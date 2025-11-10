Perú

Despistajes gratuitos de cáncer de piel y educación preventiva en el Parque Metropolitano “Las Malvinas”

Desde este miércoles 12 al viernes 14 de noviembre la Liga Contra el Cáncer realizará esta campaña de salud donde también se dará consejería en la prevención de enfermedades crónicas y control de presión arterial, peso, talla y glucosa

Guardar
Minsa alerta sobre escalada de
Minsa alerta sobre escalada de cáncer de piel en el Perú por radiación solar| Andina

En el marco de la campaña “Cuida tu Salud”, la Liga Contra el Cáncer anunció la realización de una jornada gratuita de despistajes y educación preventiva, que se llevará a cabo del miércoles 12 al viernes 14 de noviembre en el Parque Metropolitano Alameda “Las Malvinas”, en el Cercado de Lima. La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de los chequeos tempranos de cáncer de piel y promover prácticas saludables frente al incremento de la radiación solar.

La campaña, abierta a todo público y de acceso libre, ofrecerá atención desde las 09:30 a.m. hasta las 03:00 p.m. el miércoles 12, y de 10:00 a.m. a 03:30 p.m. los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Los asistentes podrán acceder, sin costo alguno, a evaluaciones profesionales de manchas y lunares, así como a consejería sobre autocuidado, prevención de enfermedades crónicas y control de presión arterial, peso, talla y glucosa.

El director de la Facultad de Salud de Cibertec, Juan Carlos Infante, señaló: “Reconocemos que la salud es un pilar fundamental para el bienestar de las personas. Por eso, creemos que acercar información y educación a más comunidades es clave para la prevención y promoción de la salud”. Infante destacó que Cibertec viene fortaleciendo su compromiso con la formación de profesionales sanitarios, a través de la oferta de carreras de salud que buscan contribuir de manera tangible al bienestar social.

Durante los tres días de campaña, se realizarán despistajes gratuitos de cáncer de piel a cargo de especialistas, además de breves sesiones educativas con recomendaciones sobre el uso de bloqueador solar, hidratación y la detección temprana de signos de alarma en la piel. Este esfuerzo cobra especial relevancia ante la proximidad del verano, cuando la exposición a la radiación ultravioleta se incrementa y los riesgos se multiplican.

La gerente general de la Liga Contra el Cáncer, Damary Milla, enfatizó que el Perú registra niveles extremos de radiación y exhortó a la ciudadanía a participar activamente en jornadas de prevención. “Nuestro país alcanza niveles extremos de radiación ultravioleta, por lo que es necesario tomar conciencia de los cuidados que debemos tener con la piel frente a la exposición solar prolongada”, remarcó, subrayando la importancia de la detección temprana para salvar vidas.

Las cifras oficiales del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades alertan sobre el avance del cáncer de piel en el Perú: entre 2021 y 2023 se reportaron 3.525 casos nuevos y un promedio de 728 fallecimientos al año vinculados a esta enfermedad. El cáncer de piel está estrechamente asociado a la exposición excesiva y acumulativa al sol, pero la mayoría de los casos puede prevenirse o tratarse con éxito si se detecta en una etapa inicial.

La campaña “Cuida tu Salud” busca, finalmente, concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos preventivos, realizar autoexámenes periódicos y acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente en las temporadas de mayor radiación solar.

Con esta alianza estratégica, la Liga Contra el Cáncer y Cibertec reafirman su compromiso con la salud pública y el bienestar de toda la población, invitando a todos los ciudadanos de Lima a participar de la campaña preventiva y a tomar un rol activo en el cuidado de su salud y la de sus familias.

Temas Relacionados

Campañas gratuitasCercado de LimaLiga Contra el Cáncerperu-noticias

Más Noticias

Qué se celebra el 10 de noviembre en el Perú: una fecha que entrelaza rebelión, liderazgo y educación

La conmemoración del 10 de noviembre invita a reflexionar sobre los hitos históricos que han forjado la identidad peruana, resaltando el papel de la resistencia y la educación en la construcción de ciudadanía

Qué se celebra el 10

Día Mundial de los Huérfanos: un llamado a la empatía global hacia quienes enfrentan el mundo en soledad

La fecha invita a reflexionar sobre la situación de millones de niños que enfrentan la vida sin el apoyo de una familia, resaltando la importancia de la empatía y la solidaridad internacional

Día Mundial de los Huérfanos:

Susy Díaz ganó 15 mil soles en ‘El Valor de la Verdad’ tras revelar que conoció a Vladimiro Montesinos y tuvo affaire con ‘El General’

Entre risas, recuerdos y confesiones sin filtros, Susy Díaz volvió al sillón rojo para hablar de sus amores, errores, amistades rotas y secretos que marcaron su vida pública y privada

Susy Díaz ganó 15 mil

Ariana Orué responde por usar trabajador parlamentario de chofer: “El carro no es del Congreso”

La congresista de Podemos Perú aseguró que el vehículo utilizado no pertenece al Legislativo y que su coordinador la trasladó hacia el gimnasio fuera de horas de trabajo

Ariana Orué responde por usar

Baches que parecen “cráteres” y choferes que se sienten “astronautas”: la odisea de manejar por las pistas de Lima

El mal estado de las vías capitalinas genera accidentes, reparaciones costosas y dificultades para personas con movilidad reducida, mientras vecinos y usuarios exigen soluciones urgentes

Baches que parecen “cráteres” y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ariana Orué responde por usar

Ariana Orué responde por usar trabajador parlamentario de chofer: “El carro no es del Congreso”

Estado de emergencia: José Jerí anunció balance de resultados, pero dos semanas después sigue sin presentarlos

Rafael López Aliaga admite que Renovación Popular perdió control sobre su propia bancada

Encuesta de CPI: 65% de peruanos respalda protestas ciudadanas como la del 15 de octubre

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga lidera intención de voto con apenas 12 % de preferencias, según estudio de CPI

ENTRETENIMIENTO

Susy Díaz ganó 15 mil

Susy Díaz ganó 15 mil soles en ‘El Valor de la Verdad’ tras revelar que conoció a Vladimiro Montesinos y tuvo affaire con ‘El General’

“Porque me da la gana”: la respuesta de Yiddá Eslava por ser siempre la protagonista de sus películas

Dilbert Aguilar anuncia que será operado: afrontará una cirugía para colocarse una prótesis tras fracturarse la cadera

Diane Kruger y Anamaria Vartolomei revelaron a Infobae Perú la fuerza femenina detrás de The Seduction, la nueva serie de HBO Max

Susy Díaz confiesa romance con el expremier Alberto Otárola: “Cuando era viceministro, pero preferí al ‘Mero’ Loco”

DEPORTES

Miguel Trauco reveló charla íntima

Miguel Trauco reveló charla íntima con Ricardo Gareca y la comparación que le hizo con Marcelo: “Estás a su nivel, ¿por qué no te la crees?”

Entre el reglamento, la polémica y el descenso: qué puede decidir la FPF en el caso de Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos

Selección peruana sufre su primera baja para amistosos ante Rusia y Chile: Joao Grimaldo fue desafectado de la convocatoria

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

Alianza Lima vs Universitario 0-0: resumen del empate en Campo Mar por final ida de la Liga Femenina 2025