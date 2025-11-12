Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución, su carta no tiene sentido”

Tomás Gálvez responde a la carta de Delia Espinoza donde exige su restitución como Fiscal de la Nación. Canal N

En medio de una nueva controversia dentro del Ministerio Público, el fiscal supremo Tomás Gálvez respondió a la carta enviada por la magistrada Delia Espinoza, quien exigió su restitución como Fiscal de la Nación titular. El hecho generó un nuevo capítulo en la disputa institucional entre ambos magistrados, luego de que Espinoza enviara un documento solicitando que sé conforme una comisión de transferencia de gestión, asumiendo que su reincorporación ya estaba vigente.

En declaraciones exclusivas a Canal N, Gálvez confirmó haber recibido la misiva, pero descartó que tenga validez legal. “Sí, ya he recibido la carta, pero no hay nada que decidir, porque esa es una carta que no tiene ningún sentido”, afirmó al inicio de la entrevista, marcando distancia respecto a la posición de su colega.

El magistrado explicó que Delia Espinoza ha interpretado erróneamente las normas y resoluciones judiciales, lo que la habría llevado a asumir que ya está nuevamente en funciones como titular del Ministerio Público. Sin embargo, según Gálvez, esa situación aún no se ha concretado.

Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución que la habilite como fiscal de la Nación”. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

“Ella cree que ya se incorporó a la institución y que está ejerciendo el cargo. Eso no es así. Aún estoy ejerciendo yo, y cuando la Junta Nacional de Justicia disponga su reincorporación, será incorporada de inmediato, pero con una resolución de la Fiscalía de la Nación”, aclaró.

Gálvez recalcó que el procedimiento debe seguir el cauce institucional correspondiente. “Las cosas no son así como así, que entras por la ventana, que entras a la mala, que entras a la fuerza. No. Se incorpora con una resolución de Fiscalía de la Nación, en este caso, emitida por mi persona”, enfatizó.

El fiscal señaló además que, hasta que dicha resolución no exista, Delia Espinoza no está ejerciendo funciones públicas ni fiscales. “Mientras no haya resolución, ella no puede decir nada de lo que está diciendo en la carta. Es un despropósito y una indebida interpretación del orden jurídico”, agregó.

Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución que la habilite como fiscal de la Nación”. Infobae Perú / Captura TV - Canal N

Durante la entrevista, Gálvez también fue consultado sobre si su postura había sido consensuada con el resto de la Junta de Fiscales Supremos, a lo que respondió que hablaba a título personal como fiscal de la Nación interino. “El que tiene que dictar la resolución soy yo. Esa no es una posición, es el procedimiento legal que debe seguirse”, afirmó.

Cuando la periodista le preguntó por qué, pese a su experiencia, Delia Espinoza habría enviado una carta con esa interpretación, Gálvez no dudó en responder: “Porque lamentablemente no está interpretando adecuadamente la norma. Nadie entra a la Fiscalía sin una resolución autoritativa. Eso lo sabe cualquier abogado, y además es sentido común”.

El fiscal también descartó que exista una disputa personal y reiteró que todo depende del cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Judicial y la JNJ. “La sentencia ha ordenado a la Junta Nacional de Justicia que reponga a la doctora Espinoza como fiscal de la Nación. Cuando esa orden sea cumplida y notificada, emitiré la resolución que ponga fin a mi interinato e incorpore a la doctora como titular. Mientras tanto, absolutamente nada”, sostuvo.

Delia Espinoza envía una carta al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, solicitando la continuidad de fiscales. (Composición Infobae)

Más adelante, durante la conversación, se le consultó sobre las recientes declaraciones del fiscal Germán Juárez Atoche, quien advirtió que sería inapropiado que Gálvez desactive los equipos especiales de investigación, debido a que —según dijo— él estaría vinculado al caso Cuellos Blancos del Puerto. Gálvez respondió.

“No estoy vinculado en absoluto al caso Cuellos Blancos. No tengo ninguna investigación pendiente, y con esa precisión, en gran parte estoy de acuerdo con el doctor Juárez”, señaló, negando cualquier conflicto de intereses.

También aclaró que no ha planteado desactivar los equipos especiales, sino evaluar su desempeño, especialmente después de que el Tribunal Constitucional cuestionara su funcionamiento en determinados casos. “No se trata de cerrarlos, sino de evaluar los resultados y los alcances de sus funciones, sobre todo en los procesos relacionados con el caso Cócteles”, explicó.

Tomás Gálvez responde a Delia Espinoza tras exigir su restitución: “Aún no hay resolución que la habilite como fiscal de la Nación”. Infobae Perú / Captura TV - Canal N