Perú

La Ruta ZIS Perú: evento reconocerá el compromiso ambiental de la industria peruana

Empresas peruanas lideran el cambio hacia una industria más verde y competitiva, en una ruta que consolida al país como referente regional en sostenibilidad

Guardar
El evento “La Ruta ZIS
El evento “La Ruta ZIS Perú” destacará la importancia de la colaboración público-privada para transformar la industria nacional y posicionar al país como referente regional en sostenibilidad.

El cambio hacia una industria más sostenible ya tiene nombre en el Perú: La Ruta ZIS Perú. A cinco años del inicio del Proyecto “Desarrollo de Zonas Industriales Sostenibles en Perú” (ZIS Perú), esta iniciativa —financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementada por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y ejecutada por el Ministerio de la Producción (Produce)— se ha convertido en un referente de cómo la cooperación entre Estado, organismos internacionales y sector privado puede transformar la producción industrial del país.

El próximo 25 de noviembre, el evento La Ruta ZIS Perú: Transformación que trasciende reunirá a autoridades, empresarios y especialistas para presentar los resultados y casos de éxito del proyecto, que comenzó en diciembre de 2019 en la zona industrial del Callao y hoy abarca nueve distritos del país. Su meta: reforzar la capacidad nacional para implementar zonas industriales sostenibles, impulsando metodologías de producción más limpias, responsables y competitivas.

El Proyecto ZIS Perú promueve la adopción de prácticas sostenibles y tecnologías limpias en zonas industriales de Lima y Callao, consolidando alianzas entre sector público y privado. | Ziz Perú

Cinco años de resultados concretos

Durante este tiempo, ZIS Perú ha trabajado con empresas de distintos sectores para mejorar su eficiencia energética, reducir emisiones y optimizar el uso de recursos. Compañías como Corporación Rey, Topitop, Textiles Camones, CARVIMSA, Sudamericana de Fibras (SDF) y Precotex forman parte de esta red de aliados que decidieron transformar su forma de operar.

“El impacto de estas acciones demuestra que la sostenibilidad ya no es una opción, sino una condición para competir en el mercado”, afirmó Carmen Julia García, coordinadora nacional del Proyecto ZIS Perú. “Las empresas que apuestan por un cambio real están garantizando no solo su continuidad, sino también un futuro más consciente y próspero para las próximas generaciones”, agregó.

Representantes del sector productivo, autoridades
Representantes del sector productivo, autoridades y organismos internacionales se reunirán para conocer los avances del Proyecto ZIS Perú y su impacto en la sostenibilidad industrial.

El evento contará con la participación del ministro de la Producción, César Quispe; los representantes de la ONUDI, Christian Susan y César Barahona; y la directora general de Asuntos Ambientales de Industria de Produce, María Ysabel Valle, quien además es directora nacional del proyecto. Será un espacio de encuentro entre el sector público y privado, donde se reconocerá el compromiso de las empresas y se trazará la hoja de ruta para consolidar una industria sostenible y competitiva en el país.

Casos que inspiran

Uno de los casos más destacados es el de RENASA (Reactivos Nacionales S.A.), fabricante de productos químicos para la minería. Gracias al cofinanciamiento del proyecto ZIS Perú, la empresa implementó medidas que redujeron en 155,5 toneladas sus emisiones anuales de CO₂, equivalentes a retirar de circulación 181 automóviles durante un año.

Con una inversión total de 239 mil dólares, de los cuales el 40 % fue aportado por el proyecto, RENASA también logró ahorrar 781 mil kilovatios-hora al año, el consumo promedio de 435 hogares. Este impacto se logró mediante la recuperación de calor de condensados y vapor flash, la mejora del aislamiento térmico de tuberías y la instalación de una planta de ósmosis inversa para el tratamiento del agua utilizada en sus calderas.

La empresa RENASA implementó mejoras
La empresa RENASA implementó mejoras tecnológicas que reducen 155,5 toneladas de CO₂ al año y optimizan el uso de energía en la fabricación de productos químicos para la minería.

El sector textil también ha mostrado avances significativos. Textiles Camones, una de las principales exportadoras peruanas, incorporó prácticas sostenibles que optimizaron sus procesos productivos y redujeron su huella ambiental. “La sostenibilidad es parte del futuro del textil peruano, y el proyecto ZIS Perú ha sido una guía para acelerar ese cambio”, señaló un representante de la compañía durante las sesiones preparatorias del evento.

Textiles Camones adoptó procesos sostenibles
Textiles Camones adoptó procesos sostenibles que contribuyen a la eficiencia en el uso de recursos y a la reducción de su impacto ambiental en el sector textil.

