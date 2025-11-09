Laura Spoya responde a Pati Lorena: “Su rica carta notarial le va a llegar, a ver si sigue hablando”

Pati Lorena destruye a Laura Spoya y afirma que su matrimonio terminó porque la modelo tuvo un romance con su productor. Video: Tampoco tampodcast

La controversia entre Laura Spoya y Pati Lorena ha escalado en los últimos días, luego de que la ex Miss Perú anunciara públicamente su intención de enviar una carta notarial a la exproductora de televisión, tras una serie de declaraciones donde comentó sobre la vida privada de la modelo. El conflicto se intensificó cuando Pati Lorena, reconocida por su trabajo junto a figuras como Gisela Valcárcel, sugirió en el pódcast Tampoco Tampodcast, conducido por Kenji Fujimori, que el matrimonio de Spoya con Brian Rullán habría terminado debido a una supuesta infidelidad con su productor, Abneer Robles.

Durante su intervención en el programa digital, Pati Lorena no solo calificó a Spoya con términos como “pizpireta, lambiscona, mentirosa”, sino que también expresó: “Esa chiquita también me da pena porque, su marido, tan bueno que es. El chico está demostrando que es un buen papá, que es un hombre sereno, guapo, trabajador y esta pizpireta con su productor que dicen que salía con él, horrible. ¿Cómo vas a dejar tu familia, con tus hijos, a un hombre que te quiere y te está apoyando, por irte a vergelear con uno que no vale la pena? Está loca, te vas a arrepentir de haber perdido un hombre que te quiera”, afirmó.

El fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en TikTok y otras redes sociales, lo que motivó una reacción inmediata de Laura Spoya. Desde su cuenta oficial, la modelo respondió con una advertencia legal: “Su rica carta notarial le va a llegar, a ver si sigue hablando”, escribió, dejando en claro su disposición a tomar acciones legales si las insinuaciones sobre su vida personal continuaban.

La respuesta de Pati Lorena no se hizo esperar. A través de un video en su cuenta de TikTok, la exproductora ironizó sobre la advertencia de Spoya, manifestando: “¡Esperando mi carta! Pobre ilusa jajajajajajajajaja”, en un tono que evidenció su falta de preocupación ante la posible notificación legal.

Enfrentamientos previos entre Laura Spoya y Pati Lorena

El enfrentamiento entre ambas figuras no es reciente. En agosto, ya habían protagonizado un cruce de declaraciones. En esa ocasión, Laura Spoya criticó a Lorena por sus publicaciones en redes sociales, afirmando: “Por ahí Paty Lorena que está que saca ahí sus historias, pero ella saca su historia debajo de su cama porque la señora no tiene nada que hacer en esa casa. Señora, ¡póngase a hacer algo! Pero a mí me tiene bloqueada, imagínese”, comentó.

Pati Lorena respondió confirmando el bloqueo y argumentando: “Por supuesto que te tengo bloqueada, porque no soporto dos cosas. No soporto a las mentirosas y no soporto las lambisconas, como tú. Lambiscona de Jessica Newton”.

En el mismo intercambio, Pati Lorena acusó a Spoya de ser “títere de la directora del Miss Perú” y mostró supuestas pruebas para desmentir afirmaciones de la modelo sobre su participación en el certamen. Lorena sostuvo: “Mentirosa, sentada en primera fila estabas. Claro, pero como tú no sabes de televisión, ni siquiera sabes mentir. Ni siquiera te podrías imaginar: claro, estoy en un set de televisión, deben haber cámaras. Tengo que tener cuidado cuando miento”.

Las declaraciones de Pati Lorena también incluyeron críticas hacia la relación de Spoya con Jessica Newton y comentarios sobre la vida personal de la ex Miss Perú, llegando a dirigirse directamente a Brian Rullán: “La neta, compa, lo mejor que te pudo pasar es alejarte de esa morra. Carnal, saliste ganando, mandándola a volar. Ni ganando la lotería te iba a dar tanta suerte como dejarla”, indicó en aquel entonces.

Por su parte, Laura Spoya ha reiterado su rechazo a las afirmaciones de Lorena y ha insistido en que no permitirá que se difame su nombre ni se propague información falsa sobre su vida privada. Aunque hasta el momento no se ha confirmado si la carta notarial ha sido enviada, la advertencia de la modelo ha dejado abierta la posibilidad de que el conflicto derive en una disputa legal.