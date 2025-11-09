Perú

Laura Spoya responde a Pati Lorena: “Su rica carta notarial le va a llegar, a ver si sigue hablando”

La modelo y ex Miss Perú advierte públicamente que tomará acciones legales luego que la exproductora afirmara que su matrimonio terminó porque tuvo un romance con el productor de su podcast

Guardar
Pati Lorena destruye a Laura Spoya y afirma que su matrimonio terminó porque la modelo tuvo un romance con su productor. Video: Tampoco tampodcast

La controversia entre Laura Spoya y Pati Lorena ha escalado en los últimos días, luego de que la ex Miss Perú anunciara públicamente su intención de enviar una carta notarial a la exproductora de televisión, tras una serie de declaraciones donde comentó sobre la vida privada de la modelo. El conflicto se intensificó cuando Pati Lorena, reconocida por su trabajo junto a figuras como Gisela Valcárcel, sugirió en el pódcast Tampoco Tampodcast, conducido por Kenji Fujimori, que el matrimonio de Spoya con Brian Rullán habría terminado debido a una supuesta infidelidad con su productor, Abneer Robles.

Durante su intervención en el programa digital, Pati Lorena no solo calificó a Spoya con términos como “pizpireta, lambiscona, mentirosa”, sino que también expresó: “Esa chiquita también me da pena porque, su marido, tan bueno que es. El chico está demostrando que es un buen papá, que es un hombre sereno, guapo, trabajador y esta pizpireta con su productor que dicen que salía con él, horrible. ¿Cómo vas a dejar tu familia, con tus hijos, a un hombre que te quiere y te está apoyando, por irte a vergelear con uno que no vale la pena? Está loca, te vas a arrepentir de haber perdido un hombre que te quiera”, afirmó.

El fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en TikTok y otras redes sociales, lo que motivó una reacción inmediata de Laura Spoya. Desde su cuenta oficial, la modelo respondió con una advertencia legal: “Su rica carta notarial le va a llegar, a ver si sigue hablando”, escribió, dejando en claro su disposición a tomar acciones legales si las insinuaciones sobre su vida personal continuaban.

La respuesta de Pati Lorena no se hizo esperar. A través de un video en su cuenta de TikTok, la exproductora ironizó sobre la advertencia de Spoya, manifestando: “¡Esperando mi carta! Pobre ilusa jajajajajajajajaja”, en un tono que evidenció su falta de preocupación ante la posible notificación legal.

Laura Spoya afirma que le enviará carta notarial a Pati Lorena y la productora se ríe. Video: TikTok Pati Lorena

Enfrentamientos previos entre Laura Spoya y Pati Lorena

El enfrentamiento entre ambas figuras no es reciente. En agosto, ya habían protagonizado un cruce de declaraciones. En esa ocasión, Laura Spoya criticó a Lorena por sus publicaciones en redes sociales, afirmando: “Por ahí Paty Lorena que está que saca ahí sus historias, pero ella saca su historia debajo de su cama porque la señora no tiene nada que hacer en esa casa. Señora, ¡póngase a hacer algo! Pero a mí me tiene bloqueada, imagínese”, comentó.

Pati Lorena respondió confirmando el bloqueo y argumentando: “Por supuesto que te tengo bloqueada, porque no soporto dos cosas. No soporto a las mentirosas y no soporto las lambisconas, como tú. Lambiscona de Jessica Newton”.

En el mismo intercambio, Pati Lorena acusó a Spoya de ser “títere de la directora del Miss Perú” y mostró supuestas pruebas para desmentir afirmaciones de la modelo sobre su participación en el certamen. Lorena sostuvo: “Mentirosa, sentada en primera fila estabas. Claro, pero como tú no sabes de televisión, ni siquiera sabes mentir. Ni siquiera te podrías imaginar: claro, estoy en un set de televisión, deben haber cámaras. Tengo que tener cuidado cuando miento”.

Laura Spoya criticó a Pati Lorena por sus publicaciones en redes sociales. Video: TikTok Pati Lorena

Las declaraciones de Pati Lorena también incluyeron críticas hacia la relación de Spoya con Jessica Newton y comentarios sobre la vida personal de la ex Miss Perú, llegando a dirigirse directamente a Brian Rullán: “La neta, compa, lo mejor que te pudo pasar es alejarte de esa morra. Carnal, saliste ganando, mandándola a volar. Ni ganando la lotería te iba a dar tanta suerte como dejarla”, indicó en aquel entonces.

Por su parte, Laura Spoya ha reiterado su rechazo a las afirmaciones de Lorena y ha insistido en que no permitirá que se difame su nombre ni se propague información falsa sobre su vida privada. Aunque hasta el momento no se ha confirmado si la carta notarial ha sido enviada, la advertencia de la modelo ha dejado abierta la posibilidad de que el conflicto derive en una disputa legal.

Temas Relacionados

Laura Spoya Pati Lorenaperu-entretenimiento

Más Noticias

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Datos difundidos por el especialista Juan Carbajal muestran que, en el décimo mes de 2025, los mayores desembolsos en alimentación del Despacho Presidencial se concentraron en carne de res, vísceras y carne de cerdo

Octubre fue el mes con

Tottus es multado por no incluir octógono de “Alto en azúcar” en uno de sus productos

El caso surgió tras una denuncia en redes sociales en contra del Syrope sabor a maple de 480 g y concluyó con una sanción del Indecopi

Tottus es multado por no

Resultados del Gana Diario: números ganadores del sábado 8 de noviembre

Como cada sábado, La Tinka comparte los números ganadores del sorteo millonario del Gana Diario. Estos son los resultados del sorteo 4394

Resultados del Gana Diario: números

B.A.P. Unión regresa al Callao tras difundir la cultura y la Marca Perú en nueve países: José Jerí encabezó ceremonia

Durante seis meses, el buque escuela recorrió puertos de América y Europa, fortaleciendo lazos diplomáticos, comerciales y culturales con las naciones visitadas

B.A.P. Unión regresa al Callao

Gamarra: Este será el plan de seguridad en el emporio textil durante campaña de fin de año

Contará con nuevas estrategias de acceso, monitoreo policial ampliado y actividades comerciales para cuidar la experiencia de los visitantes en diciembre

Gamarra: Este será el plan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Octubre fue el mes con

Octubre fue el mes con mayor gasto en alimentación del Despacho Presidencial: primer mes de José Jerí costó más de S/ 169 mil

Gobierno peruano saluda al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y anuncia una nueva etapa en las relaciones bilaterales

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

ENTRETENIMIENTO

Soda Stereo vuelve a hacer

Soda Stereo vuelve a hacer historia en Lima: anuncia tercer y último concierto en Arena 1

Mr. Nawat pide disculpas y aclara el conflicto con Miss México en el ‘Miss Universo 2025′: “Jamás quise faltar el respeto”

‘Miss Universo 2025′: Karla Bacigalupo y todas las actividades en las que participará para lograr quedarse con la corona

Flor Bromley, artista peruana, nominada al Grammy 2026 por su álbum infantil ‘Herstory’

Cantantes de Corazón Serrano y Yarita Lizeth se reencuentran en ‘Esta noche’ tras fallida presentación en su aniversario

DEPORTES

Gonzalo Bueno se despide en

Gonzalo Bueno se despide en semifinales del Challenger de Lima y alarga la sequía del torneo sin campeones peruanos

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Adrián Ugarriza protagoniza una exhibición goleadora con Ironi Kiryat Shmona: doblete y asistencia contra Tiberias FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan 3-0: resumen del triunfo ‘crema’ por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026