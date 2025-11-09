Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron en Arequipa: elegancia, rock y sentido homenaje a la madre del cantante

Salim Vera y Claudia Sobenes se casaron en Arequipa: elegancia, rock y romántico homenaje, Video: Instagram

La celebración del matrimonio entre Salim Vera y Claudia Sobenes en Arequipa se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del día. La unión del reconocido vocalista de Líbido y la modelo, quien ostenta el título de Miss Ultra Universe 2023, reunió a familiares y amigos cercanos en una ceremonia al aire libre, marcada por la elegancia y la emotividad.

El evento tuvo lugar este sábado 8 de noviembre en la antigua hacienda Huasacache, una mansión ubicada en la Ciudad Blanca. La pareja, que había anunciado su compromiso en agosto del mismo año, optó por una boda íntima y exclusiva, manteniendo la mayor parte de los detalles en reserva hasta el día de la celebración.

No obstante, en los días previos, Claudia Sobenes compartió en redes sociales una imagen junto a Salim Vera en un jacuzzi, acompañada de la frase “Contando las horas”, mientras que el cantante publicó la fotografía de un ramo blanco con la imagen de su madre fallecida.

Claudia Sobones y Salim Vera deslumbraron con sus trajes

La ceremonia destacó por el estilo personal de los novios. Salim Vera, de 54 años, lució un terno negro, camisa blanca y corbata perla con detalles, complementando su atuendo con sus característicos lentes de sol, incluso al llegar al altar acompañado de un familiar. Por su parte, Claudia Sobenes, de 29 años, deslumbró con un vestido blanco de corte clásico, velo largo tipo princesa y un bouquet de flores blancas con follaje verde, caminando hacia el altar del brazo de su padre.

La decoración del evento estuvo a cargo del wedding planner Roy Fernández, quien explicó que el salón principal fue ambientado bajo el estilo industrial chic con toques rockeros, combinando tonos negros, blancos y verdes para lograr un ambiente moderno y elegante, sin perder el carácter romántico.

Tras la ceremonia, los recién casados y sus invitados se trasladaron a la zona de cóctel, donde se ofrecieron diversos tragos y se vivieron momentos de alegría, con los asistentes grabando la entrada de la pareja.

Salim Vera compartió momento donde muestran la invitación a su boda. Video: Instagram

Uno de los gestos más emotivos de la jornada fue el homenaje de Salim Vera a su madre fallecida, al incluir su fotografía en el ramo de la novia. Además, la pareja compartió en redes sociales varias imágenes románticas y detalles de los preparativos, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Durante la recepción, Salim Vera interpretó algunas canciones junto a su banda, mientras que en otro momento, la pareja decoró su torta nupcial con fresas, arándanos y azúcar impalpable, siguiendo la tendencia de que los esposos ultimen en vivo la decoración del pastel, según se observó en videos difundidos en redes sociales.

Salim Vera cantó en su boda y junto a su esposa, Claudia Saboneses, decoraron la torta en vivo. Video: Instagram

La historia de amor de Salim Vera y Claudia Sobenes

La historia de amor entre Salim Vera y Claudia Sobenes comenzó hace algunos años, tras conocerse a través de Facebook, como revelaron ambos en una entrevista previa. A pesar de la diferencia de 25 años de edad —él de 54 y ella de 29—, la pareja ha mantenido una relación estable y alejada de escándalos, basada en el respeto y el apoyo mutuo.

En 2024, la pareja ya había anunciado que convivían, aunque Claudia Sobenes confesó que el proceso fue un reto, ya que era la primera vez que dejaba la casa familiar. Además, ambos han manifestado su deseo de tener hijos y continuar construyendo su vida juntos.

La boda de Salim Vera y Claudia Sobenes no solo selló una historia de amor, sino que también reflejó la personalidad y los valores de la pareja, quienes eligieron una celebración que combinó la sofisticación con la autenticidad, rodeados del afecto de sus seres queridos y bajo el imponente paisaje de Arequipa.