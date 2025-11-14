Un transportista deja una granada frente a un colegio de SJL tras hallarla en su vehículo

Un nuevo caso de extorsión en San Juan de Lurigancho. Padres y docentes del colegio El Bosque se encuentran preocupados luego de que una granada fuera hallada frente a una de sus puertas. El artefacto explosivo había sido dejado por un transportista que, al encontrarlo dentro de su vehículo, entró en pánico y decidió abandonarlo en la entrada del plantel, ubicado en la avenida Los Ciruelos, en Canto Rey.

De acuerdo con las primeras versiones de la Policía Nacional, el caso no estaría vinculado a un ataque contra el colegio ni a un intento directo de extorsión a la institución educativa. Los investigadores manejan la hipótesis de que el explosivo fue colocado previamente en la unidad del conductor como una amenaza, pues semanas atrás habría recibido mensajes intimidatorios y llegó a pagar una suma exigida por criminales. Tras negarse a efectuar un segundo pago, la granada habría sido utilizada como advertencia.

Granada aparece en puerta de colegio en medio de escalada de extorsiones. Foto: captura X Roger García

La presencia del artefacto obligó a que agentes de la PNP acordonaran toda la zona. Tres efectivos llegaron hasta la puerta 3 del centro educativo para asegurar el área y evitar un incidente mayor. El director del plantel reiteró que no existía ninguna señal de que el hecho estuviera dirigido a estudiantes, padres de familia o trabajadores del colegio.

Atentados contra colegios

El hallazgo de la granada ocurrió pocos días después de un grave atentado contra otra institución educativa, también en SJL. El pasado 6 de noviembre, un grupo de delincuentes disparó contra la fachada de la obra del colegio Francisco Bolognesi, mientras el personal de vigilancia y trabajadores se encontraban dentro.

El ataque dejó herido al vigilante, quien recibió un impacto en la pierna derecha y fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional de SJL. Testigos aseguran que los delincuentes llegaron en dos motocicletas, efectuaron un disparo al aire para intimidar y luego regresaron para realizar cuatro detonaciones más directamente contra la edificación. En la escena se hallaron cinco casquillos de bala.

Minedu se pronuncia ante ataque extorsivo a colegio nacional en construcción en SJL.

Vecinos señalaron que estos incidentes no son nuevos. Según relataron, desde que iniciaron las obras en 2023 se han registrado episodios similares. El Ministerio de Educación confirmó que ningún estudiante ni docente se encontraba en el lugar y aseguró que los trabajos continuarán con mayores medidas de seguridad.

Violencia contra el transporte

La ola criminal tampoco da tregua al sector transporte. En Chorrillos, un bus de la línea 52-T de la empresa Etusa fue baleado la noche del 1 de noviembre, pese al estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana. El vehículo, que trasladaba pasajeros, fue interceptado en la intersección de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe, donde los delincuentes dispararon cinco veces contra la unidad, aparentemente dirigidos al conductor. El chofer terminó con heridas leves.

Vecinos aseguraron que no es la primera vez que se registran ataques en esa zona y pidieron mayor presencia policial y municipal. La empresa Etusa también ha sido blanco de otras amenazas, incluido un atentado reciente en SJL contra un bus de la línea 52-C.

Atacan a balazos a bus de ETUL4SA Ruta E en Chorrillos| Exitosa

Agentes de la PNP y personal de serenazgo llegaron a la escena para cercar el área e iniciar las diligencias. Aunque las causas aún se investigan, la principal hipótesis apunta a mafias de extorsión que operan en diversas rutas de Lima.