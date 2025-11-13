Perú

Ciudadanos por el Perú pide al JNE que reconozca a Morgan Quero como precandidato presidencial

De acuerdo con el partido político, el exministro de Educación de Dina Boluarte se inscribió en el plazo adecuado para participar en las elecciones del 2026

Guardar
Morgan Quero encabeza la precandidatura
Morgan Quero encabeza la precandidatura presidencial de Ciudadanos por el Perú para las elecciones 2026. (Foto composicíón: Infobae Perú/Agencia Andina/FB: @CPP)

El partido Ciudadanos Por el Perú recurrió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que reconozca a Morgan Quero como militante desde julio de 2024 y así sea oficializado como precandidato presidencial. La agrupación ha emprendido acciones legales y administrativas para demostrar ante el organismo electoral que la afiliación del exministro ocurrió antes del plazo exigido, lo que le permitiría participar tanto en las elecciones primarias como en las generales de 2026.

Alberto Moreno, secretario de Ciudadanos Por el Perú, declaró a RPP que la controversia se originó en una interpretación administrativa del registro y no en un incumplimiento real de los requisitos electorales.

El dirigente explicó que Morgan Quero firmó su afiliación el 9 de julio de 2024, pero el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) le asignó la fecha del 1 de marzo de 2025, debido a que el partido presentó los documentos oficiales en febrero de este año y la inscripción formal ante el ROP se realizó un mes después.

Morgan Quero no podrá ser
Morgan Quero no podrá ser el precandidato presidencial de CPP

“La certeza que tenemos es que el señor Morgan Quero se afilia el 9 de julio del 2024. Lo que queremos hacerle entender al ente electoral es que la afiliación se produjo en esa fecha y es lo que ellos tienen que reconocer”, dijo. Hasta el momento, el JNE sostiene que la afiliación del exministro data de marzo de 2025, fuera del periodo de vigencia para postular en 2026.

El dirigente de Ciudadanos Por el Perú subrayó que la modificación de la ley electoral obliga ahora a que solo se tome en cuenta la fecha de ingreso registrada oficialmente ante el ROP, y no la fecha efectiva de suscripción del afiliado.

“Con esta modificatoria de la ley electoral, los partidos decían la fecha se afiliaban los militantes y esa prevalecía, pero hoy en día eso cambió y ahora que sea la que se presenta al ROP”, enfatizó. De esta manera, el titular del Minedu sigue inhabilitado para participar en las primarias de CPP y como candidato presidencial.

El Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones viene preparando todo lo necesario para las elecciones 2026

Candidaturas en peligro

El JNE advirtió que las candidaturas que presenten observaciones podrían quedar fuera del proceso electoral durante la etapa de calificación, que comienza el 23 de diciembre de 2025. Roberto Burneo, presidente de la institución, informó que es responsabilidad de los partidos políticos revisar si sus precandidatos cumplen los requisitos legales, ya que el ordenamiento vigente es estricto respecto a la inscripción y documentación.

Durante el Primer Encuentro de Aliados contra la Desinformación, Burneo señaló ante la prensa que postulaciones con restricciones legales, irregularidades documentales o problemas judiciales tienen un alto riesgo de ser desestimadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) en la primera fase de revisión. En su intervención, citó como ejemplos a figuras políticas como Vladimir Cerrón y Martín Vizcarra, cuya elegibilidad genera debate en el escenario político nacional.

La lista final de candidaturas admitidas se conocerá luego de esta calificación inicial y de cualquier apelación que pueda elevarse al Pleno del JNE “La tarea, en realidad, ahora es de las organizaciones políticas. Si anuncian candidatos con alguna observación —y lo saben, porque el ordenamiento legal es muy claro—, podrían hacer que [esas postulaciones] se caigan al momento de la calificación”, advirtió Burneo.

Temas Relacionados

Ciudadanos por el PerúMorgan QueroJNEElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Oficializan nombramiento del CAS Salud: Trabajadores tendrán CTS y aguinaldo en 2026

Según detalla la norma legal publica en diario oficial El Peruano, máximo en enero deberá publicarse la normativa complementaria para llevar a cabo este proceso

Oficializan nombramiento del CAS Salud:

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está recargada de varios compromisos de selecciones, tanto por amistosos como por las Eliminatorias para el Mundial 2026

Partidos de hoy, jueves 13

Dos cambios fijos que hará Manuel Barreto en Perú vs Chile por fecha FIFA 2025

Tras el empate 1-1 con Rusia, el técnico interino hará sorpresivos cambios donde marcará un debut esperado y una reaparición en el ‘Clásico del Pacífico’ este martes 18 de noviembre

Dos cambios fijos que hará

Retiro AFP: solo quedan estas fechas del cronograma regular 2025 por el último dígito del DNI

En los siguientes días, se abrirán periodos especiales para quienes no registraron su solicitud a tiempo, con el fin que accedan a sus fondos privados de jubilación

Retiro AFP: solo quedan estas

La gasolina más barata y más cara de Lima este 13 de noviembre

Además del costo promedio de los combustibles en la capital peruana, aquí están los precios más baratos

La gasolina más barata y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Mientras más opciones mejor? Analizando

¿Mientras más opciones mejor? Analizando las elecciones del 2026 desde la economía del comportamiento

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Contraloría confirma que el Ministerio del Interior compró para la PNP un avión en desuso y sin requisitos básicos

Ministro de Justicia ordena medidas disciplinarias contra jefe del INPE, implicado en sobornos e incumplimiento de funciones

Delia Espinoza es citada a declarar por la JNJ, pese a suspensión judicial de su proceso disciplinario

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

El Papa León XIV enumera sus películas favoritas: ‘La Vida es Bella’ está en la lista

Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez anuncian su primer embarazo: “Abril 2026, te esperamos

Pamela López le recuerda a Franco que le pidió perdón a nivel nacional y le dijo ‘error’ a Christian Cueva: “Cometiste horrores”

Paco Bazán afirma no ser ‘padre ausente’: “Voy a seguir esforzando para que a mi hija no le falte nunca nada”

DEPORTES

Gu-Rum Choi se quiebra al

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Partidos de hoy, jueves 13 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dos cambios fijos que hará Manuel Barreto en Perú vs Chile por fecha FIFA 2025

Maria Alejandra Marin se defiende de críticas por rendimiento de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “El atleta no es una máquina”

La inédita reacción de la prensa rusa luego del empate con Perú en amistoso FIFA: “Resultado inesperado contra el perdedor de las Eliminatorias 2026″