De manera similar, Tecnofil, dedicada a la producción de alambres y cables, adoptó tecnologías más eficientes que reducen el consumo energético y las emisiones industriales. AMFA VITRUM, fabricante de envases de vidrio, también implementó procesos que promueven la circularidad y el uso responsable de materiales, reforzando la sostenibilidad de su operación.

AMFA Vitrum incorporó prácticas responsables
AMFA Vitrum incorporó prácticas responsables en la producción de vidrio y envases, alineando sus operaciones con los objetivos de sostenibilidad industrial del Proyecto ZIS Perú.

Un modelo que deja huella

El proyecto no solo ha generado mejoras en las plantas industriales, sino también en la gestión y la política pública. Desde Produce y ONUDI se impulsaron herramientas técnicas y normativas para facilitar la implementación de zonas industriales sostenibles, un modelo que combina productividad, innovación y responsabilidad ambiental.

“La Ruta ZIS Perú marca un antes y un después. Nos permite ver resultados tangibles, compartir aprendizajes y consolidar alianzas que trascienden el corto plazo”, subrayó García. “Este es un esfuerzo colectivo que demuestra que el desarrollo industrial puede ser compatible con el respeto al medio ambiente”.

En esa línea, ZIS Perú se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, especialmente con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el ODS 12 (Producción y consumo responsables). Con estos avances, el Perú se proyecta como referente regional en sostenibilidad industrial, fortaleciendo su competitividad en un contexto global que exige empresas más verdes y resilientes.

Lo que comenzó en 2019 como un piloto en el Callao hoy se consolida como una ruta de transformación que trasciende: una experiencia de cooperación que deja huella, inspira y redefine el futuro de la industria peruana.

Temas Relacionados

ZIS Perúsostenibilidad industrialzonas industriales sosteniblesMinisterio de la ProducciónProduceperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ya se juega el primer set. Las ‘cremas’ quieren su tercer triunfo consecutivo, mientras que las de Puente Piedra buscan su primera victoria. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Deportivo Soan EN

Fiebre alta, vómitos y todos los síntomas del dengue que no debes ignorar, según EsSalud

El doctor Edwin Neciosup, médico epidemiólogo de EsSalud, detalló las tres etapas del dengue y explicó por qué la fase crítica puede poner en riesgo la vida si no se acude a tiempo al hospital

Fiebre alta, vómitos y todos

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

La receptora nacional, de 28 años, promete esforzarse al máximo para ser considerada dentro del sexteto que disputará el histórico certamen en Brasil. “Estoy muy orgullosa de participar”, dijo

Sandra Ostos se emociona por

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

El reconocido actor peruano reaparece en televisión luego de estar en UCI y enfrentar una dura batalla, generando muestras de apoyo y admiración

Ramón García reaparece con un

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Los clubes más importantes de la Superliga Argentina disputan una nueva edición del partido más importante del año. Ambos están inmersos en los frentes principales que buscan el boleto a la Copa Libertadores del año próximo

A qué hora juega Boca
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensa de Betssy Chávez acordó

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

Si induces a votar por un candidato por redes sociales, con engaño podrías ser condenado a prisión hasta por 8 años

Expresidente del TC sostuvo que Perú debe denunciar a México ante la Corte de la Haya por “tratos irrespetuosos”

Magistrados del TC se aumentan el sueldo a más S/ 42 mil gracias a ley del Congreso

George Forsyth será el candidato presidencial de Somos Perú, confirma vocero: ¿Quiénes serán sus vicepresidentes?

ENTRETENIMIENTO

Ramón García reaparece con un

Ramón García reaparece con un emotivo mensaje tras su lucha contra el cáncer de colon: “De repente mañana no estás”

Jean Paul Santa María revive emotivo recuerdo de su vínculo familiar con la “dalina chiquita” Mónica Santa María

Korina Rivadeneira y Mario Hart estallan contra acusaciones de ser ‘malos padres’: “No hemos abandonado a nadie”

Los conductores de LAM destruyen el look de Magaly Medina: “Se viste de niña de 15”

Quién es Melanie Martínez, la expareja de Christian Domínguez y madre de su primera hija que ahora enfrenta una demanda del cantante de cumbia

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Soan EN

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sandra Ostos se emociona por la histórica participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes 2025: “Es una locura, la expectativa está a full”

A qué hora juega Boca vs River: Superclásico en La Bombonera por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025

Alianza Universidad descendió de la Liga 1 2025: Juan Pablo II ganó y sentenció al equipo de Roberto Mosquera a falta de dos fechas

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo