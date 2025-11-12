Perú

Qué se celebra el 12 de noviembre en el Perú: una fecha marcada por hitos históricos y transformaciones sociales

La conmemoración de este día reúne episodios que reflejan la compleja evolución política, educativa y sanitaria del país, invitando a repensar el legado de sus protagonistas y el impacto en la identidad nacional

Guardar
Hechos históricos, aniversarios y celebraciones marcan esta fecha en la historia peruana, desde fundaciones distritales hasta hitos en la educación y la medicina, reflejando la diversidad cultural y social del país (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 12 de noviembre reúne hechos históricos y conmemoraciones significativas en el Perú. Ese día, en 1823, se fundó el distrito arequipeño de Cayma; en 1827 ocurrió la batalla de Huanta durante la rebelión iquichana; y en 1845 nació el orador y sacerdote José Antonio Roca y Boloña.

En 1989, Ricardo Belmont ganó las elecciones municipales de Lima, marcando un hito político.

Además, se celebra el Día de la Pediatría Peruana en honor al doctor Enrique León García y el Día de la Educación Primaria, instituido para valorar la enseñanza básica como cimiento del desarrollo nacional.

12 de noviembre de 1823 — Fundación del distrito de Cayma en Arequipa

En las faldas del Chachani,
En las faldas del Chachani, Cayma nació en 1823 como un refugio agrícola que hoy combina historia, fe y expansión metropolitana en el corazón de Arequipa. (Municipalidad Distrital de Cayma)

El distrito de Cayma se estableció oficialmente el 12 de noviembre de 1823 y forma parte de la provincia de Arequipa, en el sur del país. Su territorio presenta una geografía accidentada a más de 2 400 metros de altitud, con laderas y quebradas irrigadas por el río Chili y flanqueadas por el volcán Chachani.

Originalmente asentamiento agrícola y centro religioso desde la época colonial, hoy alberga urbanizaciones modernas, zonas residenciales de alto nivel y centros comerciales.

Con una superficie aproximada de 246 km² y una población que supera los 90 000 habitantes, la zona combina tradición andina y expansión metropolitana.

12 de noviembre de 1827 — Batalla de Huanta, enfrentamiento clave de la guerra de Iquicha

El combate de Huanta marcó
El combate de Huanta marcó un capítulo de tensión en la historia del Perú republicano, cuando el ideal monárquico resistió con fuerza en tierras ayacuchanas. (Runa Chay)

La batalla librada el 12 de noviembre de 1827 a las afueras de Huanta enfrentó a una guarnición republicana de unos 175 soldados con cerca de 1 500 combatientes iquichanos leales al rey.

El comando peruano, liderado por el sargento mayor Narciso Tudela, quedó acorralado tras una avanzada por múltiples frentes. Los insurgentes sufrieron alrededor de 60 bajas, mientras los defensores reportaron 10 a 12 muertos antes de quebrar su resistencia y huir hacia Ayacucho.

La victoria correspondió al bando monárquico. El resultado tensó aún más la rebelión indígena de Iquicha en contra de la joven república.

12 de noviembre de 1845 - José Antonio Roca y Boloña: sacerdote, orador y patriota de la Lima republicana

El presbítero limeño Roca y
El presbítero limeño Roca y Boloña fue voz y conciencia del Perú republicano, un hombre que desde el púlpito y la acción defendió la fe y la nación. (BNP)

José Antonio Roca y Boloña nació en Lima en 1845 y fue un presbítero y canónigo peruano destacado por su elocuencia y compromiso patriótico. Profesor, periodista y defensor de la Iglesia, fue apresado y exiliado por enfrentar al régimen de Mariano Ignacio Prado.

Durante la Guerra del Pacífico dirigió las ambulancias de la Cruz Roja Peruana y denunció los abusos chilenos. Diputado en 1884, apoyó la paz nacional y la educación religiosa.

Su célebre “Discurso Patriótico” y los panegíricos a héroes como Grau consolidaron su fama. Murió en 1914, dejando huella como símbolo de fe, palabra y servicio al país.

12 de noviembre de 1989 — Ricardo Belmot ganó las elecciones municipales de Lima

El empresario Ricardo Belmont cambió
El empresario Ricardo Belmont cambió el rumbo político de Lima al ganar las elecciones municipales de 1989, marcando el ascenso de los independientes. (Congreso de la República)

Las elecciones para elegir alcalde y Concejo Metropolitano se realizaron en Lima ese día. El empresario y presentador televisivo Ricardo Belmont se convirtió en el primer outsider electo para ese cargo, reflejando el descontento con los partidos tradicionales.

