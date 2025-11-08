Sedapar programa corte de agua en Arequipa: conoce los distritos afectados del 11 de noviembre

La empresa de servicios de agua potable Sedapar informó a la ciudadanía de Arequipa que el próximo martes 11 de noviembre de 2025, se realizará un corte de agua potable en varios distritos de la ciudad, debido a los trabajos de limpieza y desinfección de los reservorios N-20 y N-20A de la PTAP Miguel de la Cuba Ibarra. La suspensión del suministro iniciará a las 06:30 horas y se estima que el servicio se restablecerá aproximadamente a las 23:30 horas del mismo día.
Los distritos afectados incluyen Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores y Paucarpata, abarcando múltiples circuitos y sectores de cada localidad. Sedapar recomienda a los usuarios tomar precauciones y almacenar agua suficiente para uso doméstico durante la suspensión.
Distritos y zonas afectadas:
Alto Selva Alegre: AH El Mirador de Arequipa (zonas A, B y C), AH Héroes Chavín de Huántar, AH Villa Asunción (Zona 17), AH Villa Chachas, AH Villa Independiente (Zonas A y B), AH Villa San Pablo, Asociación Magisterial Lealtad Democrática, PJ Independencia (Zonas A, B y 18), AH Las Rocas del Mirador, Asociación El Gran Chaparral, Asociación Las Malvinas, Programas Municipales de Alto Selva Alegre I (Zonas 17 y 18), Villa Confraternidad (Zonas A, B, C y D), Asociación Ampliación Villa Ecológica (Zonas 20 y D), AH Primero de Enero, AH Villa El Salvador, AH Villa Florida, AH Garcilazo de la Vega, AH Señor de las Piedades, AH Víctor Raúl Haya de la Torre, AH Villa Unión (Zonas 17), Asociación Virgen de Chapi, PJ Leones del Misti, PJ Nueva Esperanza, UPIS San Luis, AH Ampliación Javier Heraud (Zona 17), AH Bella Esperanza (Ampl. Zona A), AH Javier Heraud, AH Alto Selva Alegre (Zonas A, B y C), AH Gráficos, PJ Pampa de Polanco (sectores Ramiro Priale, Antonio José de Sucre, Cruce de Chilina, El Conquistador, Enatru, Javier Heraud, Juan Velasco Alvarado, La Estrella, Los Eucaliptos, Luis Gorvenia Saman, Villa Arequipa, Villa El Conquistador, Villa El Mirador, Vista Alegre), Urb. El Labrador de Chilina, Asuris Solidaridad, Asociación Augusto Salazar Bondy, Asociación Cruce de Chilina, Coop. Viv. Mariscal Andrés Avelino Cáceres y sus conexiones dependientes.
Cayma: AH Asociación Pro Vivienda Primero de Junio (Zonas 17 y 18), AH Señor de los Milagros, Asociación El Solar de Cayma, Asociación Estrella 1, Asociación Rafael Belaúnde Diez Canseco (Zonas 17, 18 y 19), Avenida Charcani, PJ Mariano Melgar (Zonas 17), Programa Habitacional Dean Valdivia (Alto Cayma III, Sectores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13), AH José Abelardo Quiñones (I y II etapa), AH José Olaya (Zona 17), AH San Martín de Porres, AH San Miguel, AH Santa Rosa de Lima, AH Sol de Oro (Zona 17), Asociación 28 de Julio, Asociación de Microempresarios El Gran Cayman (Sector A), Asociación Micaela Bastidas, Asociación Vivienda 28 de Julio, Asociación Rafael Belaúnde Diez Canseco (Zonas 17, 18 y 19), Cooperativa Vivienda Victor Raúl Haya de la Torre, PJ Virgen de Chapi, UPIS 19 de Enero, UPIS 20 de Febrero, UPIS Milagroso Señor de Huanca, Urb. Los Álamos de Dean Valdivia, AH Buenos Aires (Santa Fe, Zonas 17, 18 y 19), AH El Mirador de Buenos Aires, AH Las Malvinas, Asociación Casimiro Cuadros (Zonas 17 y 18), Asociación Villa Continental (Zonas 18 y 19), PJ Ramiro Priale, Urb. Cielo Azul, Urb. Cortaderas, Urb. Monte Verde y conexiones dependientes.
