Perú

Dilbert Aguilar anuncia que será operado: afrontará una cirugía para colocarse una prótesis tras fracturarse la cadera

El popular cantante de cumbia confirmó que será sometido a una cirugía para recibir una prótesis de cadera tras sufrir una fuerte caída. Pese al dolor, mantiene el optimismo y promete continuar con su carrera musical

Guardar
El intérprete compartió cómo vivió el inesperado incidente y confirmó que la próxima semana recibirá una prótesis, mostrando optimismo ante la cirugía y el proceso de rehabilitación que se avecina (América TV)

El artista peruano Dilbert Aguilar sorprendió al público al revelar que será intervenido quirúrgicamente después de sufrir una fractura en la cadera. La lesión ocurrió tras una caída que, según contó, al principio no pareció grave.

Sin embargo, al intentar incorporarse, notó la magnitud del daño. A pesar de la compleja recuperación que le espera, el intérprete de “Vuelve” mantiene la serenidad y asegura que no perderá el entusiasmo por la música.

Con su característico humor, el cantante señaló que afrontará la operación como un nuevo desafío en su vida artística y personal.

Una caída que cambió sus planes

Una caída que pareció inofensiva
Una caída que pareció inofensiva cambió los planes de Dilbert Aguilar. El músico confesó que solo al intentar levantarse comprendió la gravedad del accidente que hoy lo mantiene en pausa. (América TV)

Durante una entrevista con “La Chola Chabuca”, Dilbert Aguilar relató el accidente con la naturalidad que lo caracteriza. “Tuve una caída y me fracturé la cadera”, contó entre sonrisas, aunque luego admitió que la situación fue más seria de lo que pensó. “Al principio me reía del roche, pero cuando intenté pararme sentí la realidad”, explicó.

El músico detalló que la lesión no le generó dolor inmediato, lo que lo llevó a subestimar el golpe. Horas después, los exámenes médicos confirmaron que había sufrido una fractura que requería cirugía. La noticia preocupó a sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y admiración por su temple ante la adversidad.

La decisión de operarse

Frente al diagnóstico, Aguilar afirmó con tranquilidad que será intervenido la próxima semana. “Me van a poner una prótesis, así que creo que es lo mejor”, señaló. La operación busca devolverle movilidad total y prevenir futuras complicaciones.

Aunque el procedimiento implica un proceso de recuperación largo, el artista se muestra confiado. A lo largo de su carrera ha enfrentado diversos obstáculos, y esta vez, asegura, no será diferente. “No me dolía, pero ya me di cuenta de lo que es. Ahora toca cuidarme”, comentó durante la charla televisiva.

Su actitud, entre el humor y la reflexión, reafirma la imagen de resiliencia que lo ha acompañado por décadas. Para Aguilar, la música no solo es profesión, sino también terapia y motor para continuar.

El escenario no se detiene

El intérprete confirmó que entrará
El intérprete confirmó que entrará a cirugía la próxima semana para someterse a la colocación de una prótesis. Mantiene la serenidad y el optimismo frente al procedimiento médico. (Facebook)

Semanas antes del anuncio, el cantante ya había sorprendido a sus fanáticos al aparecer en silla de ruedas durante una presentación. Aun con movilidad reducida, no canceló sus compromisos y ofreció su espectáculo con la misma energía de siempre.

“Debo cumplir con mi público, ellos me han dado todo”, expresó en una conversación anterior. Su determinación generó aplausos dentro y fuera del escenario. Mientras los médicos le recomendaban reposo absoluto, Aguilar prefería mantenerse activo, convencido de que la música lo ayuda a sanar.

La imagen del artista interpretando sus temas sentado, acompañado por su orquesta, se volvió viral en redes sociales. Muchos resaltaron su entrega y espíritu inquebrantable. “Él no se rinde”, escribieron sus seguidores, quienes llenaron sus perfiles con mensajes de cariño.

