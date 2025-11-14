Perú

Día Internacional de los Vendedores Ambulantes: una jornada que dignifica a quienes viven del trabajo en las calles

Cada 14 de noviembre, el mundo reconoce el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, fecha que visibiliza la lucha por derechos laborales, inclusión social y reconocimiento económico de quienes trabajan en la vía pública

Guardar
Millones de trabajadores informales en
Millones de trabajadores informales en todo el mundo exigen mejores condiciones, reconocimiento legal y protección social durante la conmemoración anual que busca visibilizar su aporte económico y los desafíos que enfrentan diariamente (Freepik)

El comercio ambulante es una de las actividades más antiguas de la humanidad, pero también una de las más invisibilizadas. En plazas, avenidas y mercados, millones de personas sostienen su vida con esfuerzo diario, sin estabilidad ni seguridad social.

Por eso, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional de los Vendedores Ambulantes, una fecha impulsada por organizaciones sociales para visibilizar su aporte económico y exigir respeto a sus derechos.

La jornada nació en 2012, promovida por StreetNet International, una red mundial que agrupa a trabajadores informales y que desde entonces lidera campañas globales de reivindicación y justicia social.

El origen de una fecha que nació en las calles

El Día Internacional de los
El Día Internacional de los Vendedores Ambulantes nació en 2012, cuando StreetNet decidió reconocer la fuerza de quienes hacen del espacio público su fuente de sustento y resistencia. (Freepik)

El Día Internacional de los Vendedores Ambulantes se instituyó en 2012 durante el VI Congreso Internacional de StreetNet, celebrado en Chile. La organización, con presencia en más de 50 países, buscó conmemorar la fuerza colectiva de quienes viven del comercio informal.

La fecha fue elegida para subrayar la importancia de la economía popular, que representa una fuente de ingresos para millones de familias que no acceden al empleo formal.

El movimiento surgió como respuesta a la falta de reconocimiento de los vendedores por parte de las autoridades y de los marcos legales laborales. En muchos países, este sector es criminalizado o desalojado, pese a su rol central en el abastecimiento urbano y el sustento económico de comunidades enteras.

Una red global que unió las voces del trabajo informal

La organización StreetNet representa hoy
La organización StreetNet representa hoy un movimiento global que impulsa políticas inclusivas, defiende a las mujeres vendedoras y exige el reconocimiento del trabajo informal. (Freepik)

StreetNet International fue fundada en 2002 en Durban, Sudáfrica, con el objetivo de organizar a los trabajadores y trabajadoras informales de todo el mundo. Desde entonces, se convirtió en una plataforma de lucha por la justicia económica y los derechos humanos.

Su labor no se limita a la defensa de los vendedores ambulantes, sino que abarca a pequeños comerciantes, trabajadores por cuenta propia y mujeres que sostienen familias enteras con ingresos inestables.

En sus comunicados, StreetNet resalta que el 60% de las personas dedicadas a la venta en espacios públicos son mujeres. Por ello, cada 14 de noviembre no solo se recuerda su aporte económico, sino también la desigualdad que enfrentan ante la ausencia de políticas de protección social y laboral.

La red impulsa campañas internacionales para el reconocimiento del trabajo informal como parte del sistema productivo. Su mensaje se resume en una consigna clara: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

El valor económico de una actividad menospreciada

El comercio ambulante sostiene la
El comercio ambulante sostiene la economía de millones, aunque permanezca fuera de la formalidad. Su papel en la producción y distribución local es vital en muchas ciudades del mundo. (Freepik)

Aunque el comercio ambulante suele asociarse con la informalidad, constituye un sector clave de la economía global. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, cerca de 2 mil millones de personas en el mundo obtienen sus ingresos del trabajo informal, y gran parte pertenece al comercio callejero.

En ciudades de América Latina, África y Asia, los vendedores son piezas esenciales del tejido urbano. Su actividad dinamiza la economía local, promueve la circulación de productos y ofrece bienes accesibles a sectores populares.

Sin embargo, las condiciones laborales son precarias. Muchos trabajan sin protección contra el clima, sin acceso a salud, jubilación ni crédito. Pese a ello, su trabajo mantiene vivas tradiciones de intercambio, alimentación y cultura popular que las grandes cadenas comerciales no pueden reemplazar.

En los últimos años, diversas organizaciones han reclamado políticas de inclusión que integren a los vendedores en el desarrollo urbano sin marginarlos ni expulsarlos de los espacios públicos.

Una lucha que busca dignidad y reconocimiento

El Día Internacional de los
El Día Internacional de los Vendedores Ambulantes se ha convertido en un símbolo de resistencia colectiva por el reconocimiento del trabajo digno y la justicia económica. (Freepik)

Cada 14 de noviembre, sindicatos, asociaciones y cooperativas organizan ferias, foros y encuentros para visibilizar las demandas del comercio ambulante. En ciudades como Lima, Ciudad de México, Bogotá o Nairobi, se realizan marchas y concentraciones donde los trabajadores exigen el derecho a trabajar sin persecución ni acoso.

