Pamela López arremete contra Pamela Franco en TV: “Me han dicho que practicas el oficio más antiguo del mundo”

El enfrentamiento entre la esposa y la actual pareja del futbolista se robó la atención en el programa “Amor y Fuego”, donde las acusaciones y los comentarios directos encendieron la polémica en redes sociales (Willax TV)

El conflicto entre Pamela López y Pamela Franco volvió a ocupar los titulares tras un nuevo intercambio mediático. López, aún esposa de Christian Cueva, apareció en el programa de espectáculos donde se refirió a Franco con palabras que generaron polémica nacional.

Entre reproches y gestos cargados de ironía, la empresaria afirmó haber recibido mensajes de miles de personas que le habrían contado detalles del pasado de la cantante.

El enfrentamiento entre ambas mujeres, marcado por la infidelidad del futbolista, alcanzó un tono más directo, con acusaciones que desbordaron el ámbito personal y se convirtieron en un nuevo episodio del prolongado drama que rodea a esta historia sentimental.

Una guerra que no conoce tregua

Pamela López volvió a hablar sin filtros. Frente a cámaras, lanzó una frase que encendió la polémica contra Pamela Franco, reabriendo una batalla pública que parecía haber encontrado un descanso. (Willax TV)

Pamela López volvió a hablar frente a cámaras y lo hizo con dureza. En su intervención televisiva, la esposa de Christian Cueva se dirigió directamente a Pamela Franco, pareja actual del futbolista, dejando frases que rápidamente se viralizaron.

“Me han dicho que practicas el oficio más antiguo del mundo”, dijo López, en un tono firme y sin titubeos. La declaración, pronunciada en medio de un clima de tensión, resonó en redes sociales y medios digitales, donde los seguidores del programa comentaron cada palabra.

La escena formó parte del programa “Amor y Fuego”, espacio en el que López ha encontrado una tribuna constante para expresar su versión sobre los hechos que marcaron su ruptura. Su testimonio, cargado de resentimiento y determinación, reflejó una herida que aún no cicatriza.

Acusaciones públicas y heridas abiertas

Pamela López dijo haber recibido mensajes de “medio millón de personas” con historias sobre Pamela Franco, asegurando que “eso ya se sabe”, una frase que reactivó el fuego del escándalo. (Willax TV)

En medio de la entrevista, Pamela López insistió en que no solo se trataba de rumores. “A mí también me han escrito casi medio millón de personas para contarme tus pormenores”, afirmó con seguridad. Su declaración, de tintes confesionales, fue acompañada por un gesto de desdén hacia la cámara.

López añadió que no podía afirmar nada sin pruebas, pero subrayó que las historias sobre el pasado de Franco eran conocidas. “A veces las verdades duelen, ¿no? Eso ya se sabe”, dijo, dejando entrever que sus palabras tenían más sustento que especulación.

El comentario no tardó en provocar reacciones en redes, donde usuarios se dividieron entre quienes respaldaron a López por “decir la verdad” y quienes la criticaron por mantener viva una disputa personal frente a la opinión pública.

Pamela Franco y el silencio estratégico

Ante las palabras de Pamela López, Pamela Franco eligió el silencio. No emitió réplica alguna, reforzando su imagen de serenidad frente a una tormenta que sigue creciendo. (Willax TV)

Mientras las declaraciones de López recorrían los portales de noticias, Pamela Franco optó por el silencio. La cantante, conocida por su carácter reservado frente a los escándalos, evitó responder directamente, aunque su entorno habría señalado que no tiene intención de entrar en un enfrentamiento mediático.

En programas anteriores, Franco había sostenido que su relación con Christian Cueva no buscó perjudicar a nadie y que su prioridad era mantener su vida artística y familiar lejos de los conflictos.

Sin embargo, el reciente ataque de López reavivó el interés del público en la vida privada de ambas, convirtiendo el tema en una tendencia en plataformas como X y TikTok, donde fragmentos del programa sumaron cientos de miles de visualizaciones.

El trasfondo de una historia que no termina

La disputa entre Pamela López y Pamela Franco se transformó en fenómeno mediático. Miles opinan, se enfrentan y convierten cada aparición en un nuevo capítulo de una historia interminable. (Willax TV)

La disputa entre Pamela López y Pamela Franco tiene raíces en los episodios de infidelidad de Christian Cueva, quien continúa siendo esposo legal de López. Desde que se reveló su cercanía con la cantante, la relación del futbolista con ambas mujeres ha sido objeto de exposición mediática constante.

En esta nueva aparición televisiva, López aseguró que tanto Cueva como Franco necesitan “ayuda profesional” para sanar. “Eso ya está de ley, de cajón para mí”, expresó, insistiendo en que su ex pareja mantiene patrones que deben ser tratados.

También señaló que evita seguirlos en redes y que su interés en el tema solo persiste por las consecuencias familiares que le ha traído. “No los sigo, gracias a Dios. Si me entero, es por la prensa o porque me mandan”, afirmó.

Con cada aparición, López ha reforzado una narrativa de desencanto, donde el dolor se mezcla con la indignación. Sus palabras, lejos de pasar desapercibidas, mantienen viva una disputa que parece alimentarse de cada exposición pública.