Cerro Colorado: AH La Isla, APVIS Augusto Chávez Bedoya, APVIS Benigno Ballón Farfán, APVIS Carlos Baca Flor, APVIS Guillermo Mercado, APVIS Javier de Luna Pizarro, APVIS Nuevo Horizonte, APVIS Trabajadores del IPSS, Las Gardenias, Asociación Las Flores (Sectores 1 a 8), Asociación Los Astros, Asociación Villa Paraíso, Asociación Villa Santa María, Asociación Vivienda Hernán Bedoya Forga, Asociación Taller Hernán Bedoya Forga, Asociación Villa Chachani, AH 15 de Octubre, Programas Municipales La Tierra Prometida (El Edén y Las Mercedes), AH Don Francisco, AH Pedro P. Díaz, Asociación El Nazareno (Zonas 17 y 18), Asociación Jardines de Chachani, Asociación Jorge Chávez, Asociación La Fortaleza Chachani, Asociación Los Ángeles del Sur (Zonas 17 y 18), Asociación Los Montoneros, Asociación Villa Cerrillos Alberto Fujimori (Zonas 17 y 19), Asociación Villa Los Próceres, Asociación Villa Progreso, Programas Municipales Bosques de Ghetzemani (Zonas 17 y 18), Programas de Vivienda Chachani I (Zonas 6 y 7), y numerosas urbanizaciones como Urb. El Arroyo de Cayma, Urb. La Campiña, Urb. Los Girasoles, Urb. Magdalena, Urb. Puerta del Sol, Urb. Valle Escondido, AH Asuris José Carlos Mariátegui, AH Buen Amanecer, AH General Manuel A. Odría, AH Villa Continental II etapa, AH Villa Señor de Huanca (Zona 18), AP Asoc. de Interés Social Dean Valdivia, APVIS Villa el Mirador, entre otras.
José Luis Bustamante y Rivero: AH El Moral, Asociación Malecón Paucarpata (Zona 17), Coop. Vivienda Manuel Prado N° 58, AH Simón Bolívar, APVIS La Florida, Asociación Los Heraldos, Avenida Pizarro, Calle Colón, Pasaje Tasahuayo, PJ Mi Perú (Zonas 17 y 18), Prolongación Av. Caracas, PT Paucarpata, Urb. Alas del Sur, Urb. Casa Bella, Urb. Casabella II, Urb. La Alborada, Urb. La Encalada, Urb. Plaza Real, Urb. Quinta Lourdes, Urb. Residencial Alameda del Sol, Urb. Residencial Ovalle I, Urb. Santa Úrsula, Urb. Villa Jabiru.
Mariano Melgar: AH José María Arguedas (Zonas 17 y 20), Asociación de Vivienda Los Pinos, Asociación Nueva Israel (Zona 17), PJ Generalísimo José de San Martín (Zonas 17 a 20), PJ Jerusalén (Zonas 17 y 25), Urb. Alto San Martín, Urb. Villamar, AH Ampliación Alto Cenepa, AH Ampliación Atalaya I y II (Zonas 17 y 18), AH Asociación Vivienda Los Ángeles, AH Asociación Virgen de Chapi, AH Berlín (Zonas 1, 2, 17 y 18), AH Cerrito Belén (Zona 17), AH El Mirador de Mariano Melgar (Zonas 1 a 3), AH Fuerte Cenepa, AH Los Balcones de Mariano Melgar, AH Los Olivos (Zonas 1, 2, 3, 7 y 8), AH Nuevo Milenio, AH Pueblo Libre, AH San Valentín, AH Vencedores del Cenepa, AH Villa Alto Cenepa, AH Villa María del Triunfo, AH Villa María Montessori, AH Virgen del Rosario, Asociación El Gran Chaparral, Asociación Las Dalias, Asociación Las Rocas, Asociación Nueva Israel (Zona 17), Asociación Pro Vivienda Los Rosales, Asociación San Francisco de Asís (Zonas 1 y 2), Asociación Señor de los Milagros (Zonas 1 a 5), Asociación Vivienda Héroes del Cenepa (Zonas 15 a 18), PJ Atalaya (Zonas 17 y 18), PJ Augusto Freyre García – Los Alpes, PJ Nueva Generación, PJ Señor de Huanca, Urb. Residencial Santa Mónica, AH Urb. Santa Rita de Casia (Zonas 17 y 18), avenidas y calles como Lima, Mariscal Castilla, Alfonso Ugarte, Amazonas, Comandante Canga, José Olaya, Juan Manuel Polar, Junín, Malecón Zolezzi, Piura, Trujillo, Tumbes, entre otras.
