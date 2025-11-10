Despistajes gratuitos de cáncer de piel y educación preventiva en el Parque Metropolitano “Las Malvinas”

Minsa alerta sobre escalada de cáncer de piel en el Perú por radiación solar| Andina

En el marco de la campaña “Cuida tu Salud”, la Liga Contra el Cáncer anunció la realización de una jornada gratuita de despistajes y educación preventiva, que se llevará a cabo del miércoles 12 al viernes 14 de noviembre en el Parque Metropolitano Alameda “Las Malvinas”, en el Cercado de Lima. La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de los chequeos tempranos de cáncer de piel y promover prácticas saludables frente al incremento de la radiación solar.

La campaña, abierta a todo público y de acceso libre, ofrecerá atención desde las 09:30 a.m. hasta las 03:00 p.m. el miércoles 12, y de 10:00 a.m. a 03:30 p.m. los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre. Los asistentes podrán acceder, sin costo alguno, a evaluaciones profesionales de manchas y lunares, así como a consejería sobre autocuidado, prevención de enfermedades crónicas y control de presión arterial, peso, talla y glucosa.

El director de la Facultad de Salud de Cibertec, Juan Carlos Infante, señaló: “Reconocemos que la salud es un pilar fundamental para el bienestar de las personas. Por eso, creemos que acercar información y educación a más comunidades es clave para la prevención y promoción de la salud”. Infante destacó que Cibertec viene fortaleciendo su compromiso con la formación de profesionales sanitarios, a través de la oferta de carreras de salud que buscan contribuir de manera tangible al bienestar social.

Durante los tres días de campaña, se realizarán despistajes gratuitos de cáncer de piel a cargo de especialistas, además de breves sesiones educativas con recomendaciones sobre el uso de bloqueador solar, hidratación y la detección temprana de signos de alarma en la piel. Este esfuerzo cobra especial relevancia ante la proximidad del verano, cuando la exposición a la radiación ultravioleta se incrementa y los riesgos se multiplican.

La gerente general de la Liga Contra el Cáncer, Damary Milla, enfatizó que el Perú registra niveles extremos de radiación y exhortó a la ciudadanía a participar activamente en jornadas de prevención. “Nuestro país alcanza niveles extremos de radiación ultravioleta, por lo que es necesario tomar conciencia de los cuidados que debemos tener con la piel frente a la exposición solar prolongada”, remarcó, subrayando la importancia de la detección temprana para salvar vidas.

Las cifras oficiales del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades alertan sobre el avance del cáncer de piel en el Perú: entre 2021 y 2023 se reportaron 3.525 casos nuevos y un promedio de 728 fallecimientos al año vinculados a esta enfermedad. El cáncer de piel está estrechamente asociado a la exposición excesiva y acumulativa al sol, pero la mayoría de los casos puede prevenirse o tratarse con éxito si se detecta en una etapa inicial.

La campaña “Cuida tu Salud” busca, finalmente, concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos preventivos, realizar autoexámenes periódicos y acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente en las temporadas de mayor radiación solar.

Con esta alianza estratégica, la Liga Contra el Cáncer y Cibertec reafirman su compromiso con la salud pública y el bienestar de toda la población, invitando a todos los ciudadanos de Lima a participar de la campaña preventiva y a tomar un rol activo en el cuidado de su salud y la de sus familias.