Incautan en Gamarra más de 1 millón de soles en polos falsos de Tommy Hilfiger, Hugo Boss y Michael Kors

El operativo de la PNP se realizó en la galería Markata, donde se intervinieron más de 60 stands y se decomisaron más de 200 bultos con mercadería falsificada en los sótanos del local

Un nuevo golpe contra el comercio ilegal se registró este martes en el corazón del emporio comercial Gamarra, en el distrito de La Victoria, donde agentes de la Policía Fiscal incautaron más de 200 sacos de prendas falsificadas que eran vendidas como originales dentro de la galería Markata. El operativo se realizó en los sótanos del establecimiento y dejó al descubierto una red de comerciantes que ofrecía ropa con logos de reconocidas marcas internacionales a precios muy por debajo del mercado.

Durante la intervención, los efectivos policiales llenaron más de 60 stands con la mercadería incautada, que según las primeras estimaciones superaría el millón de soles en valor comercial. De acuerdo con el general Javier Vela, jefe de la Policía Fiscal, las prendas imitaban modelos de marcas como Tommy Hilfiger, Hugo Boss y Michael Kors, entre otras, y eran ofrecidas a precios que oscilaban entre los S/ 50 y S/ 60, cuando los originales pueden costar hasta US$ 200.

Más de 200 bultos con prendas falsificadas en galería Markata

Composición: Infobae Perú

“Intervinimos aproximadamente sesenta stands y ya tenemos más de doscientos paquetes o bultos conteniendo toda la mercancía que se está incautando. Se ha comunicado al Ministerio Público y se continuará las diligencias correspondientes”, declaró el general Vela durante la intervención. El oficial explicó que esta galería ya había sido objeto de operativos similares en lo que va del año, debido a la constante presencia de productos que vulneran las leyes de propiedad intelectual.

El representante de la Policía Fiscal precisó que las prendas eran comercializadas como si fueran originales, pero con etiquetas, logos y empaques falsificados. “Tenemos diferentes prendas y de diferentes marcas reconocidas. Por ejemplo, vemos polos Michael Kors, Tommy y Boss, y se ofrecen a precios que lógicamente no están al nivel de lo que normalmente debería costar. Un polo Boss no baja de doscientos dólares y acá lo encontramos en cincuenta, sesenta soles”, indicó.

Durante el operativo no se registraron detenidos, aunque las autoridades adelantaron que las investigaciones continuarán para identificar a los responsables del almacenamiento y venta de la ropa falsificada. Toda la mercadería decomisada fue trasladada a los almacenes del Ministerio Público, donde se realizará el aforo correspondiente para determinar su valorización exacta.

El general Vela también informó que estos operativos se replicarán en otros centros comerciales del país como parte de las acciones de control destinadas a erradicar la falsificación y proteger los derechos de los consumidores. La Policía Fiscal levantó las actas correspondientes y dejó constancia del hallazgo de gran cantidad de prendas que imitaban marcas internacionales.

Refuerzan seguridad y actividades comerciales en Gamarra por campaña navideña

Un último informe del despaco del Presidente de Estados Unidos tiene en la mira a dos grandes centros de comercio en Perú. - Crédito Andina

Con la llegada de la temporada de fin de año, el emporio textil Gamarra ha puesto en marcha un plan de seguridad reforzado para garantizar un entorno seguro a comerciantes y visitantes durante las semanas de mayor movimiento comercial.

Según informó la Agencia Andina, se han implementado dos turnos diarios de vigilancia policial con 180 agentes por franja horaria, además del apoyo de las Fuerzas Armadas, que patrullan las principales avenidas del distrito de La Victoria, declarado en estado de emergencia.

Las galerías de la zona también se han sumado al esfuerzo abriendo nuevos accesos para mejorar el flujo de clientes y reducir la congestión en los pasillos más transitados. A ello se suma un incremento en el número de cámaras de videovigilancia y personal de seguridad privada, con el objetivo de prevenir robos y extorsiones.

El plan, denominado “Navidad Segura”, también busca reactivar las ventas con eventos especiales. Del 27 al 29 de noviembre, se realizará el Festival de la Ropa Interior en el cruce de los jirones América y Humboldt, con pasacalles, exhibiciones de marcas reconocidas y sorteos de electrodomésticos para quienes realicen compras durante esas fechas.

