Perú

Presidente Jerí genera movimiento inusual en Palacio por su cumpleaños y ministros llegan sin aviso oficial

El mandatario cumple 39 años y llegada de ministros al Palacio causa sorpresa al no existir convocatoria pública mientras el Ejecutivo guardaba silencio

Guardar
José Jerí cumple años y Palacio registra intensa movilidad de autoridades sin protocolo visible. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

La noche avanzaba con normalidad cuando, se reportó un inusual movimiento en los alrededores de la puerta principal de Palacio de Gobierno, desde la señal de Primero a las Ocho. Las cámaras captaron un ir y venir constante de vehículos oficiales, todos correspondientes a los ministerios de Estado.

Lo que llamó la atención fue que no existía ninguna convocatoria oficial previamente anunciada que justificara esa intensa actividad. Sin un comunicado, sin protocolo visible y sin la presencia de banderas, alfombras o señalizaciones extraordinarias, la situación generó preguntas inmediatas.

Hay bastante movimiento de ministros. Aunque no parece ser un acto protocolar, por lo menos no hay información de alguna convocatoria oficial”, señaló la periodista de Canal N. El periodista a cargo de la transmisión en vivo narró el escenario con detalle, mientras las imágenes mostraban el desplazamiento de camionetas negras y personal de seguridad estatal.

Jerí concentra a ministros en
Jerí concentra a ministros en Palacio en una noche sin agenda pública confirmada. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

Entre las hipótesis iniciales surgió una más ligera, pero no por eso descartable: la celebración de cumpleaños del presidente de transición, José Jerí, quien hoy cumple 39 años. “Bueno, sucede que… o parece que este movimiento es por el cumpleaños del presidente”, comentó la comunicadora, mientras un vehículo más ingresaba a la sede gubernamental.

Las cámaras enfocaron a una figura que, aunque estaba de espaldas, parecía corresponder a una alta autoridad. No obstante, la periodista fue claro en precisar que la identidad no podía confirmarse a distancia. Lo que sí podía afirmarse era que los ingresos se daban de manera continua y que, dentro del grupo de asistentes, se había observado a varios ministros. Uno de ellos, según se mencionó, podría haber sido la ministra Leslie Shica, titular del MIDIS, aunque nuevamente la distancia y el movimiento dificultaban una verificación exacta.

La cobertura en vivo continuó con un relato pausado y atento de cada vehículo que entraba por la plaza. También se enfatizó que este despliegue resultaba llamativo considerando que el país se encuentra bajo una declaratoria de emergencia, un contexto en el que cualquier reunión oficial suele comunicarse con antelación para evitar rumores o interpretaciones erróneas. “Nosotros suponemos que esto es en el marco de la celebración, porque no hay alguna convocatoria oficial que llegue desde Palacio”, explicó, resaltando la necesidad de transparencia en medio de un escenario político sensible.

Jerí concentra a ministros en
Jerí concentra a ministros en Palacio en una noche sin agenda pública confirmada. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

José Jerí en Comas

Lo que sí estaba confirmado era que el presidente Jerí había tenido una agenda pública más temprano. Las cámaras mostraron imágenes de su visita a Comas, donde se reunió con miembros de la Policía Nacional, representantes de comedores populares y algunos alcaldes distritales. En ese encuentro, los asistentes lo sorprendieron cantándole “Feliz cumpleaños”, un gesto que él recibió con una mezcla de sorpresa y gratitud. El mandatario interino había participado también de actividades vinculadas a programas sociales, conversando con vecinos y dirigentes comunitarios.

Ese instante festivo en Comas contrastaba con el hermetismo que se vivía horas después en Palacio. La pregunta que circulaba tanto en redes como entre los propios periodistas era si este desplazamiento de autoridades se trataba simplemente de una reunión privada por el cumpleaños del presidente, o si existía una reunión política de mayor fondo que aún no había sido anunciada.

Las imágenes mostraban que la mayoría de ministros llegaban vestidos con trajes formales, lo cual alimentaba más la especulación. Si se tratara de una reunión estrictamente protocolar, la prensa habría sido convocada. Si se tratara de una celebración íntima, el nivel de formalidad llamaba igualmente la atención en un contexto de emergencia.

Jerí concentra a ministros en
Jerí concentra a ministros en Palacio en una noche sin agenda pública confirmada. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

Temas Relacionados

José Jerícumpleaños José JeríPalacio de Gobiernoperu-noticias

Más Noticias

A qué hora juega Argentina vs Angola en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

El campeón del mundo desembarca en África con la oportunidad de cerrar espléndidamente el año frente a un oponente modesto, en cuyas filas apenas destacan un par de nombres legionarios

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur: partido amistoso en Daejeon por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ continúa su preparación rumbo al repechaje del Mundial 2026 y afrontará un exigente duelo ante un rival de peso en Asia, un examen ideal para elevar su ritmo competitivo antes del desafío oficial

A qué hora juega Bolivia

Christine, la hija de George Forsyth y Sonia La Torre, se roba el corazón de los seguidores con sus primeras imágenes

Las fotos y palabras dedicadas a la recién nacida han causado sensación, mientras la familia disfruta de los primeros días juntos y recibe muestras de afecto de toda la comunidad digital

Christine, la hija de George

Kábala del jueves 13 de noviembre: todos los ganadores del último sorteo

La Kábala celebra tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala del jueves 13 de

Cratofilia: la atracción hacia personas poderosas o figuras de autoridad

La cratofilia implica una configuración psicológica en la que la autoridad y la jerarquía desempeñan un papel central en la atracción o el deseo

Cratofilia: la atracción hacia personas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí imita a Dina

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Rafael López Aliaga sobre su paso como alcalde de Lima: “Me jodí la vida tres años”

Cárcel para quienes oculten su rostro en manifestaciones: la propuesta que busca modificar el Código Penal para “evitar disturbios”

Congreso: Fujimorista Fernando Rospigliosi pide represión policial “con toda energía para manifestantes violentos” previo a paro

ENTRETENIMIENTO

Christine, la hija de George

Christine, la hija de George Forsyth y Sonia La Torre, se roba el corazón de los seguidores con sus primeras imágenes

Peluchín y Gigi Mitre rechazan candidaturas de faranduleros y la califican de “estafa al ciudadano”: “Un peligro para la política”

Drake Bell llegó a Lima y sorprende a fans en Barranco antes de su concierto en el Geek Festival 2025

Padres de Christian Domínguez son citados por el Poder Judicial tras denuncia de violencia psicológica hacia su nieta

Pamela López confirma que ya tiene partido político para postular al Congreso: “Tengo el instinto de servir al prójimo”

DEPORTES

A qué hora juega Argentina

A qué hora juega Argentina vs Angola en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur: partido amistoso en Daejeon por fecha FIFA 2025

Perú dio la talla en su histórico debut en el Mundial de Vóley Playa 2025: exigió al máximo a la mejor dupla del planeta

Hernán Barcos reflexiona tras el tenso desencuentro con Álex Valera en el último clásico: “Sirve de experiencia para el futuro”

El desahogo de Ignacio Buse en Montevideo: apeó por primera vez a Vilius Gaubas y accedió a cuartos de final del Uruguay Open