Perú

IGP registró un sismo de magnitud 4 en Pisco, Ica

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Guardar
Perú es uno de los
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4 este miércoles 12 de noviembre con epicentro en la ciudad de Huancano, en la provincia de Pisco del departamento de Ica.

De acuerdo con un reporte de la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 06:43 (hora local) y se originó a una distancia de 36 kilómetros al Norte de Huancano, con una profundidad de 92 kilómetros y latitud y longitud de -13.29, -75.73 grados.

Debido a la magnitud del movimiento telúrico el rango de alerta emitido fue de color verde.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

¿Que hacer en caso
¿Que hacer en caso de un terremoto? (REUTERS/Luisa González)

Los sismos y su relación con el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los terremotos más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Los sismos más fuertes de Perú

Terremoto en Perú en el
Terremoto en Perú en el 2016 (AP)

El país latinoamericano ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El terremoto de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 aconteció en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro sismo de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que comenzó a las 09:34 horas, dejó daños en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un movimiento telúrico de magnitud 6.9 afectó a parte sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más destructor después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente dañado por uno de los sismos más devastadores en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos acontecidos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos sismos registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

SismoPerúperu-noticiasNoticias

Más Noticias

Suheyn Cipriani se burla de las disculpas de César Vega: “Justo ayer dejamos de perdonar”

El cantante expresó su arrepentimiento en una entrevista, pero la modelo optó por rechazar la reconciliación con un comentario sarcástico, marcando distancia de su expareja y atrayendo la atención en redes sociales

Suheyn Cipriani se burla de

El Monstruo posee celular en penal de Paraguay desde donde ordena ataques extorsivos

Erick Moreno Hernández mantiene contacto con sus colaboradores desde La Emboscada, coordinando extorsiones y disputas por territorios clave como Pasamayito pese a estar preso

El Monstruo posee celular en

Friaje en Perú: Senamhi pronostica lluvias, vientos intensos y descenso de la temperatura en estas regiones

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, la masa de aire frío ingresará por la selva sur el viernes 14 de noviembre

Friaje en Perú: Senamhi pronostica

Hoy hay corte de agua en Lima: estas zonas serán afectadas este 12 de noviembre, indica Sedapal

La compañía estatal comunicó la suspensión temporal del suministro en varios sectores capitalinos por trabajos de mantenimiento y limpieza en los reservorios de la ciudad

Hoy hay corte de agua

Nuevo ataque a ‘Los Chinos’: delincuentes balean bus en Villa María del Triunfo

Dos individuos en motocicleta dispararon contra el vehículo y luego huyeron. Esta acción generó alarma entre quienes presenciaron el hecho

Nuevo ataque a ‘Los Chinos’:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Plantean prohibir las uniones de

Plantean prohibir las uniones de hecho con menores de edad

Fujimorista Fernando Rospigliosi se burla de Zaira Arias: “Me sorprende que esté como loquita para acceder al Congreso”

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Juez confirma desacato de la JNJ en caso Delia Espinoza y avisa al Ministerio Público

Excanciller Francisco Tudela reveló qué dijo Alejandro Toledo al terrorista Cerpa Cartolini, del MRTA, para que lo liberen: “Fue terrible”

ENTRETENIMIENTO

Milena Zárate se compromete con

Milena Zárate se compromete con su tatuador en Chicago: “Después de besar tantos sapos, encontré a mi príncipe azul”

Magaly Medina arremete contra Pati Lorena por acusaciones a Laura Spoya: “Uno no se puede divertir cuando su honor está en juego”

Mávila Huertas se reconcilia con Roberto Reátegui, su exesposo: así fue su historia de amor, ruptura y reencuentro

Mávila Huertas confirma reconciliación con Roberto Reátegui tras 12 años separados: “Estoy muy contenta y creo que él también”

Onelia Molina afirma no ser celosa sobre amistad de Laura Spoya y Mario Irivarren: “vivo con un hombre que me tiene muy segura”

DEPORTES

Leyla Chihuán advierte sobre el

Leyla Chihuán advierte sobre el carácter de Natalia Málaga en su regreso: “Será más seria, no sé cómo la van a parar”

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Paolo Guerrero evitó referirse sobre la continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima: “Eso es tema de él. Yo te hablo por mí”

Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025