Perú

Juntos por el Perú anuncia que Pedro Castillo postulará al Senado y Roberto Sánchez a la presidencia

La agrupación indicó que el expresidente encabezará la lista de senadores con el número 1. Por otro lado, el congresista y fundador del partido será el aspirante a Palacio de Gobierno

Guardar
Roberto Sánchez y Pedro Castillo
Roberto Sánchez y Pedro Castillo postularán a la presidencia y al Senado

Juntos por el Perú (JPP) confirmó que Pedro Castillo encabezará su lista de candidatos al senado nacional, con el número 1. "¡El pueblo vuelve a levantarse con esperanza y dignidad! Roberto Sánchez y Pedro Castillo, juntos con el pueblo y por un Perú justo, libre y soberano", publicaron en su cuenta oficial de Facebook.

El congresista y fundador de la agrupación, será el aspirante al sillón presidencial, junto con Analí Márquez (primera vicepresidencia) y Brígida Curo (segunda vicepresidencia). Por el momento, no figura entre los principales candidatos en las encuestas, de acuerdo con los últimos datos de Ipsos, sino en el conjunto de ‘otros’.

Pedro Castillo insultó a Fernando
Pedro Castillo insultó a Fernando Rospigliosi en plena audiencia de la Subcomisión. Foto: composición Infobae

Incertidumbre en la candidatura

El Ministerio Público ratificó el pedido de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de rebelión, en el contexto del proceso penal iniciado tras el intento de disolución del Congreso ocurrido en diciembre de 2022. La acusación también incluye la solicitud de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Durante la última audiencia, la Fiscalía propuso además una condena alternativa de 19 años de cárcel en caso de que el tribunal no reconozca la existencia del delito de rebelión pero sí el de conspiración. La institución detalló que ambos escenarios contemplan penas accesorias y reparaciones civiles, en línea con la gravedad de los hechos atribuidos al exjefe de Estado.

La acusación fiscal sostiene que el exmandatario ejecutó una acción inconstitucional al anunciar el cierre del Congreso y la reorganización de todo el sistema judicial y electoral. Según la postura del Ministerio Público, estas decisiones constituyeron un uso ilegítimo de la investidura presidencial y una vulneración al orden democrático peruano.

El proceso judicial abarca también a exfuncionarios como Betssy ChávezRoberto Sánchez y Willy Huerta, quienes integraron el gobierno de Castillo y están siendo investigados por presunta participación en la planificación y ejecución del caso. El argumento es que la gravedad de los hechos requiere una sanción ejemplar para evitar futuros intentos de ruptura institucional.

Pedro Castillo y Roberto Sánchez
Pedro Castillo y Roberto Sánchez cuando eran parte del Ejecutivo. | Xinhua/Mariana Bazo

Por otro lado, en el ámbito político, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Poder Legislativo aprobó el informe final que propone inhabilitar a Pedro Castillo y a los tres miembros de su gabinete anteriormente mencionados.

La propuesta obtuvo 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. En el mismo debate, se decidió archivar las denuncias constitucionales contra el exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, debido a una resolución suprema determinó su no participación en los hechos investigados.

JPP ya venía apoyando a Castillo

El partido de Roberto Sánchez ya venía apoyando públicamente a Pedro Castillo, en los últimos meses. Ante la vacancia de Dina Boluarte, publicaron un pronunciamiento en el que no solo pide su restitución como presidente de la República, sino también convocan a una Asamblea Constituyente.

En el documento, JPP califica de “ilegal e inconstitucional” la destitución de Castillo, quien permanece bajo prisión preventiva tras el intento de disolución del Congreso en diciembre de 2022. El comunicado subraya que la vacancia no respetó el debido proceso ni el derecho a la defensa.

Temas Relacionados

Pedro CastilloRoberto SánchezJuntos por el PerúSenadoperu-politica

Más Noticias

José Cueto asegura que Vladimir Cerrón “está fuera de la realidad” al decir que Pedro Castillo fue víctima de los militares

En la víspera, el prófugo líder de Perú Libre aseguró que el golpe de Estado fallido fue parte de un complot elaborado por “militares en actividad y otros en retiro que están dentro del parlamento”

José Cueto asegura que Vladimir

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

La exproductora de Gisela Valcárcel fue vista compartiendo un desayuno con Brian Rullan, el padre de los hijos de Laura Spoya, en un restaurante del Polo, Surco.

Pati Lorena sorprende al ser

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

El exfutbolista evoluciona su canal JF10 TV y presenta una nueva plataforma con figuras como Laura Spoya y Mario Irivarren.

Jefferson Farfán lanza oficialmente su

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en Perú? Esto dice la ley vigente y los proyectos en debate

En los últimos días, surgió una versión sobre un supuesto cambio en la jornada laboral que generó dudas entre trabajadores y empleadores

¿Se reducirá la jornada laboral

Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

El delantero de Universitario se atrevió desde fuera del área y colocó el 1-1 en el Gazprom Arena de San Petersburgo

Golazo de Alex Valera con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Cueto asegura que Vladimir

José Cueto asegura que Vladimir Cerrón “está fuera de la realidad” al decir que Pedro Castillo fue víctima de los militares

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en Perú? Esto dice la ley vigente y los proyectos en debate

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Congreso: aprueban que menores de 16 años tengan prohibido usar servicios digitales sin la autorización de un adulto

Elvia Barrios exige al Ministerio Público dejar disputas internas y actuar contra el crimen: “No hay fiscales en unidades de flagrancia”

ENTRETENIMIENTO

Pati Lorena sorprende al ser

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Perfect Blue, la obra maestra de Satoshi Kon, regresa a los cines peruanos en una versión remasterizada en 4K

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

DEPORTES

Golazo de Alex Valera con

Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

Comerciantes Unidos responde y exige justicia deportiva tras la suspensión del duelo con Ayacucho FC: “Genera un precedente gravísimo”

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Se filtró la condición para que Luis Advíncula se vaya de Boca Juniors y fiche por Alianza Lima