El sistema permitió sufragio universal entre mayores de 18 años. Su victoria anticipó la transformación del mapa político urbano peruano, evidenciada en una mayor presencia de candidatos independientes frente a los partidos históricos.

12 de noviembre — Día de la Pediatría Peruana

El Día de la Pediatría
El Día de la Pediatría Peruana honra a Enrique León García, pionero de la medicina infantil, símbolo del compromiso médico con el bienestar de los niños. (Freepik)

Cada 12 de noviembre el Perú celebra el Día de la Pediatría Peruana, instituido en 1950 en honor al doctor Enrique León García, fundador y figura esencial de la Sociedad Peruana de Pediatría, creada en 1930.

La fecha, que coincide con su onomástico, fue propuesta por el doctor Julio Muñoz, entonces presidente de la institución, como reconocimiento a quien es considerado el padre de esta especialidad en el país.

Desde su primera conmemoración, realizada con el maestro aún en vida, la fecha simboliza el compromiso del gremio médico con la salud infantil, suspendiéndose solo en 1958 por una huelga nacional.

12 de noviembre — Día de la Educación Primaria en el Perú

Esta fecha destaca la educación
Esta fecha destaca la educación primaria como la base del progreso humano, recordando el decreto de 1822 que dio forma al sistema educativo peruano. (Andina)

El 12 de noviembre se celebra en el Perú el Día de la Educación Primaria, instituido por el Ministerio de Educación para destacar la relevancia de esta etapa formativa.

La fecha recuerda el decreto de 1822 emitido por José de La Riva-Agüero, que creó la Junta Superior de Instrucción Pública, base del sistema educativo nacional.

Esta conmemoración resalta el papel esencial de la educación primaria en el desarrollo integral de los niños, el fortalecimiento de valores y competencias, y el impulso de políticas que garanticen el acceso igualitario a una educación de calidad.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu-noticias

Más Noticias

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

La conductora y su exesposo vuelven a apostar por el amor, en una historia que empezó hace más de veinte años

Mávila Huertas confirma reconciliación con

Resultados de la Kábala del martes 11 de noviembre de 2025: mira los números ganadores y el video del sorteo

Como cada martes, jueves y sábado, La Tinka comparte los números resultados del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados

Resultados de la Kábala del

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

El jugador con ascendencia asiática no pudo ocultar sus emociones al momento que se acercó a firmar las pancartas con dedicatoria especial realizada por los niños seguidores del club de Tarma

Gu-Rum Choi se quiebra al

Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución, su carta no tiene sentido”

En entrevista, el fiscal supremo calificó de ‘sin sentido’ la carta de Delia Espinoza y aclaró que su reincorporación solo será válida cuando exista una resolución formal del Ministerio Público

Tomás Gálvez responde a Delia

Cómo preparar este truco casero para limpiar las hornillas de la cocina con solo 3 ingredientes

Las hornillas de la cocina acumulan grasa, restos de comida y bacterias que pueden convertirse en focos de contaminación

Cómo preparar este truco casero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plantean prohibir las uniones de

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Juez confirma desacato de la JNJ en caso Delia Espinoza y avisa al Ministerio Público

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

ENTRETENIMIENTO

Mávila Huertas confirma reconciliación con

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

Onelia Molina afirma no ser celosa sobre amistad de Laura Spoya y Mario Irivarren: “vivo con un hombre que me tiene muy segura”

Pati Lorena da detalles de su encuentro con la expareja de Laura Spoya: “Si hablo, haría daño a su familia”

Verónica González reafirma que los mellizos que espera son de Josimar y dice no temer ir presa: “El que no la debe, no la teme”

Magaly Medina opina sobre la transformación del ‘Orejas’ Flores tras su separación: “Está disfrutando la vida”

DEPORTES

Gu-Rum Choi se quiebra al

Gu-Rum Choi se quiebra al despedirse de ADT después de siete años: “Se cierra un ciclo, soy un tarmeño más”

Programación de la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Fabio Gruber llegó al Zenit Training Base para integrarse a la selección peruana con miras al amistoso contra Rusia

Entradas de la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley: precio y venta para los partidos de la Fase 1 del torneo

Dueño de América de Cali presionado por comprar el pase de Luis Ramos: clubes de México y Colombia ya tienen oferta