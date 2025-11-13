Perú

Surquillo: Roban bicicleta en ‘Open Plaza Angamos’ frente a central de vigilancia y a plena luz del día

Video muestra cómo delincuente acompañado de menor de edad roban una bicicleta con una cizalla, a pocos metros de la central de cámaras de seguridad del distrito

Delincuentes roban bicicleta en segundos frente a central de vigilancia de Surquillo y a plena luz del día. Infobae Perú / Captura: Facebook

En el distrito de Surquillo, a plena luz del día y frente al concurrido Open Plaza de Angamos, dos delincuentes fueron captados robando una bicicleta con una cizalla, sin que nadie interviniera, pese a que el hecho ocurrió a escasos metros de la central de cámaras de seguridad del municipio.

El video del robo, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra cómo los sujetos actúan con absoluta calma y precisión.

Uno de ellos, con una cizalla en mano, corta el candado de la bicicleta que estaba asegurada en la vereda, mientras el otro —aparentemente un menor de edad— lo cubre con una casaca para ocultar el movimiento. En menos de diez segundos, logran liberar el vehículo y escapar sin ser detenidos.

Frente a la central de cámaras de vigilancia de Surquillo

Todo el acto fue grabado desde un automóvil por un conductor que presenció el robo. En las imágenes se escucha cómo el testigo comenta con asombro lo que está viendo:“Mira, se está robando la bicicleta con una cizalla”, dice mientras sostiene el teléfono, sin intervenir ni alertar a las autoridades.

El robo ocurrió justo frente a la central de monitoreo de cámaras de seguridad de Surquillo, ubicada frente al centro comercial, lo que ha desatado una ola de críticas contra las autoridades por la falta de reacción inmediata. Vecinos y usuarios en redes se preguntan cómo es posible que, teniendo personal vigilando las cámaras en tiempo real, nadie haya acudido al lugar para detener el delito.

¿De qué sirven las cámaras si no actúan en el momento? Todo pasa frente a ellos y no hacen nada”, escribió un usuario indignado en la publicación. Otro ironizó: “Las cámaras solo sirven para ver los robos después, nunca para evitarlos”.

Usuarios cuestionan a quién grabó escena

El video también ha generado debate por la actitud del testigo. Algunos usuarios valoraron que haya captado las pruebas, pero otros lo criticaron duramente por no hacer nada para detener el robo o alertar con el claxon. “A veces la indiferencia es tan peligrosa como la delincuencia misma”, escribió un vecino de Surquillo.

Testigos de la zona señalaron que los robos de bicicletas y scooters se han vuelto frecuentes en los alrededores del Open Plaza de Angamos, donde los delincuentes aprovechan los descuidos de los propietarios y la poca presencia de serenazgo. “No puedes dejar la bicicleta ni cinco minutos. En cuestión de segundos se la llevan”, relató un trabajador del área, quien afirmó haber visto a los mismos sujetos rondando en días anteriores.

Pese a la difusión del video, las autoridades municipales no se han pronunciado oficialmente sobre el caso. Se espera que se revisen las grabaciones de la central de cámaras para identificar a los autores del robo y determinar por qué no se activó un protocolo de respuesta inmediata.

La escena, grabada en pleno día y en una zona altamente transitada. Vecinos de Surquillo exigen mayor presencia policial y patrullaje preventivo, pues aseguran que los delincuentes actúan con total impunidad. “Ya no se esconden. Roban de día, frente a las cámaras y sin miedo. Eso demuestra que no temen a la autoridad porque saben que nadie reacciona”, comentó una comerciante del sector.

