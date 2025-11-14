Presidente Jerí genera movimiento inusual en Palacio por su cumpleaños y ministros llegan sin aviso oficial

José Jerí cumple años y Palacio registra intensa movilidad de autoridades sin protocolo visible. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

La noche avanzaba con normalidad cuando, se reportó un inusual movimiento en los alrededores de la puerta principal de Palacio de Gobierno, desde la señal de Primero a las Ocho. Las cámaras captaron un ir y venir constante de vehículos oficiales, todos correspondientes a los ministerios de Estado.

Lo que llamó la atención fue que no existía ninguna convocatoria oficial previamente anunciada que justificara esa intensa actividad. Sin un comunicado, sin protocolo visible y sin la presencia de banderas, alfombras o señalizaciones extraordinarias, la situación generó preguntas inmediatas.

“Hay bastante movimiento de ministros. Aunque no parece ser un acto protocolar, por lo menos no hay información de alguna convocatoria oficial”, señaló la periodista de Canal N. El periodista a cargo de la transmisión en vivo narró el escenario con detalle, mientras las imágenes mostraban el desplazamiento de camionetas negras y personal de seguridad estatal.

Entre las hipótesis iniciales surgió una más ligera, pero no por eso descartable: la celebración de cumpleaños del presidente de transición, José Jerí, quien hoy cumple 39 años. “Bueno, sucede que… o parece que este movimiento es por el cumpleaños del presidente”, comentó la comunicadora, mientras un vehículo más ingresaba a la sede gubernamental.

Las cámaras enfocaron a una figura que, aunque estaba de espaldas, parecía corresponder a una alta autoridad. No obstante, la periodista fue claro en precisar que la identidad no podía confirmarse a distancia. Lo que sí podía afirmarse era que los ingresos se daban de manera continua y que, dentro del grupo de asistentes, se había observado a varios ministros. Uno de ellos, según se mencionó, podría haber sido la ministra Leslie Shica, titular del MIDIS, aunque nuevamente la distancia y el movimiento dificultaban una verificación exacta.

La cobertura en vivo continuó con un relato pausado y atento de cada vehículo que entraba por la plaza. También se enfatizó que este despliegue resultaba llamativo considerando que el país se encuentra bajo una declaratoria de emergencia, un contexto en el que cualquier reunión oficial suele comunicarse con antelación para evitar rumores o interpretaciones erróneas. “Nosotros suponemos que esto es en el marco de la celebración, porque no hay alguna convocatoria oficial que llegue desde Palacio”, explicó, resaltando la necesidad de transparencia en medio de un escenario político sensible.

José Jerí en Comas

Lo que sí estaba confirmado era que el presidente Jerí había tenido una agenda pública más temprano. Las cámaras mostraron imágenes de su visita a Comas, donde se reunió con miembros de la Policía Nacional, representantes de comedores populares y algunos alcaldes distritales. En ese encuentro, los asistentes lo sorprendieron cantándole “Feliz cumpleaños”, un gesto que él recibió con una mezcla de sorpresa y gratitud. El mandatario interino había participado también de actividades vinculadas a programas sociales, conversando con vecinos y dirigentes comunitarios.

Ese instante festivo en Comas contrastaba con el hermetismo que se vivía horas después en Palacio. La pregunta que circulaba tanto en redes como entre los propios periodistas era si este desplazamiento de autoridades se trataba simplemente de una reunión privada por el cumpleaños del presidente, o si existía una reunión política de mayor fondo que aún no había sido anunciada.

Las imágenes mostraban que la mayoría de ministros llegaban vestidos con trajes formales, lo cual alimentaba más la especulación. Si se tratara de una reunión estrictamente protocolar, la prensa habría sido convocada. Si se tratara de una celebración íntima, el nivel de formalidad llamaba igualmente la atención en un contexto de emergencia.

