Dilbert Aguilar anuncia que será operado: afrontará una cirugía para colocarse una prótesis tras fracturarse la cadera

El intérprete compartió cómo vivió el inesperado incidente y confirmó que la próxima semana recibirá una prótesis, mostrando optimismo ante la cirugía y el proceso de rehabilitación que se avecina (América TV)

El artista peruano Dilbert Aguilar sorprendió al público al revelar que será intervenido quirúrgicamente después de sufrir una fractura en la cadera. La lesión ocurrió tras una caída que, según contó, al principio no pareció grave.

Sin embargo, al intentar incorporarse, notó la magnitud del daño. A pesar de la compleja recuperación que le espera, el intérprete de “Vuelve” mantiene la serenidad y asegura que no perderá el entusiasmo por la música.

Con su característico humor, el cantante señaló que afrontará la operación como un nuevo desafío en su vida artística y personal.

Una caída que cambió sus planes

Una caída que pareció inofensiva cambió los planes de Dilbert Aguilar. El músico confesó que solo al intentar levantarse comprendió la gravedad del accidente que hoy lo mantiene en pausa. (América TV)

Durante una entrevista con “La Chola Chabuca”, Dilbert Aguilar relató el accidente con la naturalidad que lo caracteriza. “Tuve una caída y me fracturé la cadera”, contó entre sonrisas, aunque luego admitió que la situación fue más seria de lo que pensó. “Al principio me reía del roche, pero cuando intenté pararme sentí la realidad”, explicó.

El músico detalló que la lesión no le generó dolor inmediato, lo que lo llevó a subestimar el golpe. Horas después, los exámenes médicos confirmaron que había sufrido una fractura que requería cirugía. La noticia preocupó a sus seguidores, quienes expresaron su apoyo y admiración por su temple ante la adversidad.

La decisión de operarse

Frente al diagnóstico, Aguilar afirmó con tranquilidad que será intervenido la próxima semana. “Me van a poner una prótesis, así que creo que es lo mejor”, señaló. La operación busca devolverle movilidad total y prevenir futuras complicaciones.

Aunque el procedimiento implica un proceso de recuperación largo, el artista se muestra confiado. A lo largo de su carrera ha enfrentado diversos obstáculos, y esta vez, asegura, no será diferente. “No me dolía, pero ya me di cuenta de lo que es. Ahora toca cuidarme”, comentó durante la charla televisiva.

Su actitud, entre el humor y la reflexión, reafirma la imagen de resiliencia que lo ha acompañado por décadas. Para Aguilar, la música no solo es profesión, sino también terapia y motor para continuar.

El escenario no se detiene

El intérprete confirmó que entrará a cirugía la próxima semana para someterse a la colocación de una prótesis. Mantiene la serenidad y el optimismo frente al procedimiento médico. (Facebook)

Semanas antes del anuncio, el cantante ya había sorprendido a sus fanáticos al aparecer en silla de ruedas durante una presentación. Aun con movilidad reducida, no canceló sus compromisos y ofreció su espectáculo con la misma energía de siempre.

“Debo cumplir con mi público, ellos me han dado todo”, expresó en una conversación anterior. Su determinación generó aplausos dentro y fuera del escenario. Mientras los médicos le recomendaban reposo absoluto, Aguilar prefería mantenerse activo, convencido de que la música lo ayuda a sanar.

La imagen del artista interpretando sus temas sentado, acompañado por su orquesta, se volvió viral en redes sociales. Muchos resaltaron su entrega y espíritu inquebrantable. “Él no se rinde”, escribieron sus seguidores, quienes llenaron sus perfiles con mensajes de cariño.

Un mensaje de optimismo y gratitud

Pese al golpe y la cirugía inminente, Dilbert Aguilar mantiene la sonrisa y el optimismo que lo distinguen. Reconoce que esta experiencia le ha recordado la importancia del cuerpo y del tiempo. “Pensé que era una caída simple, pero aprendí que hay que escucharse”, reflexionó con serenidad.

El intérprete también aprovechó para agradecer las muestras de afecto de sus fans y colegas del medio artístico. Para él, la música y el cariño del público son los pilares que sostienen su recuperación. “Me espera una operación, pero volveré a cantar como siempre”, aseguró.

El “Pequeño Gigante de la Cumbia” se prepara así para una nueva etapa, en la que la fortaleza personal y el amor por su arte serán sus mejores aliados. Aunque su cuerpo se recupere lentamente, su voz y su fe en la vida siguen intactas, tan firmes como su promesa de seguir haciendo bailar al Perú.