Miraflores: AH Villa La Pradera, AH Colloriti, AH Sr. de Coylloriti, AH Villa Arica (Zona II), AH Villa Coyllorite (Zona 17), Asociación Hijos del Sol, Asociación Luceros del Misti, Asociación Ulrich Neisser, PJ Buen Amanecer, PJ El Porvenir (Zonas 17 y 18), PJ Fuerte Arica, PJ Los Claveles Zona A, PJ Los Incas, PJ Los Milagros, PJ Los Olivos, PJ Solidaridad, PJ Tahuantinsuyo, PJ Tomasa Tito Condemayta (Zonas 17 y 18), PJ Villa La Familia, Quinta El Mirador, UPIS Francisco Paulet Mostajo, UPIS Juan XXIII (Zona 17), UPIS Mateo Pumacahua, UPIS Señor de los Milagros, UPIS Solidaridad, Urb. Carlos García Ronceros, Urb. Parque Artesanal Villa Esperanza, AH Cristo Blanco, AH Villa La Pradera, Asociación Los Girasoles (Zona B), Asociación Taller Granja Los Girasoles (Zona 17), UPIS Alto Juan XXIII, UPIS El Salvador, UPIS Héroes del Pacífico, UPIS La Galaxia (Zonas 17 y B), Villa Militar Pedro Ruiz Gallo, AH Villa Goyeneche (Zona A), PJ Peñón Alfonso Ugarte, PJ Unión Edificadores Misti (Zonas 19 a 21), Asociación Prolongación Goyeneche (Zona 17), PJ El Porvenir, PJ Las Peñas, Vill Esperanza, Vill Goyeneche, avenidas y calles como Goyeneche, Miguel Grau, Progreso, Prohogar, San Martín, Calvario, El Carmen, Espinar, Francisco Bolognesi, Jorge Chávez, José Galvez, Lino Urquieta, Misti, Paz Soldán, Puente Arnao, entre otras.
Paucarpata: Asociación Los Ángeles Negros, Coop. Vivienda Villa Porongoche, PJ 15 de Agosto, PJ Ampliación Jorge Chávez, PJ California (Zona 17), PJ El Paraíso (Zona 17), PJ El Pedregal (Zona 17), PJ Héroes de Angamos, PJ Jorge Chávez (Zona 17), PJ José Carlos Mariátegui (Zona 17), PJ La Lomada (Zona 17), PJ Manco Cápac, PJ Miguel Grau (Zona A), PJ Pedro P. Díaz (Zona 17), PJ Viña del Mar (Zona 17), Urb. Los Pinos, Vill. El Sol (Zona 17), Asociación Fundo Kennedy, Asociación Las Mercedes, Asociación Las Mercedes II, Asociación Los Álamos I, II y III etapa, Asociación Villa Artesanal AQP, Asociación Vivienda Los Álamos II y III Zona 1, Avenida Guardia Civil, Avenida Pizarro, Barrio Marg 15 de Enero (Zonas 17 y 18), Barrio Marg Manuel Prado (Zonas 17 y 18), CH Sor Ana de los Ángeles, Coop. Vivienda 19 Porongoche (Villa Hermoza), Coop. Vivienda Coviseal, PJ 200 Millas, PJ César Vallejo, PJ Francisco Mostajo – San Juan (Zona 17), PJ Jesús María (Zona 17), PJ Progresista, PJ Villa María del Triunfo, PT Paucarpata, Urb. Apima (Zona 17), Urb. El Establo de Murillo, Urb. Guardia Civil (2da, 3ra y 4ta etapa), Urb. Industrial Cayro, Urb. La Colonial (I, II y III), Urb. Las Cucardas, Urb. Las Mercedes, Urb. Las Terrazas, Urb. Residencial Las Marías, Urb. Residencial Los Robles, Urb. Santa María (Zona 17), Vill. Jardín, AH Melitón Carbajal, Barrio Marg, entre otras.