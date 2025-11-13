Perú

Ganadores de la Tinka este 12 de noviembre

Como cada miércoles, se comparten los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Tinka se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú, difundió los resultados ganadores de suúltimo sorteo. Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios.

Fecha del sorteo: miércoles 12 de noviembre de 2025.

Número del sorteo: 1246.

Resultados: 31 6 22 2 4 17 y 44.

A qué hora se juega la Tinka

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y los miércoles.

Los resultados se publican después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Estos son los números de días estipulados para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

¿Cómo se juega La Tinka?

Como cada miércoles, se llevó
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo de La Tinka (Pixabay)

Para jugar Tinka se tiene que entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el sorteo es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la combinación.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la combinación, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)
¿Cómo ganar La Tinka? (Infobae)

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Temas Relacionados

La TinkaGanadoresperu-loteriasperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Qué se celebra el 13 de noviembre en el Perú: una fecha marcada por hitos que forjaron identidad y memoria nacional

Acontecimientos políticos, religiosos y culturales ocurridos en esta fecha han dejado huellas profundas en la historia peruana, reflejando los desafíos y transformaciones que han definido el rumbo del país

Qué se celebra el 13

La Victoria: Madre finge la muerte de su hija y hace funeral para no devolver dinero de promoción escolar

Padres del Instituto Educativo Inicial N.º 056 ‘Nuestra Señora María Auxiliadora’, denunciaron que la mujer simuló la muerte de su hija para no devolver S/6.000 soles destinados a la fiesta de promoción

La Victoria: Madre finge la

Resultados del Gana Diario de este miércoles 12 de noviembre de 2025: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, La Tinka publica los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4398

Resultados del Gana Diario de

Cuál es la diferencia entre el SIBO y el síndrome del intestino irritable (SII)

Aunque SIBO y SII pueden compartir síntomas similares, como hinchazón, dolor abdominal, diarrea, estreñimiento e irregularidades intestinales, existen diferencias clave entre ambos

Cuál es la diferencia entre

Abogada de Paco Bazán desmiente a Melissa Linares sobre pensión de alimentos: “Es cumplida de manera puntual y en su totalidad”

La letrada también aseguró que el problema del pago se debió a un error administrativo, luego que el conductor afirmara que ATV y Ritmo Romántica no le pagaban

Abogada de Paco Bazán desmiente
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí imita a Dina

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

Delia Espinoza es citada a declarar por la JNJ, pese a suspensión judicial de su proceso disciplinario

PJ no ordenaría la restitución inmediata de Delia Espinoza: Juez esperaría que la JNJ cumpla con reponerla

ENTRETENIMIENTO

Abogada de Paco Bazán desmiente

Abogada de Paco Bazán desmiente a Melissa Linares sobre pensión de alimentos: “Es cumplida de manera puntual y en su totalidad”

Magaly Medina arremete contra Pati Lorena por acusaciones a Laura Spoya: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos tras el ampay del futbolista: ¿Se dieron una nueva oportunidad?

DEPORTES

La advertencia de Manuel Barreto

La advertencia de Manuel Barreto a los referentes: “La selección peruana está abierta a los nuevos jugadores, deben tener prioridad”

Mr Peet deslizó que Hernán Barcos dejaría Alianza Lima tras inminente renovación de Paolo Guerrero: “A cualquier profesional le va a incomodar”

Wilder Cartagena extiende su contrato con Orlando City hasta 2026 con opción a una renovación por un año más

DT de Rusia hizo crudo análisis tras empate con la selección peruana y explicó gol de Alex Valera: “No era una ocasión clara”

Facundo Morando se enfoca en el reto inmediato de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025: “Queremos dejar al Perú bien representado”