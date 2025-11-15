Perú

Después de diez días de búsqueda, hallan cuerpo de operario desaparecido en una represa de Arequipa

El hallazgo fue confirmado por la Región Policial Arequipa, que indicó que el área permanece bajo investigación para esclarecer qué ocurrió durante la jornada en que Félix Santos Choque desapareció

Guardar
Hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en la represa Aguada Blanca. Fuente: Exitosa

La región Arequipa vivió un desenlace trágico este sábado 15 de noviembre, al confirmarse el hallazgo sin vida de Félix Santos Choque Flores, trabajador de Autodema desaparecido desde el 5 de noviembre. El cuerpo fue ubicado en la represa de Aguada Blanca, tras más de diez días de búsqueda realizada por varias unidades especializadas.

La noticia la comunicó el general Ólger Benavides, jefe de la Región Policial Arequipa, quien describió las acciones que permitieron encontrar el cuerpo en condiciones climáticas y logísticas complejas. El caso alarmó a familiares y trabajadores del Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS), dados el papel estratégico de la represa y las circunstancias de la desaparición.

En un comunicado oficial, Autodema expresó sus condolencias y aseguró el acompañamiento a los familiares desde el inicio de la búsqueda. Además, informó su colaboración continua con la Policía Nacional del Perú (PNP) y los peritos que buscan esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

A continuación, se presenta la información sobre el caso, las declaraciones de autoridades y una cronología detallada respecto a la desaparición y posterior hallazgo del trabajador.

Búsqueda de Félix Choque Flores.
Búsqueda de Félix Choque Flores. foto: Autodema

Autoridades confirman el hallazgo en la represa Aguada Blanca

El general Ólger Benavides informó que el cuerpo de Félix Santos Choque Flores fue encontrado a las 12:30, por personal de Alta Montaña de la Región Policial Arequipa. La recuperación ocurrió luego de días de operaciones que contaron con apoyo de buzos del Ejército y coordinación con la Marina de Guerra del Perú.

“Continuando con las diligencias y con la búsqueda y rescate de esta persona, hoy a las doce y treinta aproximadamente personal de Alta Montaña ubicó el cuerpo sin vida en la represa Aguada Blanca”, declaró el general Benavides a Exitosa Noticias.

Añadió que el cuerpo fue localizado flotando, como ocurre en este tipo de casos debido a la profundidad de la represa, que ronda los 27 metros. Mencionó que, de manera habitual, el cuerpo permanece en el fondo los primeros días y luego asciende, lo cual facilitó su recuperación.

El oficial indicó que, después del hallazgo, se activaron todas las diligencias de investigación: “En este momento se encuentran en plena diligencia. Ya está subiendo el personal especializado de homicidios, así como la Divincri, el Ministerio Público y el médico legista para determinar la causa de muerte y esclarecer este hecho”, señaló.

Autodema también confirmó el hecho mediante el Comunicado n.° 032-2025-PEIMS, en el que informó que el trabajador fue hallado sin vida tras continuas labores de búsqueda coordinadas con la PNP. La entidad extendió sus condolencias a la familia de Choque Flores y reiteró que seguirá brindando apoyo en este momento de profunda conmoción.

El inicio de la búsqueda: reporte y primeras acciones

Félix Santos Choque Flores fue reportado desaparecido el 5 de noviembre, mientras realizaba operaciones y labores de vigilancia habituales en la represa Aguada Blanca, dentro del distrito de Yanahuara. Aquel día inició su jornada habitual, pero no regresó a su puesto de control ni respondió los intentos de contacto de sus compañeros.

La denuncia fue registrada en la comisaría de Yanahuara por Lourdes Rodríguez Ayala, trabajadora social de Autodema. Explicó que Juan Chamber, también empleado de la entidad, la alertó, pues notó que Choque Flores salió a cumplir funciones y no retornó. Durante la primera inspección, los compañeros solo hallaron el chaleco institucional del trabajador.

Arequipa: Trabajador de Autodema desaparece en represa de Aguada Blanca. Fuente: RPP Noticias

Inmediatamente se organizó un operativo conjunto entre Autodema y la PNP. La búsqueda incluyó rastreo por tierra, aire y agua. La represa forma parte esencial del sistema hídrico del Proyecto Especial Majes Siguas, vital para el abastecimiento de agua de Arequipa, motivo por el cual se activaron los protocolos de emergencia de forma inmediata.