Un mensaje de optimismo y gratitud

Pese al golpe y la cirugía inminente, Dilbert Aguilar mantiene la sonrisa y el optimismo que lo distinguen. Reconoce que esta experiencia le ha recordado la importancia del cuerpo y del tiempo. “Pensé que era una caída simple, pero aprendí que hay que escucharse”, reflexionó con serenidad.

El intérprete también aprovechó para agradecer las muestras de afecto de sus fans y colegas del medio artístico. Para él, la música y el cariño del público son los pilares que sostienen su recuperación. “Me espera una operación, pero volveré a cantar como siempre”, aseguró.

El “Pequeño Gigante de la Cumbia” se prepara así para una nueva etapa, en la que la fortaleza personal y el amor por su arte serán sus mejores aliados. Aunque su cuerpo se recupere lentamente, su voz y su fe en la vida siguen intactas, tan firmes como su promesa de seguir haciendo bailar al Perú.

Temas Relacionados

Dilbert AguilaroperaciónCumbiaperu-entretenimiento

Más Noticias

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ya se juega el cuarto set. El equipo ‘blanquiazul’ gana 2-1 y está a un parcial de concretar su victoria. Sigue las incidencias del enfrentamiento desde el Coliseo Miguel Grau

Alianza Lima vs Olva Latino

Gran incendio en SJL: Constantes explosiones impiden que bomberos controlen el fuego

Más de quince unidades de emergencia enfrentan, desde las 5 de la tarde, las llamas que se extendieron hasta viviendas cercanas

Gran incendio en SJL: Constantes

Detenido por extorsión sorprende al coronel Víctor Revoredo durante operativo en Comas: “Yo lo conozco y lo felicito”

El jefe de la nueva División de Investigación contra Extorsiones de la PNP conversó con uno de los detenidos durante un operativo contra la banda criminal ‘Los Feroces de Lima Norte’

Detenido por extorsión sorprende al

Exasesora apunta contra Vicente Tiburcio: asegura que su salida se debe a presunto vínculo con IDL y denuncia a Patricia Benavides

La abogada penalista Giovanna Vélez Fernández calificó el pedido de su renuncia como una “represalia”, motivada por un sector parlamentario

Exasesora apunta contra Vicente Tiburcio:

Tomás Gálvez removió a la fiscal que lo investigaba por el caso Cuellos Blancos y ahora va por todo el equipo especial

Este lunes se debatirá la propuesta del fiscal de la Nación interino de eliminar todos los equipos especiales de la Fiscalía, incluido el que investiga a su amigo José Luis Castillo Alva

Tomás Gálvez removió a la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exasesora apunta contra Vicente Tiburcio:

Exasesora apunta contra Vicente Tiburcio: asegura que su salida se debe a presunto vínculo con IDL y denuncia a Patricia Benavides

Tomás Gálvez removió a la fiscal que lo investigaba por el caso Cuellos Blancos y ahora va por todo el equipo especial

Ministro Vicente Tiburcio pidió la renuncia de asesora por colocar “conflicto armado interno” en su tesis

Congresista Roberto Sánchez viajó a México y se habría reunido con Lilia Paredes para gestionar asilo de Betssy Chávez

Nadine Heredia pide bloquear su extradición desde Brasil, el arresto internacional y anular pruebas del caso Odebrecht

ENTRETENIMIENTO

Diane Kruger y Anamaria Vartolomei

Diane Kruger y Anamaria Vartolomei revelaron a Infobae Perú la fuerza femenina detrás de The Seduction, la nueva serie de HBO Max

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Susy Díaz promete una noche inolvidable donde hablará de política, amores y escándalos

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

Santi Lesmes, su apoyo a Maju Mantilla y la llegada de Michelle Soifer y Ricardo Rondón a Arriba mi Gente: “Hay para todos”

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”

Regatas sufrió su segunda derrota en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: fue sorprendido por Atenea en un partidazo

Basquetbolista juvenil peruano se sumará a las filas de Boca Juniors, aseguró entrenador de la selección nacional

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase