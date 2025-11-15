Después de diez días de búsqueda, hallan cuerpo de operario desaparecido en una represa de Arequipa

Hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en la represa Aguada Blanca. Fuente: Exitosa

La región Arequipa vivió un desenlace trágico este sábado 15 de noviembre, al confirmarse el hallazgo sin vida de Félix Santos Choque Flores, trabajador de Autodema desaparecido desde el 5 de noviembre. El cuerpo fue ubicado en la represa de Aguada Blanca, tras más de diez días de búsqueda realizada por varias unidades especializadas.

La noticia la comunicó el general Ólger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, quien describió las acciones que permitieron encontrar el cuerpo en condiciones climáticas y logísticas complejas. El caso alarmó a familiares y trabajadores del Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS), dados el papel estratégico de la represa y las circunstancias de la desaparición.

En un comunicado oficial, Autodema expresó sus condolencias y aseguró el acompañamiento a los familiares desde el inicio de la búsqueda. Además, informó su colaboración continua con la Policía Nacional del Perú (PNP) y los peritos que buscan esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

A continuación, se presenta la información sobre el caso, las declaraciones de autoridades y una cronología detallada respecto a la desaparición y posterior hallazgo del trabajador.

Búsqueda de Félix Choque Flores. foto: Autodema

Autoridades confirman el hallazgo en la represa Aguada Blanca

El general Ólger Benavides informó que el cuerpo de Félix Santos Choque Flores fue encontrado a las 12:30, por personal de Alta Montaña de la Región Policial Arequipa. La recuperación ocurrió luego de días de operaciones que contaron con apoyo de buzos del Ejército y coordinación con la Marina de Guerra del Perú.

“Continuando con las diligencias y con la búsqueda y rescate de esta persona, hoy a las doce y treinta aproximadamente personal de Alta Montaña ubicó el cuerpo sin vida en la represa Aguada Blanca”, declaró el general Benavides a Exitosa Noticias.

Añadió que el cuerpo fue localizado flotando, como ocurre en este tipo de casos debido a la profundidad de la represa, que ronda los 27 metros. Mencionó que, de manera habitual, el cuerpo permanece en el fondo los primeros días y luego asciende, lo cual facilitó su recuperación.

El oficial indicó que, después del hallazgo, se activaron todas las diligencias de investigación: “En este momento se encuentran en plena diligencia. Ya está subiendo el personal especializado de homicidios, así como la Divincri, el Ministerio Público y el médico legista para determinar la causa de muerte y esclarecer este hecho”, señaló.

Autodema también confirmó el hecho mediante el Comunicado n.° 032-2025-PEIMS, en el que informó que el trabajador fue hallado sin vida tras continuas labores de búsqueda coordinadas con la PNP. La entidad extendió sus condolencias a la familia de Choque Flores y reiteró que seguirá brindando apoyo en este momento de profunda conmoción.

El inicio de la búsqueda: reporte y primeras acciones

Félix Santos Choque Flores fue reportado desaparecido el 5 de noviembre, mientras realizaba operaciones y labores de vigilancia habituales en la represa Aguada Blanca, dentro del distrito de Yanahuara. Aquel día inició su jornada habitual, pero no regresó a su puesto de control ni respondió los intentos de contacto de sus compañeros.

La denuncia fue registrada en la comisaría de Yanahuara por Lourdes Rodríguez Ayala, trabajadora social de Autodema. Explicó que Juan Chamber, también empleado de la entidad, la alertó, pues notó que Choque Flores salió a cumplir funciones y no retornó. Durante la primera inspección, los compañeros solo hallaron el chaleco institucional del trabajador.

Arequipa: Trabajador de Autodema desaparece en represa de Aguada Blanca. Fuente: RPP Noticias

Inmediatamente se organizó un operativo conjunto entre Autodema y la PNP. La búsqueda incluyó rastreo por tierra, aire y agua. La represa forma parte esencial del sistema hídrico del Proyecto Especial Majes Siguas, vital para el abastecimiento de agua de Arequipa, motivo por el cual se activaron los protocolos de emergencia de forma inmediata.

Las labores se dificultaron por el lodo acumulado en el fondo del embalse, lo que redujo la visibilidad y el acceso de los buzos. Para fortalecer el rastreo, Autodema utilizó drones sobre zonas de difícil acceso, con la esperanza de dar con algún indicio relevante sobre el paradero del trabajador.

El reconocido rescatista Eloy Cacya y un equipo de seis especialistas se sumaron a las labores de búsqueda de Félix Santos Choque, aportando apoyo técnico y experiencia en rescates de alta complejidad tras más de diez días sin lograr ubicar al trabajador desaparecido.

Familia denuncia irregularidades en la búsqueda

Las tareas de búsqueda se prolongaron por más de diez días y contaron con la intervención de equipos especializados, entre ellos buzos del Ejército y personal de Alta Montaña. Sin embargo, la familia denunció ante medios locales que la búsqueda “fue una simulación” y que recibieron amenazas vinculadas a la institución.

A pesar de estas denuncias, Autodema insistió, a través de su comunicado, que las acciones se mantuvieron de manera continua y en coordinación con la Policía Nacional y peritos. La entidad recalcó que acompañó permanentemente a la familia y se mantendrá colaborando en las investigaciones para esclarecer todo lo ocurrido.

El general Benavides aseguró que la identificación del cuerpo fue confirmada por los familiares. “Lo que tenemos hasta el momento es el cuerpo, la ropa, y la indicación de la familia es que corresponde al cuerpo”, afirmó a Exitosa Noticias.

Las autoridades seguirán con las pericias para determinar la causa exacta de la muerte y establecer si existieron factores externos que hayan influido en el fallecimiento de Choque Flores.