Escándalo en Chorrillos: Teniente alcalde recibe fajo de 5 mil soles en transacción sospechosa

El teniente alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, aparece recibiendo 5 mil soles en un video proyectado durante la sesión del concejo municipal, generando acusaciones de corrupción. | Fuente: Canal N

Un escándalo político sacudió a la Municipalidad de Chorrillos tras la filtración de un video que mostró al teniente alcalde Richard Cortez Melgarejo involucrado en una transacción sospechosa de dinero. Las imágenes, que se proyectaron durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Municipal, mostraron a Cortez recibiendo un fajo de billetes en una reunión privada, lo que generó alarma entre los regidores y representantes vecinales presentes.

El incidente ocurrió el 27 de marzo de 2025, cuando durante la sesión del Consejo Municipal, presidida por el alcalde Fernando Velazco, se proyectó el video en el que Cortez aparece recibiendo un fajo de billetes de un interlocutor desconocido. En la grabación, Cortez discute sobre un proceso de vacancia presentado por Carmen Cuadra y menciona su influencia en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que ha incrementado las sospechas sobre su involucramiento en actos ilícitos.

En la conversación registrada, el militante de Alianza Para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, trata de persuadir a su interlocutor para que confíe en él, indicándole que es una de las personas “específicas” y adecuadas en las que decidió acudir. Le pide entonces que le otorgue un “apoyo económico”, asegurándole que a cambio podrá brindarle una “línea de confianza a futuro”. Este pedido de apoyo económico, combinado con la promesa de futuras alianzas, genera aún más sospechas sobre la transacción.

Teniente alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, aparece en un video recibiendo un fajo de 5 mil soles. Foto: Composición Infobae Perú

Fue entonces cuando su interlocutor le entrega un fajo de 5.000 soles, explicando que esa cantidad representa “una señal de buena voluntad”. Asegura que, a más tardar al día siguiente, le entregará otros S/35.000.

“Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una seña de buena voluntad. A más tardar mañana te estoy dando 35 (mil soles)”, indica el interlocutor entregando a Cortez lo que sería una inicial., incluso le pide a Cortez que cuente el dinero.

Richard Cortez Melgarejo fue suspendido

Tras la proyección del video, los asistentes no tardaron en reprender a Cortez por las imágenes, que sugieren posibles actos de corrupción. Ante esta situación, se acordó suspenderlo de inmediato de sus funciones, acusándolo de violar los principios éticos de la administración pública.

Cortez intentó justificarse, pero la tensión aumentó rápidamente cuando comenzó un acalorado intercambio con el alcalde Fernando Velazco. “Vas a tener que dar explicaciones ante la Fiscalía”, le advirtió la autoridad edil, dejando claro que la situación no quedaría impune.

Ricard Cortez Melgarejo fue suspendido de su cargo como teniente alcalde de Chorrillos. Foto: Municipalidad de Chorrillos.

Acusan al alcalde Velazco de ‘sembrar’ a Cortez

El escándalo no solo ha afectado a Cortez, sino que también ha desatado acusaciones de conspiración política. Según Perú 21, opositores del alcalde Velazco aseguran que el actual gobierno municipal estaría buscando deshacerse de Cortez, quien votó a favor de su vacancia el pasado 24 de enero. Según su argumento, la municipalidad mantiene una deuda millonaria con varios proveedores y trabajadores, y Velazco habría ofrecido pagar la deuda de uno de los proveedores, Lester Aguilar, a cambio de que este “sembrara” a Cortez para sacarlo del cargo.

La acusación de “siembra” se refiere a la presunta manipulación del proceso para incriminar a Cortez y eliminarlo del escenario político, como venganza por su voto en la vacancia de Velazco. De acuerdo con los opositores, este intento de desprestigiar a Cortez tiene como objetivo debilitar a la oposición y consolidar el poder del actual alcalde. Sostienen que Velazco estaría utilizando esta estrategia como una maniobra política para mantener el control sobre el municipio y eliminar a aquellos que desafían su autoridad.

Cortez acusa a Velazco de amenazas de muerte

La situación tomó un giro aún más dramático cuando, en un video difundido por medios locales, Cortez apareció eufórico tras abandonar la sede del municipio. En las imágenes, el teniente alcalde acusaba al alcalde Velazco de haberlo amenazado de muerte si no renunciaba a su cargo. “El alcalde me dijo que si yo no renuncio a mi cargo como teniente alcalde me va a matar”, exclamó Cortez. Este alegato ha añadido aún más tensión al conflicto, abriendo la puerta a posibles denuncias y investigaciones sobre las amenazas y la seguridad personal de Cortez.

Richard Cortez acusa al alcalde de Chorrillos, Fernando Velazco, de haberlo amenazado de muerte tras votar a favor de su vacancia, denunciando una conspiración para sacarlo de su cargo. Fuente: El Chico de las Noticias

“Desde el día que yo voté a favor de la vacancia, el alcalde ha iniciado un proceso de seguimiento y me ha amenazado de muerte”, continuó Cortez. Ante estas afirmaciones, el teniente alcalde señaló que realizará una denuncia formal contra Velazco, solicitando garantías para su vida.