Ascenso docente 2025: Cronograma oficial y etapas del proceso dirigido a profesores de colegios adscritos al Mininter

El Ministerio de Educación presentó las características del concurso que podrán seguir los maestros de instituciones educativas adscritas al Ministerio del Interior

El proceso de Ascenso Docente
El proceso de Ascenso Docente sigue su curso en el Perú . Foto: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) aprobó la norma que regula el ascenso docente de en instituciones educativas administradas por el Ministerio del Interior (Mininter). Por medio de la resolución viceministeiral N.º 126-2025-MINEDU, publicada hoy viernes 14 de noviembre, también se convoca y se establece el cronograma para el concurso.

De acuerdo al documento, Los profesores que cumplan 65 años hasta el 31 de diciembre del año en que se convoca el concurso, no se encuentran habilitados para el mismo. También se menciona que la inscripción de postulantes al concurso es voluntaria y gratuita. Por otro lado, el Minedu precia que se encuentran habilitados para inscribirse los postulantes que cuenten con los años de permanencia mínima en su escala actual.

El Formulario de inscripción tendrá carácter de declaración jurada. El formulario tendrá que ser completado solo por medio del aplicativo dispuesto por la DIED, el mismo que cuenta con varias secciones, como la de datos del postulante (nombres y apellidos, DNI/CE, lengua materna y discapacidad).

Habían falsificado títulos para obtener
Habían falsificado títulos para obtener ascensos en el Escalafón Docente a los Grados 12 y 13 - crédito Procuraduría General de la Nación

Etapas del concurso

El proceso de ascenso tiene dos etapas: Nacional y Descentralizada. Finalizada la última se asignarán las vacantes. La Etapa Nacional estará a cargo de la DIED del Minedu. Aquí se implementará el examen nacional, el mismo que es clasificatorio, es decir, es necesario alcanzar el puntaje mínimo requerido en la escala a la que postula para pasar a la Etapa Descentralizada.

En la segunda fase, estará a cargo un Comité de Evaluación, quien verifica que los postulantes cumplan con los requisitos y que no incurran en causales de retiro para postular al concurso, el derecho a recibir la bonificación por discapacidad, de corresponder, y valora la trayectoria profesional.

“La actividad de asignación de vacantes de ascenso se encuentra a cargo de la DIED, quien asigna las vacantes considerando el límite presupuestal con el que cuenta el Mininter, a través de una asignación regular hasta que se cubra la totalidad de vacantes de ascenso. Si con posterioridad a dicha asignación, quedan vacantes disponibles; se realiza una asignación excepcional para cubrir las referidas vacantes”, acota el texto oficial.

Cronograma de la Etapa Nacional

La resolución viceministerial incluye el cronograma de la Etapa Nacional para el concurso público de ascenso. Estas son las fechas clave:

  • Inscripción de postulantes al concurso: del 14 al 19 de noviembre del 2025
  • Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional: el 20 de noviembre del 2025
  • Aplicación de la Prueba Nacional: 23 de noviembre del 2025
  • Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED: el 5 de diciembre del 2025
  • Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional: del 6 al 12 de diciembre del 2025
  • Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED: del 10 al 18 de diciembre del 2025
  • Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional: el 18 de diciembre del 2025

Ascenso DocenteMinisterio del InteriorMineduperu-noticias