Las labores se dificultaron por el lodo acumulado en el fondo del embalse, lo que redujo la visibilidad y el acceso de los buzos. Para fortalecer el rastreo, Autodema utilizó drones sobre zonas de difícil acceso, con la esperanza de dar con algún indicio relevante sobre el paradero del trabajador.

El reconocido rescatista Eloy Cacya y un equipo de seis especialistas se sumaron a las labores de búsqueda de Félix Santos Choque, aportando apoyo técnico y experiencia en rescates de alta complejidad tras más de diez días sin lograr ubicar al trabajador desaparecido.

Familia denuncia irregularidades en la búsqueda

Las tareas de búsqueda se prolongaron por más de diez días y contaron con la intervención de equipos especializados, entre ellos buzos del Ejército y personal de Alta Montaña. Sin embargo, la familia denunció ante medios locales que la búsqueda “fue una simulación” y que recibieron amenazas vinculadas a la institución.

A pesar de estas denuncias, Autodema insistió, a través de su comunicado, que las acciones se mantuvieron de manera continua y en coordinación con la Policía Nacional y peritos. La entidad recalcó que acompañó permanentemente a la familia y se mantendrá colaborando en las investigaciones para esclarecer todo lo ocurrido.

El general Benavides aseguró que la identificación del cuerpo fue confirmada por los familiares. “Lo que tenemos hasta el momento es el cuerpo, la ropa, y la indicación de la familia es que corresponde al cuerpo”, afirmó a Exitosa Noticias.

Las autoridades seguirán con las pericias para determinar la causa exacta de la muerte y establecer si existieron factores externos que hayan influido en el fallecimiento de Choque Flores.

Temas Relacionados

Arequipa Autodema Policía Nacional del Perú Represa Aguada Blanca Proyecto Especial Majes Siguasperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

‘Pumas’ y ‘santas’ protagonizarán el mejor encuentro del sábado 15 de noviembre. El ganador se mantendrá entre los primeros puestos de la tabla. Sigue todas las incidencias

Universitario vs San Martín EN

Petroperú tiene nuevo presidente: Luis Canales asume liderato del directorio, ¿cuáles son los demás miembros?

La empresa estatal renovó casi por completo su Directorio tras la renuncia simultánea de cuatro de sus miembros y la designación de nuevas figuras, en un proceso que busca estabilizar su gestión y fortalecer su rumbo institucional

Petroperú tiene nuevo presidente: Luis

La secuencia de tres movimientos de pilates que podría ayudarte a aliviar el dolor de espalda, según experta

La instructora de pilates señaló que fortalecer estos músculos es clave para aliviar el dolor de espalda y mejorar la estabilidad del cuerpo, ya que ignorarlo puede hacer que incluso tareas sencillas, como levantarse de una silla, resulten incómodas

La secuencia de tres movimientos

Se registró un temblor de magnitud 4 en Apurímac

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Se registró un temblor de

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

La cuarta jornada tendrá duelos emocionantes: Universitario se medirá con San Martín, Alianza Lima hará lo suyo con Géminis de Natalia Málaga, y mucho más

Resultados de la fecha 4
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma

Natalia Salas y Sergio Coloma sellan su amor en una emotiva boda religiosa llena de alegría y lágrimas

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

Yiddá Eslava: ¿Cuántas personas fueron a ver su película ‘La Habitación Negra’?

Concierto de Shakira: Estos son los famosos e influencers que serán parte de ‘Camina con la loba’ en el Estadio Nacional

Concierto de Shakira: Aún quedan entradas para dos de sus conciertos en Lima, conoce las zonas, precios y nuevas promociones

DEPORTES

Universitario vs San Martín EN

Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Golazo agónico de Sashenka Porras con potente cabezazo para empate de Alianza Lima vs Universitario por final vuelta de Liga Femenina 2025

Universitario ganó su primer trofeo en Matute en la historia de la Liga Femenina: así fue su celebración tras triunfo ante Alianza Lima

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías