin la autorización del presidente del Congreso de ese entonces, Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso (APP), bancada señalada en medio del escándalo.

Al igual que esta intervención, se realizaron otros operativos vinculados a casos de corrupción, contrataciones irregulares, el cobro de los llamados “mocha sueldos e incluso una denuncia por violación. Estas diligencias no solo se efectuaron en la sede central del Parlamento, sino también en las oficinas de los congresistas ubicadas en la avenida Abancay. El texto actualmente en debate busca restringir este tipo de actuaciones fiscales y policiales.

Otras propuestas preocupantes

Si bien el reglamento del próximo Congreso bicameral aún se está debatiendo y debe ser aprobado por el pleno, hay varios puntos que generan preocupación.

Como por ejemplo, la controvertida propuesta sobre la figura de la suspensión presidencial, que —en ausencia de límites claros— podría permitir que un presidente sea apartado del cargo por tiempo indefinido. A diferencia de la vacancia que pone término definitivo al mandato, la suspensión ocurre por causas temporales y requiere solo 66 votos para ser aprobada.

Según el predictamen, el Congreso podría suspender al jefe de Estado si declara su incapacidad temporal, si enfrenta un proceso judicial, o si se presenta un “hecho objetivo público” que lo inhabilite —como una enfermedad grave o indagaciones por delitos graves como cerrar el Congreso, traición a la patria o impedir elecciones, contemplados en el artículo 117 de la Constitución.

Congreso del Perú tiene en
Congreso del Perú tiene en sus manos un proyecto de ley sobre eutanasia desde mayo de 2025.

El principal problema radica en que el texto no establece ningún plazo máximo para la duración de esta suspensión y deja las causas abiertas a interpretación del próximo Congreso. Esto ha generado alarma, pues podría convertirse en una especie de vacancia encubierta, aumentando la inestabilidad política en lugar de corregirla.

Temas Relacionados

Congreso de la RepúblicaComisión de ConstituciónMinisterio PúblicofiscalesPNPAllanamientoperu-politica

Más Noticias

Juez Chávez Tamariz inaplica ley de amnistía e impide que desaparición forzada en Ayacucho quede impune

Prófugo exjefe político militar buscaba el archivo de su proceso penal por la desaparición forzada de un agricultor en 1990. Víctima fue detenida por militares y hasta la fecha no se sabe de su paradero

Juez Chávez Tamariz inaplica ley

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad de Dayron Martin con Pamela López: “Ella fue la Pamela Franco en mi vida”

La animadora relató detalles de la supuesta relación extramatrimonial entre su exesposo y la expareja de Christian Cueva, señalando que ambos se frecuentaban en Trujillo mientras ella seguía casada con el cantante cubano.

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad

Retiro AFP sin dictamen en agenda: Comisión de Economía debate hoy otros temas

Sigue sin agendarse el debate del retiro AFP. Congresistas presionarán con marcha para pedir que se apruebe el octavo acceso a las pensiones privadas

Retiro AFP sin dictamen en

Retiro AFP 2025: Ni la reforma de pensiones ni su reglamento lo detendrá

Salió el reglamento de la Ley N° 32123. Este no solo no detendrá un octavo retiro AFP si es aprobado, sino que toma medidas en caso sea aprobado

Retiro AFP 2025: Ni la

Campaña veterinaria gratuita para este jueves 11 de septiembre: conoce dónde y qué servicios se ofrecen

Este evento busca facilitar el acceso a servicios de salud preventivos y promover el bienestar integral de las mascotas de la comunidad

Campaña veterinaria gratuita para este
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral

Congreso busca blindarse: reglamento bicameral limita ingreso de fiscales sin permiso de sus presidentes

Juez Chávez Tamariz inaplica ley de amnistía e impide que desaparición forzada en Ayacucho quede impune

Congreso: proponen postular a la ciudadela prehispánica de Peñico como Patrimonio Mundial de la Humanidad

Eliminación de Ley seca y prohibición de difundir encuestas en las Elecciones 2026: Comisión de Constitución debate estas normas

Gestión de César Acuña cancela millonarios contratos empresa de joven de 23 años: “7 días no alcanzan para verificar experiencia”

ENTRETENIMIENTO

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad

Anelhí Arias Barahona expone infidelidad de Dayron Martin con Pamela López: “Ella fue la Pamela Franco en mi vida”

Overpass, festival de kpop, anuncia reprogramación a días del evento y genera molestia entre seguidores

Alejandro Sanz en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto del español

Magaly Medina reflexiona sobre el declive de Daniel Lazo: “Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro”

Said Palao sufre profundo corte en el rostro y termina en emergencias con Alejandra Baigorria: “Asustada y nerviosa”

DEPORTES

Adiós Mundial 2026: Los jugadores

Adiós Mundial 2026: Los jugadores de la selección peruana que no llegan a una próxima eliminatoria mundialista

Elis Bento alista su retorno a la competencia con Universitario de cara a la próxima temporada tras superar dura lesión: “Estoy super bien”

El gesto de Paolo Guerrero con los jugadores de Perú tras lamentable cierre de Eliminatorias 2026

Diego Rebagliati filtró que los jugadores de Perú no están convencidos con la opción de jugar en Cusco para Eliminatorias 2030

Figura de Portugal reconoció el nivel del equipo peruano previo al duelo por Copa Davis: “Estamos preparados para una serie dura”