StreetNet International ha reiterado que “la venta ambulante no es un delito, sino una forma legítima de sustento”. En sus campañas se promueve la idea de que la economía informal no es una amenaza, sino un motor de resiliencia y creatividad frente a la desigualdad estructural.

Las mujeres, en particular, reclaman mejores condiciones para trabajar en espacios seguros, acceso a servicios básicos y reconocimiento legal. En muchos países, ellas sostienen la economía familiar y son el rostro visible de un sector que continúa marginado.

El Día Internacional de los Vendedores Ambulantes se ha convertido en un símbolo de resistencia social. En cada esquina donde alguien ofrece su producto, se expresa la lucha por el derecho al trabajo, la inclusión y la dignidad.

Temas Relacionados

Día Internacional de los Vendedores AmbulantesVendedores Ambulantesperu-noticias

Más Noticias

José Jerí celebra sus 39 años con torta regalada por policías y show del alcalde Ulises Villegas con viral ‘La Máquina’

El presidente interino recibió homenajes de la Policía Nacional, así como muestras de apoyo de líderes sociales en Comas. El alcalde Ulises Villegas animó la jornada con la popular canción ‘La Máquina’ y un obsequio

José Jerí celebra sus 39

El bono que habría motivado el ‘golpe’ al Ministerio Público: el audio de la reunión donde se discutió pedido de elección extraordinaria de fiscal de la Nación

Infobae Perú accedió a la grabación en la que quien sería Juan José Mendoza Abarca, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro, invoca a firmar el documento y exigir un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos

El bono que habría motivado

Alimentos que no deben faltar en tus comidas si quieres aumentar la masa muscular

Para que los músculos crezcan, necesitan nutrientes específicos que reparen las fibras musculares, estimulen su desarrollo y proporcionen energía suficiente para el entrenamiento

Alimentos que no deben faltar

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

La señal deportiva dejará de transmitir encuentros de la máxima categoría luego de concluir sus contratos con Universitario de Deportes y Sport Boys, marcando el fin de una década de cobertura

GOLPERU se despide de la

Peruanos están cansados de medir 165 cm en promedio: hombres se someten a costosa y dolorosa cirugía para ser más altos

Clínicas que ofrecen este tratamiento reportan mayor interés de pacientes que buscan mejorar su apariencia o autoestima

Peruanos están cansados de medir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí celebra sus 39

José Jerí celebra sus 39 años con torta regalada por policías y show del alcalde Ulises Villegas con viral ‘La Máquina’

Rafael Vela afirma que José Jerí realizó “coordinaciones ilícitas” con la cúpula de Patricia Benavides para definir su suspensión

Ni Delia Espinoza ni Tomás Gálvez: presidentes de las Juntas de Fiscales Provinciales piden elección “extraordinaria” de Fiscal de la Nación

Martín Vizcarra tras pedido de 15 años de prisión ratificado por Fiscalía: “No hay posibilidad de asilo en absoluto”

Richard Concepción Carhuancho, juez que envió a prisión a Ollanta Humala y Keiko Fujimori, debutará como cantante de rock

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Medina estará en ‘El

Yolanda Medina estará en ‘El Valor de la Verdad’: revelará tensiones con Marisol, episodios de violencia y secretos personales

Shakira sorprende al convocar a la Orquesta Filarmónica de Lima en su concierto: ¿qué canción interpretarán?

María Pía Copello queda en shock en vivo: su outfit para el concierto de Shakira fue arruinado durante celebración

Magaly Medina en contra de postulación de figuras de la farándula: “Creen que llegar al Congreso es para hacerse ricos”

Daniela Sarfati sorprende al revelar que fue adoptada e inspira mensajes de amor y gratitud en redes sociales

DEPORTES

GOLPERU se despide de la

GOLPERU se despide de la Liga 1 tras 10 años: transmitirá su último partido en el Callao y pondrá fin a su ciclo

Paolo Guerrero felicita a Alex Valera por el golazo ante Rusia en amistoso: “Es importante que esté anotando goles con la selección peruana”

Movistar transmitiría el fútbol peruano el 2026: lo que pasaría con L1MAX y quién sería el nuevo comentarista de Liga 1

Los Juegos Bolivarianos 2025 tendrán transmisión ininterrumpida: plataforma de streaming hará cobertura 24/7 desde Lima y Ayacucho

Miguel Rondelli comprometido con la aportación de futbolistas de Cusco FC a la selección peruana: “Siempre estamos para colaborar”