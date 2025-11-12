Qué se celebra el 12 de noviembre en el Perú: una fecha marcada por hitos históricos y transformaciones sociales

Hechos históricos, aniversarios y celebraciones marcan esta fecha en la historia peruana, desde fundaciones distritales hasta hitos en la educación y la medicina, reflejando la diversidad cultural y social del país (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 12 de noviembre reúne hechos históricos y conmemoraciones significativas en el Perú. Ese día, en 1823, se fundó el distrito arequipeño de Cayma; en 1827 ocurrió la batalla de Huanta durante la rebelión iquichana; y en 1845 nació el orador y sacerdote José Antonio Roca y Boloña.

En 1989, Ricardo Belmont ganó las elecciones municipales de Lima, marcando un hito político.

Además, se celebra el Día de la Pediatría Peruana en honor al doctor Enrique León García y el Día de la Educación Primaria, instituido para valorar la enseñanza básica como cimiento del desarrollo nacional.

12 de noviembre de 1823 — Fundación del distrito de Cayma en Arequipa

En las faldas del Chachani, Cayma nació en 1823 como un refugio agrícola que hoy combina historia, fe y expansión metropolitana en el corazón de Arequipa. (Municipalidad Distrital de Cayma)

El distrito de Cayma se estableció oficialmente el 12 de noviembre de 1823 y forma parte de la provincia de Arequipa, en el sur del país. Su territorio presenta una geografía accidentada a más de 2 400 metros de altitud, con laderas y quebradas irrigadas por el río Chili y flanqueadas por el volcán Chachani.

Originalmente asentamiento agrícola y centro religioso desde la época colonial, hoy alberga urbanizaciones modernas, zonas residenciales de alto nivel y centros comerciales.

Con una superficie aproximada de 246 km² y una población que supera los 90 000 habitantes, la zona combina tradición andina y expansión metropolitana.

12 de noviembre de 1827 — Batalla de Huanta, enfrentamiento clave de la guerra de Iquicha

El combate de Huanta marcó un capítulo de tensión en la historia del Perú republicano, cuando el ideal monárquico resistió con fuerza en tierras ayacuchanas. (Runa Chay)

La batalla librada el 12 de noviembre de 1827 a las afueras de Huanta enfrentó a una guarnición republicana de unos 175 soldados con cerca de 1 500 combatientes iquichanos leales al rey.

El comando peruano, liderado por el sargento mayor Narciso Tudela, quedó acorralado tras una avanzada por múltiples frentes. Los insurgentes sufrieron alrededor de 60 bajas, mientras los defensores reportaron 10 a 12 muertos antes de quebrar su resistencia y huir hacia Ayacucho.

La victoria correspondió al bando monárquico. El resultado tensó aún más la rebelión indígena de Iquicha en contra de la joven república.

12 de noviembre de 1845 - José Antonio Roca y Boloña: sacerdote, orador y patriota de la Lima republicana

El presbítero limeño Roca y Boloña fue voz y conciencia del Perú republicano, un hombre que desde el púlpito y la acción defendió la fe y la nación. (BNP)

José Antonio Roca y Boloña nació en Lima en 1845 y fue un presbítero y canónigo peruano destacado por su elocuencia y compromiso patriótico. Profesor, periodista y defensor de la Iglesia, fue apresado y exiliado por enfrentar al régimen de Mariano Ignacio Prado.

Durante la Guerra del Pacífico dirigió las ambulancias de la Cruz Roja Peruana y denunció los abusos chilenos. Diputado en 1884, apoyó la paz nacional y la educación religiosa.

Su célebre “Discurso Patriótico” y los panegíricos a héroes como Grau consolidaron su fama. Murió en 1914, dejando huella como símbolo de fe, palabra y servicio al país.

12 de noviembre de 1989 — Ricardo Belmot ganó las elecciones municipales de Lima

El empresario Ricardo Belmont cambió el rumbo político de Lima al ganar las elecciones municipales de 1989, marcando el ascenso de los independientes. (Congreso de la República)

Las elecciones para elegir alcalde y Concejo Metropolitano se realizaron en Lima ese día. El empresario y presentador televisivo Ricardo Belmont se convirtió en el primer outsider electo para ese cargo, reflejando el descontento con los partidos tradicionales.

El sistema permitió sufragio universal entre mayores de 18 años. Su victoria anticipó la transformación del mapa político urbano peruano, evidenciada en una mayor presencia de candidatos independientes frente a los partidos históricos.

12 de noviembre — Día de la Pediatría Peruana

El Día de la Pediatría Peruana honra a Enrique León García, pionero de la medicina infantil, símbolo del compromiso médico con el bienestar de los niños. (Freepik)

Cada 12 de noviembre el Perú celebra el Día de la Pediatría Peruana, instituido en 1950 en honor al doctor Enrique León García, fundador y figura esencial de la Sociedad Peruana de Pediatría, creada en 1930.

La fecha, que coincide con su onomástico, fue propuesta por el doctor Julio Muñoz, entonces presidente de la institución, como reconocimiento a quien es considerado el padre de esta especialidad en el país.

Desde su primera conmemoración, realizada con el maestro aún en vida, la fecha simboliza el compromiso del gremio médico con la salud infantil, suspendiéndose solo en 1958 por una huelga nacional.

12 de noviembre — Día de la Educación Primaria en el Perú

Esta fecha destaca la educación primaria como la base del progreso humano, recordando el decreto de 1822 que dio forma al sistema educativo peruano. (Andina)

El 12 de noviembre se celebra en el Perú el Día de la Educación Primaria, instituido por el Ministerio de Educación para destacar la relevancia de esta etapa formativa.

La fecha recuerda el decreto de 1822 emitido por José de La Riva-Agüero, que creó la Junta Superior de Instrucción Pública, base del sistema educativo nacional.

Esta conmemoración resalta el papel esencial de la educación primaria en el desarrollo integral de los niños, el fortalecimiento de valores y competencias, y el impulso de políticas que garanticen el acceso igualitario a una educación de calidad.